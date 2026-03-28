Szerencsésnek tartják a magyarokat, és elrontották a gólszerző nevét a szlovénok

A nyári világbajnokságról lemaradó csapatok budapesti felkészülési találkozóján a magyar válogatott szinte végig közelebb állt a vezetés megszerzéséhez. A szlovénok elleni győztes gólt végül a 79. percben Schön Szabolcs szerezte, alig két perccel a pályára lépése után. A szombati összecsapás után a válogatottszünetben még mindkét gárdának lesz fellépése: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese kedden 19 órától a görögök ellen folytatja, míg az idéntől kezdve Bostjan Cesar által irányított Szlovénia szintén aznap Montenegró vendége lesz.

Schön Szabolcs gólja döntött a magyar válogatott javára Szlovénia ellen Fotó: Polyák Attila

A szlovén sajtóban nem a csalódottság van terítéken

A vb-selejtezős kudarc után a szlovén válogatottnál újjáépítésben reménykedtek, Benjamin Sesko és Jan Oblak távollétében pedig kérdéses volt, hogy mire lesz képes a nemzeti csapat. Bár egygólos magyarországi vereség lett a vége, Bostjan Cesar nem érzi tragikusnak a történteket, és – a Nogomania nevű portállal az élen – a szlovén sportsajtóban is leginkább arról cikkeztek a lefújást követően, hogy egyelőre nincs sok fejlődés, de időre van szükség, a tanulságokat pedig az együttesnek magával kell vinnie a jövőbeli fellépéseire.

A magyar gólszerző keresztnevét „Szabolics”-ként betűző Delo.si a győztes találatot szerencsésnek nevezte, és utóbbit a népszerű Ekipa nevű lap is megtette, amely emellett azt is hozzátette, hogy a biztató teljesítményt nyújtó Szlovénia rászolgált volna a döntetlenre. Igaz, Sallai Roland 0-0-nál kihagyott helyzetével kapcsolatban a portál a szlovénokat is szerencsésnek nevezte.