Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond Pécelen, kövesse nálunk élőben! + videó

U19-es magyar válogatott

Tragikus félidő a magyar válogatottól, az Eb-részvételbe került az újabb bukás

A magyar férfi U19-es labdarúgó-válogatott 3–2-re kikapott Törökországtól az Európa-bajnoki selejtezők elitkörének második fordulójában, így eldőlt, hogy nem lehet ott a nyári, nyolccsapatos kontinensviadalon. A magyar válogatott kedden, Szlovákia ellen zárja az olaszországi elitkört.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 15:18
Az U19-es nemzeti együttesünk nem lesz ott az Európa-bajnokságon Forrás: mlsz.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott azt követően mérkőzött meg a törökökkel, hogy szerdán sima, 3-0-s vereséget szenvedett Olaszországtól. Hogy megőrizze esélyét a továbbjutásra, a mieinknek győzelemre volt szüksége a szombat kora délutáni összecsapáson, ám az első félidő tragikusan alakult magyar szempontból.

A magyar válogatott a második mérkőzését is elveszítette
A magyar válogatott a második mérkőzését is elveszítette Fotó: Mlsz.hu

Törökország már a negyedik percben megszerezte a vezetést, majd a félidő utolsó harmadában még kétszer bevette Bozó Mirkó kapuját. A fordulás után némileg összeszedte magát Veress Balázs együttese – ezúttal  Kemenes Szabolcs segítője irányította a csapatot a szövetségi edző eltiltása miatt –, amely Mondovics Kevin gyönyörű góljával viszonylag hamar, az 51. percben szépíteni tudott: a Puskás Akadémia 19 esztendős játékosa 19 méterről lőtte ki a hosszú, bal felső sarkot.

A ráadásban az első magyar találatnál gólpasszt jegyző Kovács Bendegúz is betalált, ám az egyenlítés már nem jött össze. Az újabb vereséggel eldőlt, hogy a magyar csapat nem lesz ott az Európa-bajnokságon, így a keddi, Szlovákia elleni összecsapásnak már nem lesz tétje.

Továbbra is nyeretlen az U18-as magyar válogatott

A magyar U18-as válogatott a Svájc elleni 2-2 után a második mérkőzésén sem tudott nyerni az A ligában, ezúttal Franciaország győzte le 1-0-ra a nemzeti együttest. A mieink kedden Wales ellen zárják a küzdelmeket, a négycsapatos csoportok első három helyezettje megőrzi tagságát, míg a kvartettek utolsói kiesnek a B-ligába.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu