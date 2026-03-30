Magyar Péter volt embere ledobta az atomot: közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna, hanem nagyon

Hiába Marco Rossi nyilatkozata, Liverpoolban felháborodtak a döntése miatt

Marco Rossi nyilatkozata szombaton nagy port kavart a magyar–szlovén felkészülési mérkőzés után, ahol a szövetségi kapitány kikérte magának, hogy ő arrogáns lenne és a Liverpool edzője, Arne Slot fölé helyezné magát. Mindebből a liverpooli sajtóban is hír lett, ahol szomorúan fogadták, hogy Marco Rossi alig pihentette Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost. Liverpoolban aggódnak, hogy a két magyar a görögök ellen is sokat fog játszani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 9:10
Marco Rossi Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is lecserélte a magyar–szlovén felkészülési mérkőzésen Fotó: MTI/Vasvári Tamás
A múlt héten beszédtéma volt, hogy miután Arne Slot burkoltan üzent a szövetségi kapitányoknak, mondván jó lenne, ha pihentetnék a Liverpool-játékosokat, ezután természetesen Marco Rossi is megkapta a kérdést, hogy mit gondol erről. Rossi a pénteki, szlovénok előtti sajtótájékoztatón még azt mondta: „Én soha nem szólok bele, hogy Arne Slot mikor milyen döntést hoz, mikor játszatja például hátvédként Dominiket, elvárnám, hogy az egyesületek edzői is hasonlóan viszonyuljanak hozzám”. Az olasz mester aztán a szlovénok elleni 1-0-s győzelem után igyekezett tisztázni a helyzetet, miután szerinte sokaknak az jött le, hogy ő Arne Slot fölé helyezi magát: „Senki sem gondolhatja, hogy én annyira arrogáns, beképzelt és ostoba lennék, hogy olyan edzőhöz hasonlítanám magamat, aki első próbálkozására Premier League-et nyert. Én nem vagyok a Liverpool edzőjével egy lapon említhető, és nem volt olyan szándékom, hogy hozzá mérjem magam.”

A Liverpool edzője, Arne Slot pihentetésre szólította fel a szövetségi kapitányokat, Marco Rossi részben teljesítette a kérését a magyar válogatott mérkőzésén
A Liverpool edzője, Arne Slot pihentetésre szólította fel a szövetségi kapitányokat, Marco Rossi részben teljesítette a kérését a magyar válogatott mérkőzésén (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Marco Rossi teljesítette Arne Slot kérését

Mindebből hír lett a liverpooli sajtóban is. Az angol lapok a fentebbi idézettel a középpontban írták meg Rossi üzenetét, emellett rögzítették a tényt is: a magyar válogatott szövetségi kapitánya némiképp teljesítette Slot kérését.

Mindezt egyébként Rossi is kissé humorosan megjegyezte, hogy teljesítette a Liverpool edzőjének kérését. 

Szoboszlai Dominik volt a magyar válogatott utolsó cseréje szombaton
Szoboszlai Dominik volt a magyar válogatott utolsó cseréje szombaton (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Liverpoolban nem örülnek, drasztikus lépést várnak Rossitól

A This is Anfield azonban megjegyzi, „Slot nem feltétlenül lesz túl elégedett azzal, hogy Szoboszlai és Kerkez mennyit töltött a pályán a hétvégén. Igazából egyikük sem pihenhetett!” – írja a cikk szerzője. A portál reménykedik abban, hogy a görögök elleni keddi mérkőzésen (19 óra, tv.: M4 Sport) már jóval több pihenőt kap a két magyar játékos – erre azért sokat nem tennénk.

A másik liverpooli oldal, a Rousing The Kop azonban még ennél is sarkosabb véleményt fogalmazott meg. 

„Az igazi próbatétel azonban kedden jön Rossi számára a görögök ellen. Sem Kerkeznek, sem Szoboszlainak nincs szüksége pályára lépni” 

– olvasható a cikk utolsó bekezdésében, ugyanakkor azt a szerző is hozzáteszi, meglepné őt is, ha Rossi így döntene.  

Miért ekkora az aggodalom Liverpoolban?

A Vörösök menetrendje a válogatottszünet után nemcsak sűrű, hanem az ellenfelek is rendkívül erősek lesznek. A Liverpool április 4-én, szombaton 13.45-től a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében, majd négy nappal később a Paris Saint-Germain vendégeként játszik a Bajnokok Ligája negyeddöntőben. Pihenés ezután sem lesz, 11-én a Fulham következik a bajnokságban, majd utána már jön a BL-visszavágó, amire egyébként a PSG rápihenhet, mert a bajnokiját a francia szövetség közbenjárásával elhalasztotta. 

A Liverpoolnál az aggodalom azért is ekkora, mert vélhetően nem akarnak úgy járni, mint az Arsenal. A Premier League-éllovasánál már 11 játékos hagyta ott a nemzeti csapatát sérülés miatt, közülük csak az angol válogatottat négyen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu