Lecsapott az UEFA, kíméletlen büntetést osztott ki a Vinícius-incidens miatt

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága meghozta döntését a februári Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzéssel kapcsolatban, és rasszista megnyilvánulások miatt felfüggesztett szektorbezárással, valamint pénzbüntetéssel sújtotta a portugál egyesületet. A Vinícius Júnior-incidens főszereplője, Gianluca Prestianni egyelőre várja, rá milyen szankciót szab ki az európai szövetség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 9:18
A Real Madrid balhés meccset játszott Lisszabonban Fotó: Anadolu/AFP/Zed Jameson
Még egy hónapja történt, hogy a Real Madrid Lisszabonban Vinícius Júnior góljával 1-0-ra legyőzte José Mourinho együttesét, majd a madridi visszavágón is nyert 2-1-re, így 3-1-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Az igazán érdekes események az odavágón történtek: a győztes gólt szerző Vinícius Júnior egyesek szemében a hazai szurkolókat hergelve ünnepelt, ezek után a Benfica argentin játékosa, Gianluca Prestianni beszólt neki. Vinícius és csapattársai rasszista inzultust hallottak, miközben Prestianni tagadja, hogy majomnak nevezte volna brazil ellenfelét. A húszéves játékos ravasz módon a mezével eltakarta a száját, amikor belekötött Viníciusba, de így sem úszta meg az UEFA vizsgálódását, sőt fel is függesztették a játékjogát, így nem játszhatott a madridi találkozón, és még súlyosabb eltiltás is várhat rá.

A Benfica szurkolói vizes palackkal is megdobták Vinícius Júniort (Fotó: Anadolu/AFP/Zed Jameson)

A játékos iránti vizsgálat még folyamatban van, egy másik ügyben azonban már döntést hozott az UEFA fegyelmi bizottsága. Az európai szövetség közleménye szerint a Benfica szurkolóinak rasszista és diszkriminatív magatartása miatt kapott büntetést:

a lisszaboniaknak negyvenezer eurós pénzbírságot kell kifizetniük, emellett a következő európai kupamérkőzésre szektorbezárást rendeltek el – igaz, utóbbit egy évre felfüggesztették.

A büntetést kiváltó szurkolói viselkedést – néhányan majmokat utánoztak Vinícius hergelése céljából – már megtorolta a portugál egyesület, amely öt drukkert is kitiltott a stadionból.

Ugyancsak nem úszta meg a Benfica másodedzője: Pedro Luis Ferreira Machado sportszerűtlen magatartás miatt egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Visszatérve Prestiannira: amennyiben bebizonyosodik az argentin bűnössége, akár tíz összecsapásra is elmeszelheti az UEFA. Az eleinte őt védő José Mourinho már kijelentette, ha igaznak bizonyulnak a vádak a játékosával kapcsolatban, akkor a karrierje véget ér a Benficánál.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekoroszország

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
