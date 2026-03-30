Dibusz Dénes a válogatottról fontos kijelentést tett, továbbra is vannak fájdalmai

Dibusz Dénes március elején a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-mérkőzésen tért vissza az FTC kapujába, azóta az Európa-ligát leszámítva ő védett a klubcsapatában. Marco Rossi azonban a sérülésből visszatérő 35 éves kapust nem hívta meg a magyar válogatottba a szlovénok és görögök elleni felkészülési mérkőzésre. Rossi a szlovénok elleni meccs után nem is említette az FTC kapusát, mint alternatíva, és most maga Dibusz Dénes is úgy fogalmazott, Tóth Balázsé abszolút a jövő, illetve már most sem kérdés, hogy kinek kell védenie a nemzeti együttesben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 10:03
Dibusz Dénes a mostani idényben már az FTC-re koncentrál, a válogatott nála is háttérbe szorult Fotó: Csudai Sándor
Dibusz Dénes ezúttal kimaradt a magyar válogatott keretéből. Noha márciusban már visszatért az elhúzódó ujjsérüléséből – ugyanakkor az Európa-ligában így sem védett , ott mind a Ludogorec, mind a Braga ellen Gróf Dávid védett –, Marco Rossi így sem hívta be őt. Az FTC 35 éves kapusa a nemzeti csapatban legutóbb még az írek elleni novemberi vb-selejtezőn védett, ahol a 3-2-es vereség után néhányan egyfajta bűnbakként őt nevezték meg Troy Parrott harmadik, mindent eldöntő gólja miatt.

Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa, Dibusz Dénes ezúttal a keretben sem volt és Marco Rossi sem beszélt róla (Fotó: Mirkó István)

Rossi a szlovénok elleni mérkőzést (1-0) követően már egyértelműen Tóth Balázst, a Blackburn kapusát nevezte meg első számúnak, hozzátéve, már 2025 októberében az volt Tóth, csak novemberben sérülés miatt nem állt a csapat rendelkezésére. Érdekesség, hogy a 47-szeres válogatott Dibusz neve fel sem vetődött: – Szappanos Péternek is fontos a szerepe a válogatottban, de érdekes fiatal lehetőségek is vannak. Egyikük Yaakobishvili Áron, aki nagyon jó személyiség, jó a hozzáállása, jó lábbal, abszolút jó kapus, a sajátosságai kiemelik. A liverpooli Pécsi Ármin is ilyen, azt várjuk, hogy a felnőtteknél is játsszon, és vannak a magyar bajnokságban is érdekes fiatalok – fogalmazott Rossi. 

Mit gondol Dibusz Dénes a válogatottról?

A Fradi kapusával a Mandiner készített hosszabb interjút, amelyben a lap a válogatottra is rákérdezett: – Én is azt tartottam logikusnak, hogy ilyenkor nem hív be a szövetségi kapitány. Meg nyilvánvalóan a jövőre is gondolnia kell: vannak olyan fiatal kapusok, akik megérdemlik a lehetőséget, és a jövőben már nekik kell megoldaniuk a feladatot – kezdte Dibusz, aki ezután Tóth Balázsról is beszélt. –

Övé a jövő, úgyhogy nem nagyon kérdés szerintem, kinek kell védenie a válogatottban. Szerintem most már egyértelmű, hogy főként vele kell számolnia a szövetségi kapitánynak, ha egészséges.

Ez egy teljesen normális és egészséges folyamat. Bizonyos szakaszok lezárulnak és közben újak kezdődnek – tette hozzá Dibusz, aki az idény hátralevő részében már arra fókuszál, hogy egészséges maradjon, és a Fradival megnyerje a bajnokságot és a Magyar Kupát. Dibusz a zöld-fehérek első számú kapusa lesz a bajnoki hajrában, ugyanis Gróf Dávid még a Braga elleni visszavágón sérült meg, visszatérése heteket vesz igénybe.

Dibusz Dénes újra a kapuban, az FTC kezdője áprilistól már minden meccsen az ő nevével kezdődhet (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Dibusz Dénes visszatérése a vártnál hosszabb ideig tartott

A nyolcszoros magyar bajnok kapus a Kazincbarcika elleni 5-0-ra megnyert kupameccsen védett újra. Három hosszú hónap után kezdődött újra az ő nevével a Fradi kezdője, ezalatt 16 meccset kellett kihagynia. Dibusznak az ujja az egyik vetődés során sérült meg, miután beakadt a földbe. Műtéten esett át, azonban a komplikációk miatt még egy várt rá, ezért is húzódott el ennyire a visszatérése. Fájdalmai pedig továbbra is vannak.

– A helyzetem még jó ideig stagnálni fog. 

Apróbb lépéseket tudok tenni előre, de ez egy hosszú időt igénylő folyamat, mire teljesen meggyógyul, vagy ahhoz közeli állapotba kerül. Most az a lényeg, hogy a játékban nem hátráltat különösebben, a többi részén pedig dolgozunk tovább.

Ha a második operációra nem lett volna szükség, akkor gyorsabb lett volna a rehabilitáció és a visszatérés, de ezen már nem tudok változtatni, ilyen a sors. Sikerült megbirkóznom vele, annak pedig örülök, hogy 35 évesen történt először ilyen probléma velem, ami miatt több hónapot kellett kihagynom – magyarázta Dibusz.

Kezdődik a bajnoki versenyfutás legfontosabb része az FTC-nek

A magyar kapus beszélt természetesen a bajnoki versenyfutásról is. Jelenleg a Fradi hátránya három pont a listavezető ETO-val szemben, ugyanakkor Robbie Keane együttese egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így a sorsa továbbra is a kezében van, és most már a nemzetközi kupák miatt kevesebb mérkőzése is lesz. Az FTC egy éve a Puskás Akadémiával harcolt az aranyéremért, most a győriekkel – vajon van különbség a kettő között?  

– Tavaly nagyobb volt a hátrányunk. Szerintem semmivel sem könnyebb vagy nehezebb az idei feladat. Ha százszázalékos, vagy ahhoz közeli teljesítményre leszünk képesek, akkor meglesz a bajnoki cím, ha pedig nem, akkor csak magunknak köszönhetjük, hogy nem sikerült. Sok olyan pontvesztésünk volt az idény során, amiért komoly árat fizethetünk, ha nem tudjuk lehozni szinte hibátlanul ezt a hajrát – mondta a kapus.

A Ferencváros a válogatottszünet után Debrecenben lép pályára április ötödikén, ami szintén nem ígérkezik könnyű meccsnek, ugyanis a Loki harmadik, öt ponttal a címvédő mögött. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
