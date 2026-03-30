Dibusz Dénes a válogatottról fontos kijelentést tett, továbbra is vannak fájdalmai

Dibusz Dénes újra a kapuban, az FTC kezdője áprilistól már minden meccsen az ő nevével kezdődhet (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Dibusz Dénes visszatérése a vártnál hosszabb ideig tartott

A nyolcszoros magyar bajnok kapus a Kazincbarcika elleni 5-0-ra megnyert kupameccsen védett újra. Három hosszú hónap után kezdődött újra az ő nevével a Fradi kezdője, ezalatt 16 meccset kellett kihagynia. Dibusznak az ujja az egyik vetődés során sérült meg, miután beakadt a földbe. Műtéten esett át, azonban a komplikációk miatt még egy várt rá, ezért is húzódott el ennyire a visszatérése. Fájdalmai pedig továbbra is vannak.

– A helyzetem még jó ideig stagnálni fog.

Apróbb lépéseket tudok tenni előre, de ez egy hosszú időt igénylő folyamat, mire teljesen meggyógyul, vagy ahhoz közeli állapotba kerül. Most az a lényeg, hogy a játékban nem hátráltat különösebben, a többi részén pedig dolgozunk tovább.

Ha a második operációra nem lett volna szükség, akkor gyorsabb lett volna a rehabilitáció és a visszatérés, de ezen már nem tudok változtatni, ilyen a sors. Sikerült megbirkóznom vele, annak pedig örülök, hogy 35 évesen történt először ilyen probléma velem, ami miatt több hónapot kellett kihagynom – magyarázta Dibusz.

Kezdődik a bajnoki versenyfutás legfontosabb része az FTC-nek

A magyar kapus beszélt természetesen a bajnoki versenyfutásról is. Jelenleg a Fradi hátránya három pont a listavezető ETO-val szemben, ugyanakkor Robbie Keane együttese egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így a sorsa továbbra is a kezében van, és most már a nemzetközi kupák miatt kevesebb mérkőzése is lesz. Az FTC egy éve a Puskás Akadémiával harcolt az aranyéremért, most a győriekkel – vajon van különbség a kettő között?

– Tavaly nagyobb volt a hátrányunk. Szerintem semmivel sem könnyebb vagy nehezebb az idei feladat. Ha százszázalékos, vagy ahhoz közeli teljesítményre leszünk képesek, akkor meglesz a bajnoki cím, ha pedig nem, akkor csak magunknak köszönhetjük, hogy nem sikerült. Sok olyan pontvesztésünk volt az idény során, amiért komoly árat fizethetünk, ha nem tudjuk lehozni szinte hibátlanul ezt a hajrát – mondta a kapus.