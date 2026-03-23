Gróf Dávid sérülten védte végig a Braga elleni visszavágót, súlyos árat fizetett ezért

Szerdán még a portugál Braga otthonában játszott a Ferencváros, amely végül 4-2-es összesítéssel kiesett az Európa-ligából. Ezen a mérkőzésen még Gróf Dávid nevével kezdődött az FTC kezdője, de a 36 éves magyar kapusnak nem volt igazán jó mérkőzése, már az első félidőben háromszor kapitulált. A 4-0-s vereséget persze nem lenne igazságos Gróf nyakába varrni, a magyar bajnoknál jobb volt a portugál csapat, ez sajnos a kétmeccses párharc visszavágóján ki is jött. Gróf ráadásul az első félidőben Rodrigo Zalazar belépője után meg is sérült.

A belépő, amikor Gróf Dávid megsérült az FTC színeiben. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

FTC: Gróf Dávid sérülése után eljött Dibusz Dénes ideje?

Mint az vasárnap a Fradi Zóna élő adásában kiderült,

Gróf az első félidőben Zalazar belépője után meg is sérült, cserét azonban így sem kért. A kapus lába már a lefújás után feldagadt, és mint mondta, az MRI megállapította, hogy a jobb lábában szalagszakadás történt.

A Fradi magyar kapusa azt nem mondta el, hogy mennyit kell kihagyni, de többhetes lehet a felépülés. Gróf hozzátette, ő mindent meg fog tenni, hogy minél hamarabb visszatérjen a pályára. Persze az ő korában, 36 évesen már több időt vesz igénybe a felépülés.

Vasárnap a Kisvárda ellen Dibusz Dénes védett, a Fradi 1-1-es döntetlent játszott Révész Attila együttese ellen – a kapott gólról aligha tehetett, Melnik Bogdan remekül találta el a labdát. Dibusz így is három védéssel zárta a találkozót, amik a második félidőben jól jöttek, különben a Fradi még nagyobb bajba kerülhetett volna. A 35 éves kapus az ujjsérüléséből március elején tért vissza, azóta a Braga elleni El-párharcot leszámítva mind a három meccsen játszott, és meglepő lenne, ha ez az idény hátralevő részében máshogy lenne.