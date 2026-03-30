A szurkolókat kérdezték a VAR-ról, nem maradtak el a csattanós válaszok

Egy friss felmérés szerint soha nem látott mértékű az elégedetlenség a videobíró-rendszerrel szemben a labdarúgásban. A szurkolók döntő többsége szerint a Premier League jobb lenne a VAR nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 10:49
A szurkolók meglennének a VAR nélkül Fotó: NurPhoto/AFP/News Images
Immár több mint nyolc éve, hogy a VAR az első tesztlépésekkel megjelent a Premier League-ben, ennek apropóján a Football Supporters’ Association (FSA) több ezer futballszurkoló bevonásával készített felmérést a rendszer használatára vonatkozó kérdésekkel. Az eredmények sokatmondóak...

A többség szerint túl sokat kell várni a VAR döntésére a Premier League-ben (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

A hét- és nyolcezer fő közötti résztvevők 91 százaléka úgy véli, hogy a labdarúgás jobb volt a VAR bevezetése nélkül, mindössze két százalék gondolja úgy, hogy a technológia élvezetesebbé teszi a mérkőzéseket, és csupán három százalék szerint javította a stadionélményt.

A legfontosabb kérdésre, amely szerint a drukkerek támogatják-e a VAR használatát, a válaszadók 75 százaléka, azaz háromnegyede nemmel felelt.

Premier League: a döntéshozatali sebesség a VAR legnagyobb hibája?

A kritika középpontjában elsősorban a döntések lassúsága áll. A szurkolók 96 százaléka szerint a VAR-ítéletek túl sokáig tartanak, és alig néhány százalék gondolja úgy, hogy a döntések elfogadható időn belül születnek meg. Legalább ennyire súlyos problémának tartják a spontán élmény elvesztését: több mint 90 százalék szerint a videóbíró „megölte” a gólörömök természetes felszabadultságát.

Érdekes ugyanakkor, hogy a szurkolók nem minden technológiai újítást utasítanak el. Többségük támogatja például, hogy a játékvezetők a stadionban is magyarázzák el döntéseiket, és sokan elfogadják a VAR használatát leshelyzetek vagy súlyos szabálytalanságok esetén.

Bár a VAR-t sok negatív kritika éri, a futball irányítói egyelőre nem hátrálnak meg. Bár a nemzetközi szabályalkotó testület (IFAB) kétéves felülvizsgálatot indított a rendszer működéséről, a cél nem a VAR eltörlése, hanem annak továbbfejlesztése.

 

