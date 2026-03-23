Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Egyre veszélyesebb helyzetben a Ferencváros, a Győr ellen aranymeccset vívhat a bajnok

A labdarúgó NB I 27. fordulójában megint botlott egyet a címvédő Ferencváros. A Kisvárdán elért 1-1-es döntetlen azért is jött nagyon rosszul a Fradinak, mert a Győr Miskolcon 3-1-re nyert a Kazincbarcika ellen. A fordulók és a mérkőzések is fogynak, a Győr egyelőre nem akarja átadni az első helyet, bár a Ferencvárosnak van egy elmaradt meccse a Puskás Akadémia ellen.

2026. 03. 23. 5:31
A Fradi szurkolóinak üzenete most igencsak aktuális lehet Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Amikor Miskolcon lefújták a Győr és a Kazincbarcika összecsapását (ezt az ETO nyerte meg 3-1-re), a Fradi lépéskényszerbe került Kisvárdán. A szabolcsiak elleni összecsapás előtt 4 pont volt a győriek előnye, majd miután a bajnoki címvédő csak 1-1-es döntetlent ért el a Várda ellen, ez három pontra változott. Ez azt jelenti, hogy a most következő hosszabb szünetben (a válogatott két barátságos meccse miatt szünetel a bajnokság) a Győr áll az első helyen, a trónkövetelő előnye jelen pillanatban három pont. Ugyanakkor fontos dolog, hogy a Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott, a Puskás Akadémia elleni bajnokiját április közepére halasztották.

A Ferencváros edzője, Robbie Keane nem így képzelte a kisvárdai meccset (Fotó: Mirkó István) 

A Ferencváros nyakán ott a kés

Ha a Fradi elhalasztott meccsét is figyelembe vesszük és feltételezzük, hogy azt megnyeri, akkor is pontegyenlőség alakulna ki a Győr és a bajnoki címvédő között. De ha ettől eltekintünk, akkor is szinte minden mutatóban azonos a két együttes teljesítménye. A vesztett pontokat tekintve (18-18) jelenleg egyenlő az állás. 

Ugyancsak egyenlő a két csapat győzelmeinek száma (15-15), ami azért fontos, mert a bajnoki kiírás szerint pontegyenlőség esetén ez az első mutató, amely rangsorol.

A 30. forduló lehet az, amely nagyon sok kérdésre választ ad. Ekkor (egészen pontosan április 19-én vasárnap este) Győrben rendezik meg a Fradi elleni bajnoki mérkőzést, amelyet már most nagyon sokan aranymeccsként emlegetnek. Addig is van azonban még két kör, nézzük, hogy milyen meccsek várnak a két bajnokaspiránsra.

  • 28. forduló: Győr–Nyíregyháza és Debrecen–Ferencváros
  • 29. forduló: Puskás Akadémia–Győr és Ferencváros–Diósgyőr

A Fradira tehát a válogatott szünet után újabb nehéz idegenbeli mérkőzés vár, a bajnokság jelenlegi harmadik helyezettje, azaz a DVSC otthonában vizitálnak. A Győr két meccse sem könnyű, mert a Nyíregyháza tavasszal Bódog Tamás vezetésével elképesztő menetelést mutat be, míg a Puskás Akadémia otthonában sem egyszerű nyerni. A kiesés ellen küzdő DVTK viszont aligha lehet komoly ellenfele az aranyéremre törő Fradinak.    

Mi történt Kisvárdán a Fradival?

A Ferencváros nem játszott jól a Kisvárda ellen, de az első félidőt egyértelműen uralta. Amikor a bajnoki címvédő megszerezte a vezetést, sokan azt hitték, hogy ennek a három pontnak a begyűjtése nem lehet gond. Ez sokáig olybá tűnt, hogy igaz is lesz. Az első félidőben a Várda nem tudott mit kezdeni a Fradival. Ugyanakkor Robbie Keane együttese a vezető gól után mintha túlságosan megnyugodott volna. Nem szaggatták szét magukat, azt gondolták, a kissé visszafogottabb teljesítmény is elég lehet a három pont begyűjtéséhez.

Braga, 2026. március 18. A Ferencváros játékosai a harmadik portugál gól után a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében játszott SC Braga - Ferencvárosi TC visszavágó mérkőzésen a Braga Városi Stadionban 2026. március 18-án. MTI/Bodnár Boglárka
A kisvárdai teljesítményre nem lehet büszke a Fradi (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Nem lett elég, mert a lelkesen játszó Kisvárda a második félidőben alaposan meglepte a Fradit. Melnik egyenlítő gólja után Dibusz Dénesnek be kellett még pár védést mutatnia, hogy ne legyen még nagyobb a baja a Ferencvárosnak.

Robbie Keane aggódik

Nem csoda, hogy Robbie Keane, a Fradi edzője nem volt elégedett. A lefújás után a következőket mondta. „Szóltam a játékosoknak, hogy az 1-0 nem elég, ez mindig nagyon veszélyes eredmény. 

Az első 15 percben szerintem nagyon jól játszottunk. Akkor szereztük meg a vezetést, utána pedig gyakorlatilag abbahagytuk a futballt. 

Őszintén szólva, ma nem voltunk eléggé energikusak, és amikor mindenki formán kívül van, az nehézzé teszi a dolgunkat. Aggódom magunk miatt, mert senki sem játszott jól, s ha ez így van, akkor ez nem vezet eredményre. Szerettük volna, ha gyorsan támadunk, de az energia hiányzott a csapatból. Nem tudom ennek mi az oka, mert több olyan játékos is volt a pályán, akik nem lehettek nagyon fáradtak.”

A Fradi fiatal magyar játékosa, Madarász Ádám sem volt nagyon boldog. „Direkt focit játszik a Kisvárda, ezt előre tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, erre előre készültünk. Az első félidő még úgy, ahogy jó volt, de a második félidőben nem tudtuk azt a játékot bemutatni, amit szerettünk volna. Inkább mi is belementünk abba a játékba, ami a Kisvárdának is jó volt, ez pedig nem vezetett eredményre.” 

Révész Attila megtapsolta a Fradi vezető gólját

Révész Attila, a Kisvárda edzője szerint tapsot érdemelt a Ferencváros vezető gólja. „Az első 15 percben nem vettük fel jól a pozíciókat, de ez benne van. Tudtuk, hogy a Fradi nagy lendülettel kezd, de a gólt nem ebből kaptuk. Aztán belejöttünk a játékba, de ehhez az kellett, hogy buta, de nagyon szép gólt kapjunk. 

Elismerem a Fradi gólját, azt tényleg meg kellett tapsolni.

Tudtam, hogy a második félidőben a mi fizikai állapotunk jobb lesz, s ezt láthatta mindenki, aki nézte a meccset. Ennek is köszönhettük ezt a döntetlent.”

Az Európa-liga kiesés után minden megváltozik?

Hat fordulóval az NB I-es bajnokság vége előtt nagy izgalmak közepette folyik a versenyfutás az aranyéremért a Győr és a Fradi között. Ugyanakkor azt sem lehet elfeledni, hogy a Ferencváros egy sorozatban, az Európa-ligában befejezte szereplését, s ezzel jelentős tehertől szabadult meg.

A szakemberek korábban azt mondták: ha a Fradi kiesik a nemzetközi kupából, alapvetően változik majd meg a bajnokság képe.

Hamarosan kiderül, hogy tényleg igaza lesz-e azoknak, akik így gondolták.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

