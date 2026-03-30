Latisev: 64 éve szitokszó a neved

Nyikolaj Latisev. 64 éve szitokszó ez a név a magyar sportban, a honi labdarúgásban. Lássuk be, ez azért nem mindennapi teljesítmény. Mármint az, hogy valakinek ennyi idő elteltével se tudjunk megbocsátani. Sajnos, nem lehet. Nem fogunk, mert nem tudunk. Ez az ember, Nyikolaj Latisev ugyanis olyat tett a magyar válogatottal, amit képtelenség elnézni, elfelejteni. Mi múlt rajta? Lehet, hogy a legjobb négy közé jutás az 1962-es világbajnokságon.

Szépen elbánt a magyar csapattal az 1962-es világbajnokságon Nyikolaj Latisev Fotó: Arcanum

Nyikolaj Latisev már korábban megsértődhetett a magyarokra

Az 1958-as svédországi vb-n a Wales elleni drámai megismételt csoportmérkőzés, az ottani kiesés megviselte a magyar szövetségi kapitányt, Baróti Lajost. A mester a legszívesebben a föld alá bújt volna szégyenében.

Szerencsére az MLSZ és a magyar sport vezetése nem rúgta ki az edzőt, aki újra munkához látott.

Beépítette a válogatottba a kor legnagyobb tehetségét, Albert Flóriánt, fiatalított, így az 1962-es világbajnokságra érkező magyar csapatot sokan a torna egyik olyan együttesének tartották, amely meglepetést okozhat.

A mieink nehéz csoportba kerültek, mert a bolgár csapat mellett ott sorakoztak a „futball tanítómesterei”, azaz az angolok, valamint Argentína is. A nyitány annál csodásabban nem is sikerülhetett volna, mint az angolok 2:1-es legyőzésével, márpedig 1962. május 31-én ezt az eredmény kürtölték világgá a hírügynökségek. A második fordulóban Bulgária ellen 6:1 lett ide, így a csoport záró találkozóján az Argentína ellen elért 0:0 elég volt a csoportelsőséghez és a negyeddöntőbe jutáshoz. Ott pedig Csehszlovákia várt a mieinkre. A csehszlovákok, akik a brazilok mögött, de a spanyolok és Mexikó előtt végeztek a második helyen az 1-es csoportban.

1962. június 10-én került sor a negyeddöntőre. Tabák Endre, a Népsport Chilébe küldött tudósítója bizakodva jelentette, hogy a magyar csapat játékosaival – eltekintve az ilyenkor szokásos kisebb sérülésektől – minden rendben. A megszólaltatott focisták és Baróti Lajos is örült annak, hogy a csehszlovákok következnek. Ugyanakkor Baróti azt is elmondta, hogy óriási hiba lenne lebecsülni az ellenfelet. A Népszabadság egyenesen az írta, hogy ennek a negyeddöntőnek az esélyese Magyarország. Idehaza mindenki nagy izgalommal, szinte felajzva várta az ütközetet, amely chilei idő szerint 14.30-kor, magyar idő szerint 19.30-kor kezdődött.

A Kossuth rádió csak 20.15-kor kapcsolta Szepesi Györgyöt Chilében, azaz az első félidőről semmit nem lehetett hallani Magyarországon.

A közvetítés hangminősége – a nagy távolság miatt – nagyon rossz volt. Szepesinek arra is vigyáznia kellett, hogy a szokásosnál lassabban beszéljen, mert az irgalmatlan messzeségből érkező hangvonalon a gyors beszédet nem lehetett érteni. A tévében élő közvetítés nem volt erről a mérkőzésről.

A meccs: VII. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Csehszlovákia–Magyarország 1:0 (1:0)

Rancagua, 12 ezer néző. Vezette: Latisev (szovjet). Csehszlovákia: Schrojf – Lála, Popluhar, Novak – Pluskal, Masopust – Pospichal, Scherer Kadraba – Kvasnak, Jelinek.

Magyarország: Grosics – Mátrai, Mészöly K., Sárosi – Solymosi, Sipos – Sándor, Rákosi, Albert, Tichy, Fenyvesi. Gól: Scherer (13.)

A két csapat rettenetesen idegesen kezdett. Elképesztően sok volt a hiba. Aztán a mérkőzés 13. percében Masopust egyéni játék után a fedezetlenül álló Scherer elé tette a labdát, és Scherer, mielőtt még védőink beavatkozhattak volna, a tizenhatosról éles lövést eresztett meg.

A labda a kapunkban kötött ki. 1:0 Csehszlovákia javára. Grosics elnézte a labdát.

Nagy volt a baj, de végzetesnek semmiképp sem neveznénk. A magyar csapat feléledt, egymás után vezettük a támadásokat, de a betonkemény csehszlovák védelem mindent megakasztott. Majd elérkezett a 28. perc. Nézzük, szó szerint mit írt erről a Népsport: „A 28. percben Tichy labdája a kapufát találta el, a labda a gólvonalon túlra pattant, a játékvezető azonban továbbot intett.” A Népsport azt már nem írta le, hogy a partjelző gólt intett, Latisev azonban rá sem hederített. Mindez még döbbenetesebbé teszi a történteket.