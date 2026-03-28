Tragikus félidő a magyar válogatottól, az Eb-részvételbe került az újabb bukás

A magyar válogatott azt követően mérkőzött meg a törökökkel, hogy szerdán sima, 3-0-s vereséget szenvedett Olaszországtól. Hogy megőrizze esélyét a továbbjutásra, a mieinknek győzelemre volt szüksége a szombat kora délutáni összecsapáson, ám az első félidő tragikusan alakult magyar szempontból.

Törökország már a negyedik percben megszerezte a vezetést, majd a félidő utolsó harmadában még kétszer bevette Bozó Mirkó kapuját. A fordulás után némileg összeszedte magát Veress Balázs együttese – ezúttal Kemenes Szabolcs segítője irányította a csapatot a szövetségi edző eltiltása miatt –, amely Mondovics Kevin gyönyörű góljával viszonylag hamar, az 51. percben szépíteni tudott: a Puskás Akadémia 19 esztendős játékosa 19 méterről lőtte ki a hosszú, bal felső sarkot.

A ráadásban az első magyar találatnál gólpasszt jegyző Kovács Bendegúz is betalált, ám az egyenlítés már nem jött össze. Az újabb vereséggel eldőlt, hogy a magyar csapat nem lesz ott az Európa-bajnokságon, így a keddi, Szlovákia elleni összecsapásnak már nem lesz tétje.

Továbbra is nyeretlen az U18-as magyar válogatott

A magyar U18-as válogatott a Svájc elleni 2-2 után a második mérkőzésén sem tudott nyerni az A ligában, ezúttal Franciaország győzte le 1-0-ra a nemzeti együttest. A mieink kedden Wales ellen zárják a küzdelmeket, a négycsapatos csoportok első három helyezettje megőrzi tagságát, míg a kvartettek utolsói kiesnek a B-ligába.