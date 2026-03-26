A 17 éves tehetség játékától félnek, szinte le is mondtak a vb-részvételről a lengyelek

Mindössze nyolc olyan európai labdarúgó-válogatott van, amelyik 2016 óta minden világeseményre kvalifikált. Ha a lengyel válogatott sikerrel veszi a világbajnoki pótselejtezőt, Robert Lewandowskiék csapata lesz a kilencedik ilyen nemzeti együttes. Ám Lengyelország vezető sportlapjai pesszimisták az Albánia elleni találkozó előtt.

2026. 03. 26. 9:46
Az idei lehetne Robert Lewandowski (balra) és Kamil Grosicki talán utolsó világbajnoksága Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik
Lengyelország majdnem fél évszázada nem jutott ki sorozatban három labdarúgó-világbajnokságra (akkor két bronzérem is összejött), kedd estére ez a sorozat megszakadhat. A lengyel válogatott a 2016-os Európa-bajnokság óta minden Eb-n és vb-n ott volt, ez rajta kívül csak Anglia, Belgium, Franciaország, Horvátország, Németország, Portugália, Spanyolország és Svájc mondhatja el magáról. Utóbbi nyolc csapat a 2026-os vb-n már biztosan ott lesz, Robert Lewandowskiék előtt viszont még áll két akadály: az európai vb-pótselejtező B ágának elődöntőjében Albánia utazik Varsóba, továbbjutás esetén pedig Ukrajna vagy Svédország ellen idegenben kellene kiharcolnia a nyári részvételt.

Robert Lewandowski (balra) és Jan Urban bizakodóbb a helyi sajtónál a lengyel válogatott vb-pótselejtezője előtt (Fotó: NurPhoto/AFP/Foto Olimpik)

Lewandowski utolsó esélye lehet a 2026-os világbajnokság

A lengyeleknek jó tapasztalatuk lehet vb-pótselejtezőről, hiszen négy éve így sikerült kijutniuk a katari tornára. Akkor az elődöntőben Oroszország ellen játék nélkül jutottak tovább, majd a svédeket odahaza győzték le 2-0-ra – a világbajnokságon aztán a nyolcaddöntőig jutottak. Azóta viszont nem remekel a válogatott, amely kispadján a vb után távozó Czeslaw Michniewicz mellett Fernando Santos, Michal Probierz és Jan Urban is megfordult. A 2022-es vb-búcsú óta Lengyelország tíz tétmérkőzést nyert meg, és ugyanennyit veszített el, jelenleg pedig Urban irányításával próbál eljutni Amerikába.

Ahelyett azonban, hogy optimistán látná a lengyel sajtó az esélyeket, inkább negatívan közelíti meg a következő napokat. A legnépszerűbb sportlapok közé tartozó Sport.pl és a Meczyki.pl is közzétett olyan cikket csütörtökön, amelyben a kiesést és annak következményeit taglalja. A Sport.pl arról ír, hogy 

ha Lengyelország nem lesz ott a világbajnokságon – amit 74 százalékos valószínűséggel jósol –, az szinte biztosan Robert Lewandowski és Kamil Grosicki visszavonulását, valamint a szövetségi kapitány újabb lecserélését vonja maga után,

ráadásul utóbbira az elmúlt öt évben már hatodik alkalommal kerülne sor.

Mi lesz a lengyel válogatott 17 éves újoncával?

A jelenlegi Urban-keret átlagéletkora 27 év, amit jelentősen lefelé húz a Porto 17 éves játékosa, Oskar Pietuszewski, aki két másik csapattársához hasonlóan újonc a lengyel válogatottban. Az Albániát rendkívül veszélyes ellenfélként leíró Meczyki.pl épp Pietuszewskival kapcsolatban fejezi ki aggodalmát: bár a tehetsége vitathatatlan, nem biztos, hogy sorsdöntő mérkőzéseken kellene először bevetni őt a nemzeti csapatban. Ezzel egyetért a Przeglad Sportowy is, amely úgy véli, a kezdőcsapatból mindenképpen ki kellene maradnia a lengyel tinédzsernek.

Csütörtökön 20.45-től kiderül, Jan Urban hallgat-e honfitársaira, továbbjutás esetén pedig kedden 20.45-től Valenciában vagy Solnában léphet pályára a lengyel válogatott a világbajnoki részvételért.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
