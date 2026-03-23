Egyre veszélyesebb helyzetben a Ferencváros, a Győr ellen aranymeccset vívhat a bajnok

Mi történt Kisvárdán a Fradival?

A Ferencváros nem játszott jól a Kisvárda ellen, de az első félidőt egyértelműen uralta. Amikor a bajnoki címvédő megszerezte a vezetést, sokan azt hitték, hogy ennek a három pontnak a begyűjtése nem lehet gond. Ez sokáig olybá tűnt, hogy igaz is lesz. Az első félidőben a Várda nem tudott mit kezdeni a Fradival. Ugyanakkor Robbie Keane együttese a vezető gól után mintha túlságosan megnyugodott volna. Nem szaggatták szét magukat, azt gondolták, a kissé visszafogottabb teljesítmény is elég lehet a három pont begyűjtéséhez.

A kisvárdai teljesítményre nem lehet büszke a Fradi (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Nem lett elég, mert a lelkesen játszó Kisvárda a második félidőben alaposan meglepte a Fradit. Melnik egyenlítő gólja után Dibusz Dénesnek be kellett még pár védést mutatnia, hogy ne legyen még nagyobb a baja a Ferencvárosnak.

Robbie Keane aggódik

Nem csoda, hogy Robbie Keane, a Fradi edzője nem volt elégedett. A lefújás után a következőket mondta. „Szóltam a játékosoknak, hogy az 1-0 nem elég, ez mindig nagyon veszélyes eredmény.

Az első 15 percben szerintem nagyon jól játszottunk. Akkor szereztük meg a vezetést, utána pedig gyakorlatilag abbahagytuk a futballt.

Őszintén szólva, ma nem voltunk eléggé energikusak, és amikor mindenki formán kívül van, az nehézzé teszi a dolgunkat. Aggódom magunk miatt, mert senki sem játszott jól, s ha ez így van, akkor ez nem vezet eredményre. Szerettük volna, ha gyorsan támadunk, de az energia hiányzott a csapatból. Nem tudom ennek mi az oka, mert több olyan játékos is volt a pályán, akik nem lehettek nagyon fáradtak.”

A Fradi fiatal magyar játékosa, Madarász Ádám sem volt nagyon boldog. „Direkt focit játszik a Kisvárda, ezt előre tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, erre előre készültünk. Az első félidő még úgy, ahogy jó volt, de a második félidőben nem tudtuk azt a játékot bemutatni, amit szerettünk volna. Inkább mi is belementünk abba a játékba, ami a Kisvárdának is jó volt, ez pedig nem vezetett eredményre.”

Révész Attila megtapsolta a Fradi vezető gólját

Révész Attila, a Kisvárda edzője szerint tapsot érdemelt a Ferencváros vezető gólja. „Az első 15 percben nem vettük fel jól a pozíciókat, de ez benne van. Tudtuk, hogy a Fradi nagy lendülettel kezd, de a gólt nem ebből kaptuk. Aztán belejöttünk a játékba, de ehhez az kellett, hogy buta, de nagyon szép gólt kapjunk.

Elismerem a Fradi gólját, azt tényleg meg kellett tapsolni.

Tudtam, hogy a második félidőben a mi fizikai állapotunk jobb lesz, s ezt láthatta mindenki, aki nézte a meccset. Ennek is köszönhettük ezt a döntetlent.”