Hiába Marco Rossi nyilatkozata, Liverpoolban felháborodtak a döntése miatt

A múlt héten beszédtéma volt, hogy miután Arne Slot burkoltan üzent a szövetségi kapitányoknak, mondván jó lenne, ha pihentetnék a Liverpool-játékosokat, ezután természetesen Marco Rossi is megkapta a kérdést, hogy mit gondol erről. Rossi a pénteki, szlovénok előtti sajtótájékoztatón még azt mondta: „Én soha nem szólok bele, hogy Arne Slot mikor milyen döntést hoz, mikor játszatja például hátvédként Dominiket, elvárnám, hogy az egyesületek edzői is hasonlóan viszonyuljanak hozzám”. Az olasz mester aztán a szlovénok elleni 1-0-s győzelem után igyekezett tisztázni a helyzetet, miután szerinte sokaknak az jött le, hogy ő Arne Slot fölé helyezi magát: „Senki sem gondolhatja, hogy én annyira arrogáns, beképzelt és ostoba lennék, hogy olyan edzőhöz hasonlítanám magamat, aki első próbálkozására Premier League-et nyert. Én nem vagyok a Liverpool edzőjével egy lapon említhető, és nem volt olyan szándékom, hogy hozzá mérjem magam.”

A Liverpool edzője, Arne Slot pihentetésre szólította fel a szövetségi kapitányokat, Marco Rossi részben teljesítette a kérését a magyar válogatott mérkőzésén (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Marco Rossi teljesítette Arne Slot kérését

Mindebből hír lett a liverpooli sajtóban is. Az angol lapok a fentebbi idézettel a középpontban írták meg Rossi üzenetét, emellett rögzítették a tényt is: a magyar válogatott szövetségi kapitánya némiképp teljesítette Slot kérését.

Mindezt egyébként Rossi is kissé humorosan megjegyezte, hogy teljesítette a Liverpool edzőjének kérését.