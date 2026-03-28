A magyar válogatott hősének egyből beugrott pályafutása egyik legfájdalmasabb pillanata

Példátlanul rossz sorozatot szeretett volna lezárni a magyar válogatott az év első mérkőzésével, amelyen Szlovénia volt az ellenfél. Marco Rossi együttese 2025-ben mindössze egy mérkőzést nyert meg hazai pályán, ilyen rossz szériában még sosem volt a 2019-es stadionavató óta – és akkor még nem beszéltünk a legutóbbi, írek elleni fájdalmas kudarcról. A javítás végül összejött, a mieink Schön Szabolcs góljával megnyerték az összecsapást.

Társai is alaposan megünnepelték Schön Szabolcsot Fotó: Mirkó István

Schön Szabolcs nagy álma valóra vált

A találkozó után először Schön nyilatkozott az M4 Sportnak, amelynek elmondta, nagyon régóta ábrándozott erről a pillanatról.

– Hihetetlen ez az egész, gyerekkori álmom vált valóra, hogy egy ilyen csodálatos stadionban, ilyen különleges emberek előtt győztes gólt szereztem. Már a mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy számunkra nincs különbség a felkészülési és tétmeccsek között, mindegyiket meg szeretnénk nyerni.

A 25 esztendős futballista az első gólját jegyezte a magyar válogatottban, pedig már korábban is ünnepelhetett – igaz, 2021-ben a Portugália ellen 3-0-ra elveszített Eb-mérkőzésen les miatt elvették a gólját.

Egyből beugrott. Az elég fájó volt, főleg, hogy egy Európa-bajnoki mérkőzésen történt, de úgy gondolom, hogy nagyon sok munkát tettem bele az elmúlt évek során, ami most kifizetődött

– mondta Schön, akinek a gólöröme nem sikerült tökéletesen. – A fű nem volt annyira vizes, mint amennyire kellett volna, de ez belefér szerintem!

Vitális Milán életében először volt kezdő a magyar válogatottban, és végig a pályán volt az egygólos siker során.

– Először is szeretném megköszönni a bizalmat, amit kaptam Marco Rossitól. Hálás vagyok annak, aki egészen idáig segített abban, hogy ez megvalósuljon, és úgy gondolom, hogy tökéletesen zárult, hiszen sikerült nyernünk. Megkaptam a bizalmat, bízom benne, hogy tudtam vele élni, de az a legfontosabb, hogy a csapat nyerni tudott.

Az ETO játékosa elárulta, hogyan tudtak feljavulni a szünetet követően: – A félidőben megbeszéltük azt, hogy mi hiányzott az első félidőben, úgy gondolom, hogy amilyen nehezen indult, olyan könnyen jöttek a második félidőben a helyzetek. Hogyha precízebbek vagyunk a kapu előtt, akkor nem csak egy gólt lövünk, de a legfontosabb, hogy megvan a győzelem. Igyekszem minél többet dolgozni a pályán, akár a piszkos munkát is elvégezni, ha kell, akkor felvállalni, amit kell. A klubcsapatomban is megkapom azt a bizalmat, amire szükségem van, és itt is. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben még többet pályára léphetek, és bízom benne, hogy tudok fejlődni. Biztos vagyok benne, hogy amikor itt edzek a válogatottal, vagy akárhány percet kapok itt a válogatottmérkőzésen, akkor jobb játékos leszek és tanulok. Bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban.