Szoboszlai a szlovénok ellen olyat ért el, ami Détári Lajosnak sem sikerült

Szoboszlai dühében a kispad plexiborítását ütötte, majd magába roskadva ült le. Aztán mindössze öt szóval „értékelt”: nagyon fáj, igazságtalan a futball. Így ért véget a magyar válogatott tavalyi éve itt, a Puskás Arénában november 16-án, amikor az írek az utolsó pillanatban kiharcolták a drámai 3-2-es győzelmet, és romba döntötték a világbajnoki álmainkat. Azóta most először lépett pályára a válogatott, amely jobb híján az ősszel kezdődő Nemzetek Ligájára készül. Az ellenfél ezúttal Szlovénia volt, igazi tét és telt ház nélkül. Utóbbi nem is lehetett, hiszen a FIFA szektorbezárással büntette az MLSZ-t a tavaly őszi vb-selejtezőkön felhangzó rasszista rigmusok miatt, így a B-közép helye üresen maradt, a tábor egy szinttel feljebb költözött.

A FIFA büntetése miatt nem fogadhatta telt ház Szoboszlai Dominikéket a Puskás Arénában Szlovénia ellen Fotó: Mirkó István

Barátságos meccs ide vagy oda, Marco Rossi szövetségi kapitány kijelentette, hogy most nagyon fontos jól kezdeni az évet, és tiszta lapot nyitni az írek elleni kudarc után. Az olasz mester azonban azt is megjegyezte, hogy az elmúlt nyolc évben, amióta a csapatot irányítja, még nem volt olyan helyzetben, hogy nyolcan is hiányoznak a keretből különböző okokból.

Talán a legnagyobb érvágás a gólfelelős Varga Barnabás hiánya, aki görög klubja, az AEK Athén múlt hétvégi bajnokiján sérült meg. Rossi a Puskás Akadémia csatárával, Lukács Dániellel pótolta őt, míg a középpályán a győri Vitális Milán először kapott helyet a válogatott kezdőjében.

Így állt fel Marco Rossi csapata: Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez – Tóth A., Schäfer, Vitális – Sallai, Szoboszlai – Lukács.

Szoboszlai Dominik lehagyta Détári Lajost

Már a mérkőzés kezdésekor jelentős mérföldkőhöz érkezett Szoboszlai Dominik, aki a 62. alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Ezzel a Liverpool sztárja mindössze 25 évesen lehagyta a magyar labdarúgás három korszakos egyéniségét is a rangsorban, úgymint

A találkozó első tíz percében magyar mezőnyfölény alakult ki, 66 százalékban Szoboszlaiéknál volt a labda, a 12. percben mégis szlovén gól ijesztett rá a Puskás Aréna közönségére.

A középpályára felhúzódó Willi Obánról lefordultak a szlovénok, akik gyors kontrát vezetve vették be Tóth Balázs kapuját Danijel Sturm révén. Elsőre úgy tűnhetett, hogy nem volt les, mert a hibáját javítani igyekvő, hátrarohanó Orbán belógott, de a VAR-vizsgálat után les miatt végül nem adták meg a gólt.

Pontatlanul és lendület nélkül játszott a magyar válogatott, emiatt helyzeteket sem tudott kialakítani. Egyedül Sallai Roland előtt adódott kecsegtető helyzet, amikor az első félórához közeledve Kerkez Milos baloldali beadására robbant be középen, de erőtlenül pörgette a labdát a szlovén kapus kezébe. Egy kis tűz csak Schäfer András és Gnezda Cerin kakaskodása miatt gyúlt a pályán– a szlovén sárgát kapott a magyar középpályás megrúgásáért. A szünetben: 0-0.