Gróf Dávid sérülten védte végig a Braga elleni visszavágót, súlyos árat fizetett ezért

Góf Dávid Robbie Keane bizalmát a labdarúgó Európa-ligában azután is élvezte, hogy Dibusz Dénes visszatért a sérüléséből, így a Braga elleni nyolcaddöntő során is a 36 éves kapus nevével kezdődött az FTC kezdőcsapata. A portugáliai visszavágón a Ferencváros 4-0-ra kikapott, és mint utólag kiderült, Gróf Dávid az első félidőben egy belépő után annyira megsérült, hogy szalagszakadás miatt többhetes kihagyás vár az FTC játékosára.

2026. 03. 23. 8:08
Gróf Dávid megsérült a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján, cserét azonban nem kért
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Szerdán még a portugál Braga otthonában játszott a Ferencváros, amely végül 4-2-es összesítéssel kiesett az Európa-ligából. Ezen a mérkőzésen még Gróf Dávid nevével kezdődött az FTC kezdője, de a 36 éves magyar kapusnak nem volt igazán jó mérkőzése, már az első félidőben háromszor kapitulált. A 4-0-s vereséget persze nem lenne igazságos Gróf nyakába varrni, a magyar bajnoknál jobb volt a portugál csapat, ez sajnos a kétmeccses párharc visszavágóján ki is jött. Gróf ráadásul az első félidőben Rodrigo Zalazar belépője után meg is sérült.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

FTC: Gróf Dávid sérülése után eljött Dibusz Dénes ideje?

Mint az vasárnap a Fradi Zóna élő adásában kiderült, 

Gróf az első félidőben Zalazar belépője után meg is sérült, cserét azonban így sem kért. A kapus lába már a lefújás után feldagadt, és mint mondta, az MRI megállapította, hogy a jobb lábában szalagszakadás történt. 

A Fradi magyar kapusa azt nem mondta el, hogy mennyit kell kihagyni, de többhetes lehet a felépülés. Gróf hozzátette, ő mindent meg fog tenni, hogy minél hamarabb visszatérjen a pályára. Persze az ő korában, 36 évesen már több időt vesz igénybe a felépülés.

Vasárnap a Kisvárda ellen Dibusz Dénes védett, a Fradi 1-1-es döntetlent játszott Révész Attila együttese ellen – a kapott gólról aligha tehetett, Melnik Bogdan remekül találta el a labdát. Dibusz így is három védéssel zárta a találkozót, amik a második félidőben jól jöttek, különben a Fradi még nagyobb bajba kerülhetett volna. A 35 éves kapus az ujjsérüléséből március elején tért vissza, azóta a Braga elleni El-párharcot leszámítva mind a három meccsen játszott, és meglepő lenne, ha ez az idény hátralevő részében máshogy lenne.

Gróf Dávid a Kisvárda elleni mérkőzés után sem keresi a kifogásokat

– Azt már a szünetben is elmondtam, attól tartottam, hogy ha egy lepattanó labdánál nem vagyunk ott, elveszítjük a párharcokat, akkor bajban lehetünk. A gólt is pont ilyen szituációból kaptuk, elsült a srác lába – kezdte Gróf a vasárnapi bajnoki lefújását követően, majd kitért a két félidő okozta kettőségre. – Ha meg is nyerjük az első játékrészt, ott még nincs vége a meccsnek, ugyanúgy koncentrálni kell, feszesnek kell lennünk egymáshoz. Ez hiányzott ma szerintem – mondta.

Gróf nem akart a sűrű menetrendre és a sok mérkőzésre hivatkozni, mint kifogás: „ma már olyan körülmények között vagyunk felkészítve, és olyan szinte munkát végzünk, hogy nem lehet erre hivatkozni, tehát itt csak a koncentráció hiányzott egy picit.”

A márciusi válogatottszünetre fordulva a Győr előnye három pont a Fradival szemben, de a címvédőnek a Puskás Akadémia ellen van még egy elhalasztott mérkőzése – ezt április 14-én, kedden pótolják be a Groupama Arénában –, így továbbra is a saját kezében van a sorsa.

Az NB I élmezőnye:

  1. Győr 53 pont (27 mérkőzés), 15 győzelem
  2. FTC 50 pont (26), 15 győzelem
  3. Debrecen 45 pont (27), 12 győzelem
  4. Zalaegerszeg 42 pont (27), 11 győzelem

