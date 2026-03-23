Egyre veszélyesebb helyzetben a Ferencváros, a Győr ellen aranymeccset vívhat a bajnok

Amikor Miskolcon lefújták a Győr és a Kazincbarcika összecsapását (ezt az ETO nyerte meg 3-1-re), a Fradi lépéskényszerbe került Kisvárdán. A szabolcsiak elleni összecsapás előtt 4 pont volt a győriek előnye, majd miután a bajnoki címvédő csak 1-1-es döntetlent ért el a Várda ellen, ez három pontra változott. Ez azt jelenti, hogy a most következő hosszabb szünetben (a válogatott két barátságos meccse miatt szünetel a bajnokság) a Győr áll az első helyen, a trónkövetelő előnye jelen pillanatban három pont. Ugyanakkor fontos dolog, hogy a Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott, a Puskás Akadémia elleni bajnokiját április közepére halasztották.
A Ferencváros nyakán ott a kés
Ha a Fradi elhalasztott meccsét is figyelembe vesszük és feltételezzük, hogy azt megnyeri, akkor is pontegyenlőség alakulna ki a Győr és a bajnoki címvédő között. De ha ettől eltekintünk, akkor is szinte minden mutatóban azonos a két együttes teljesítménye. A vesztett pontokat tekintve (18-18) jelenleg egyenlő az állás.
Ugyancsak egyenlő a két csapat győzelmeinek száma (15-15), ami azért fontos, mert a bajnoki kiírás szerint pontegyenlőség esetén ez az első mutató, amely rangsorol.
A 30. forduló lehet az, amely nagyon sok kérdésre választ ad. Ekkor (egészen pontosan április 19-én vasárnap este) Győrben rendezik meg a Fradi elleni bajnoki mérkőzést, amelyet már most nagyon sokan aranymeccsként emlegetnek. Addig is van azonban még két kör, nézzük, hogy milyen meccsek várnak a két bajnokaspiránsra.
- 28. forduló: Győr–Nyíregyháza és Debrecen–Ferencváros
- 29. forduló: Puskás Akadémia–Győr és Ferencváros–Diósgyőr
A Fradira tehát a válogatott szünet után újabb nehéz idegenbeli mérkőzés vár, a bajnokság jelenlegi harmadik helyezettje, azaz a DVSC otthonában vizitálnak. A Győr két meccse sem könnyű, mert a Nyíregyháza tavasszal Bódog Tamás vezetésével elképesztő menetelést mutat be, míg a Puskás Akadémia otthonában sem egyszerű nyerni. A kiesés ellen küzdő DVTK viszont aligha lehet komoly ellenfele az aranyéremre törő Fradinak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!