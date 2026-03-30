Dibusz Dénes a válogatottról fontos kijelentést tett, továbbra is vannak fájdalmai

Dibusz Dénes ezúttal kimaradt a magyar válogatott keretéből. Noha márciusban már visszatért az elhúzódó ujjsérüléséből – ugyanakkor az Európa-ligában így sem védett , ott mind a Ludogorec, mind a Braga ellen Gróf Dávid védett –, Marco Rossi így sem hívta be őt. Az FTC 35 éves kapusa a nemzeti csapatban legutóbb még az írek elleni novemberi vb-selejtezőn védett, ahol a 3-2-es vereség után néhányan egyfajta bűnbakként őt nevezték meg Troy Parrott harmadik, mindent eldöntő gólja miatt.
Rossi a szlovénok elleni mérkőzést (1-0) követően már egyértelműen Tóth Balázst, a Blackburn kapusát nevezte meg első számúnak, hozzátéve, már 2025 októberében az volt Tóth, csak novemberben sérülés miatt nem állt a csapat rendelkezésére. Érdekesség, hogy a 47-szeres válogatott Dibusz neve fel sem vetődött: – Szappanos Péternek is fontos a szerepe a válogatottban, de érdekes fiatal lehetőségek is vannak. Egyikük Yaakobishvili Áron, aki nagyon jó személyiség, jó a hozzáállása, jó lábbal, abszolút jó kapus, a sajátosságai kiemelik. A liverpooli Pécsi Ármin is ilyen, azt várjuk, hogy a felnőtteknél is játsszon, és vannak a magyar bajnokságban is érdekes fiatalok – fogalmazott Rossi.
