szlovénsajtóvisszhangmagyar fociválogatottszlovén fociválogatottSchön Szabolcs

Szerencsésnek tartják a magyarokat, és elrontották a gólszerző nevét a szlovénok

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati felkészülési mérkőzésen. A szlovén sajtó elsősorban a debütáló szövetségi kapitánnyal van elfoglalva, de a magyarok szerencséje is szóba került, valamint a gólszerző Schön Szabolcs neve is gondot jelentett egy portálnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 21:29
A szlovén válogatott egy érvénytelen gólig jutott csak Magyarország vendégeként Fotó: Polyak Attila
A nyári világbajnokságról lemaradó csapatok budapesti felkészülési találkozóján a magyar válogatott szinte végig közelebb állt a vezetés megszerzéséhez. A szlovénok elleni győztes gólt végül a 79. percben Schön Szabolcs szerezte, alig két perccel a pályára lépése után. A szombati összecsapás után a válogatottszünetben még mindkét gárdának lesz fellépése: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese kedden 19 órától a görögök ellen folytatja, míg az idéntől kezdve Bostjan Cesar által irányított Szlovénia szintén aznap Montenegró vendége lesz.

A szlovén sajtóban nem a csalódottság van terítéken

A vb-selejtezős kudarc után a szlovén válogatottnál újjáépítésben reménykedtek, Benjamin Sesko és Jan Oblak távollétében pedig kérdéses volt, hogy mire lesz képes a nemzeti csapat. Bár egygólos magyarországi vereség lett a vége, Bostjan Cesar nem érzi tragikusnak a történteket, és – a Nogomania nevű portállal az élen – a szlovén sportsajtóban is leginkább arról cikkeztek a lefújást követően, hogy egyelőre nincs sok fejlődés, de időre van szükség, a tanulságokat pedig az együttesnek magával kell vinnie a jövőbeli fellépéseire.

A magyar gólszerző keresztnevét „Szabolics”-ként betűző Delo.si a győztes találatot szerencsésnek nevezte, és utóbbit a népszerű Ekipa nevű lap is megtette, amely emellett azt is hozzátette, hogy a biztató teljesítményt nyújtó Szlovénia rászolgált volna a döntetlenre. Igaz, Sallai Roland 0-0-nál kihagyott helyzetével kapcsolatban a portál a szlovénokat is szerencsésnek nevezte.

A Matjaz Kek szövetségi kapitányt december elején menesztő szlovén válogatott az elmúlt hét mérkőzésén nyeretlen maradt. Idén ősszel a Rossi-legénységhez hasonlóan a Nemzetek Ligája B divíziójában játszik majd tétmérkőzéseket Szlovénia, miután nyáron két vb-résztvevő nemzet – Horvátország és Skócia – ellen is megmérkőzik.

 

