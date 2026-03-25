Videón, ahogy Szoboszlai felavatja a válogatott újoncát

Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Telkiben készül a következő két hazai felkészülési mérkőzésére a magyar labdarúgó-válogatott. A korábban különleges öltözékével feltünést keltő Szoboszlai Dominik ezúttal hatalmas lövéssel hívta fel magára a figyelmet. A csapatkapitány ízelítőt adott a nemzeti együttes egyik újoncának, Yaakobishvili Áronnak. A 20 esztendős kapus mozdulni sem tudott a Liverpool középpályásának lövésére.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 25. 20:07
Szoboszlai Dominik Telki, 2026. március 24. Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. március 24-én. A magyar válogatott Szlovéniával játszik felkészülési mérkőzést március 28-án a Puskás Arénában.
Mintha láttunk volna már ilyet. Szoboszlai Dominik tavaly nyáron bődületes találattal vágott vissza a vele poénkodó Szappanos Péternek a magyar labdarúgó-válogatott telki edzőközpontjában. Bár hasonló előélete nincsen a Liverpool sztárja és a nemzeti együttes újonc kapusa, Yaakobishvili Áron közötti rivalizálásnak, a csapatkapitány jelezte, ki az úr a háznál.

Az Ifjúsági BL-győztes Yaakobishvili Áron (narancsszínű mezben) ízelítőt kapott Szoboszlai Dominik lövőtechnikájából (Fotó: Salvatore Di Nolfi / MTI/EPA/Keystone)

Lazán, hanyag eleganciával csavarta be 17 méterről Szoboszlai Dominik a labdát a bal felső sarokba. Védhetetlen lövés volt, mozdulni sem tudott Yaakobishvili Áron, akinek ezért senki sem tehet szemrehányást. A válogatott egyik újoncát alaposan felavatta a csapatkapitány. Persze előrébb tartó sztárok is jártak már rosszabbul az idényben, mint a mindössze 20 esztendős magyar kapus, elég csak Gianluigi Donnarummára (Manchester City), Jan Sommerre (Inter) vagy David Rayára (Arsenal) gondolni. 

Az azért nem hangzik rosszul, hogy a Liverpool és az FC Barcelona játékosa nézett farkasszemet a nemzeti együttes edzésén. A fiatalabbik Yaakobishvili testvér ugyanis a katalán sztárklub igazolt labdarúgója, tavaly 2028 nyaráig hosszabbított szerződést. Az idényt kölcsönben a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorrában tölti, s már 21 mérkőzésen szerzett rutint, s felhívta magára a szövetségi kapitány figyelmét. 

Az Angyalföldi Sportiskolából (ASI) indult, az MTK utánpótlásában is megfordult Yaakobishvili Áron 2018-ban csatlakozott a Barcelona akadémiájához, az előző idényben többször edzett Robert Lewandowskiékkal, sőt szerepelt meccskeretben is.

A magyar utánpótlás-válogatottaknál végigjárta a szamárlétrát. Érdekesség, hogy az U21-eseknél csupán egy találkozón védett, így onnan lólépéssel került Marco Rossi gárdájához. A felnőttek között még többen állnak előtte a rangsorban, ám – nem csak Szoboszlai közelsége miatt – az edzőtáborban is minden bizonnyal hasznos tapasztalatokat szerezhet, ahogyan róla is a szakmai stáb és a játékostársak.

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

