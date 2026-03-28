magyar válogatottBárány DonátOsváth AttilaVitális MilánfelkészülésSchön SzabolcsSzlovénia

A magyar válogatott hősének egyből beugrott pályafutása egyik legfájdalmasabb pillanata

Idén először lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott, amely Schön Szabolcs góljával 1-0-ra legyőzte Szlovéniát a Puskás Arénában. A mérkőzés után Schön Szabolcs mellett Vitális Milán, Osváth Attila és Bárány Donát értékelt a magyar válogatott részéről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 20:32
A magyar válogatottnak nem várt hőse lett a Puskás Arénában Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Példátlanul rossz sorozatot szeretett volna lezárni a magyar válogatott az év első mérkőzésével, amelyen Szlovénia volt az ellenfél. Marco Rossi együttese 2025-ben mindössze egy mérkőzést nyert meg hazai pályán, ilyen rossz szériában még sosem volt a 2019-es stadionavató óta – és akkor még nem beszéltünk a legutóbbi, írek elleni fájdalmas kudarcról. A javítás végül összejött, a mieink Schön Szabolcs góljával megnyerték az összecsapást.

Társai is alaposan megünnepelték Schön Szabolcsot
Társai is alaposan megünnepelték Schön Szabolcsot Fotó: Mirkó István

Schön Szabolcs nagy álma valóra vált

A találkozó után először Schön nyilatkozott az M4 Sportnak, amelynek elmondta, nagyon régóta ábrándozott erről a pillanatról.

– Hihetetlen ez az egész, gyerekkori álmom vált valóra, hogy egy ilyen csodálatos stadionban, ilyen különleges emberek előtt győztes gólt szereztem. Már a mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy számunkra nincs különbség a felkészülési és tétmeccsek között, mindegyiket meg szeretnénk nyerni.
A 25 esztendős futballista az első gólját jegyezte a magyar válogatottban, pedig már korábban is ünnepelhetett – igaz, 2021-ben a Portugália ellen 3-0-ra elveszített Eb-mérkőzésen les miatt elvették a gólját.

Egyből beugrott. Az elég fájó volt, főleg, hogy egy Európa-bajnoki mérkőzésen történt, de úgy gondolom, hogy nagyon sok munkát tettem bele az elmúlt évek során, ami most kifizetődött

– mondta Schön, akinek a gólöröme nem sikerült tökéletesen. – A fű nem volt annyira vizes, mint amennyire kellett volna, de ez belefér szerintem!

Vitális Milán életében először volt kezdő a magyar válogatottban, és végig a pályán volt az egygólos siker során.

– Először is szeretném megköszönni a bizalmat, amit kaptam Marco Rossitól. Hálás vagyok annak, aki egészen idáig segített abban, hogy ez megvalósuljon, és úgy gondolom, hogy tökéletesen zárult, hiszen sikerült nyernünk. Megkaptam a bizalmat, bízom benne, hogy tudtam vele élni, de az a legfontosabb, hogy a csapat nyerni tudott.

Az ETO játékosa elárulta, hogyan tudtak feljavulni a szünetet követően: – A félidőben megbeszéltük azt, hogy mi hiányzott az első félidőben, úgy gondolom, hogy amilyen nehezen indult, olyan könnyen jöttek a második félidőben a helyzetek. Hogyha precízebbek vagyunk a kapu előtt, akkor nem csak egy gólt lövünk, de a legfontosabb, hogy megvan a győzelem. Igyekszem minél többet dolgozni a pályán, akár a piszkos munkát is elvégezni, ha kell, akkor felvállalni, amit kell. A klubcsapatomban is megkapom azt a bizalmat, amire szükségem van, és itt is. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben még többet pályára léphetek, és bízom benne, hogy tudok fejlődni. Biztos vagyok benne, hogy amikor itt edzek a válogatottal, vagy akárhány percet kapok itt a válogatottmérkőzésen, akkor jobb játékos leszek és tanulok. Bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban.

Rögtön befogadták az újoncokat

A győztes gólból Osváth Attila is kivette a részét, ugyanis a találatot megelőzően ő ívelt középre a jobb szélről.

– A beállásomnál kérte a mester, hogyha van terület előttem, menjek előre és adogassam be a labdákat, érkezzünk rá középen. Örülök neki, hogy így sikerült és tudtunk nyerni. A második félidőben jól játszottunk, összejöttek a dolgok. Megtartottuk a labdákat, tudtunk előrefelé játszani, és meg is lett az eredménye. Több nagy helyzetünk volt, azokat sajnos nem sikerült értékesíteni, de ez az 1-0 nagyon fontos volt – mondta a Ferencváros játékosa, hozzátéve, hogy mivel a társaság nagyon befogadó, könnyű volt beilleszkedni.

Két debreceni, Szűcs Tamás és Bárány Donát is most szerepelt először a nemzeti együttesben, közülük utóbbi nyilatkozott.

– Ez egy óriási mérföldkő a pályafutásomban. Meg szeretném köszönni a páromnak, a családomnak, akik mindig mellettem álltak, és minden volt csapattársamnak, edzőmnek, mindenkinek, hogy idáig juthattam. Mondhatni egész életemben erre készültem, nagyon vártam ezt a pillanatot, és tudtam, ha pályára lépek, mindent megteszek. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült betalálni, de így is nagyon boldog vagyok.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu