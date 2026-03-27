Bejött a PSG „ördögi” terve, felbőszültek Liverpoolban a BL-rangadó előtt

Még el sem kezdődtek a Bajnokok Ligája negyeddöntői, de eddig a Paris Saint-Germain tervei szerint alakulnak a dolgok. A francia szövetség elhalasztotta a PSG egyik bajnokiját, így a címvédő rápihenhet a Liverpool elleni BL-negyeddöntőre, ami előnyt jelenthet Luis Enrique csapatának. A PSG sportigazgatója, Luis Campos egy nyilatkozatával olajat öntött a tűzre.

2026. 03. 27. 12:24
A Paris Saint-Germain tavaly büntetőpárbaj után ejtette ki a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Néhány ligában bevett szokás, hogy egyes bajnokikat elhalasztanak annak érdekében, hogy egy-egy csapat jobban fel tudjon készülni a nemzetközi kupameccseire. A Ferencváros esetében is megesett ez az elmúlt években, de olykor még Európa gigászai is igényt tartanak ilyen „segítségre”. A Bajnokok Ligája címvédője, a PSG például annak köszönhetően is brillírozhatott a Chelsea elleni nyolcaddöntőben, hogy a párharc két mérkőzése közötti bajnokiját a kérésére máskor rendezik meg. A hazájukban éllovas franciák ugyanezt tervezték a következő állomásra, a Premier League-ben 5. Liverpool elleni negyeddöntőre is, de a másik küzdő fél, a Lens hallani sem akart a halasztásról. A liga azonban közbeszólt, mivel az a célja, hogy Franciaország megőrizze a helyét az UEFA-koefficiens ranglistán, aminek köszönhetően négy csapat indulhat a Bajnokok Ligájában. Így a Lens–Paris Saint-Germain, valamint a Brest–Strasbourg összecsapásokat is elhalasztották, utóbbit azért, mert a Mainzcal küzd a továbbjutásért a Konferencialigában.

Szoboszlai Dominiknak és a Liverpoolnak várhatóan újra nehéz dolga lesz a PSG ellen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool nem játszik április 15-én?

Mielőtt még a liga a Paris Saint-Germain javára döntött volna, Luis Campos sportigazgató az érzelmekre hatva próbált érvelni a halasztás jogossága mellett. Sikerült is hatni az érzelmekre, a Liverpool-szurkolók nyomban felháborodtak ezt a nyilatkozatot hallva:

– Eleinte szerettük volna a Bajnokok Ligája-párharc mérkőzéseit kedden (április 7-én), majd szerdán (április 15-én) játszani. Ám a Liverpool nem léphet pályára április 15-én, tiszteletben kellett tartanunk a klub történelmét, hiszen ez egy tragikus évforduló a számukra. A PSG álláspontja egyértelmű, és alapos mérlegelés eredménye, figyelembe véve az előnyöket és hátrányokat. Ez nemcsak a PSG-t, hanem a teljes francia labdarúgást érinti – szögezte le.

Luis Campos a nyilatkozatában a Hillsborough-tragédiára utalt, amelyben és amelynek következményeként 97 Liverpool-szurkoló vesztette életét. 1989. április 15-én történt a szörnyű eset, és a Vörösök azóta valóban nem léptek pályára ezen a napon, helyette megemlékezéseket tartanak az Anfielden. 

A nemzeti bajnokságok menetrendjének összeállításánál figyelembe veszik az ilyen évfordulókat, a nemzetközi kupasorozatokban azonban nincs így, viszont a kluboknak, a közvetítő csatornáknak és a helyi hatóságoknak is van némi beleszólásuk az időzítésbe, ennek köszönhetően sikerült a Liverpoolnak elkerülnie eddig és most is, hogy április 15-én pályára lépjen. 

Mint ismert, a BL kieséses szakaszában keddenként és a rá következő szerdákon zajlanak a kieséses párharcok, avagy szerdánként és a rá következő keddeken. Így ebben a párosításban április 8-a lesz a franciaországi és április 14-e a párharc angliai összecsapása.

A PSG sportigazgatója felbőszítette a liverpooliakat

Visszatérve a Liverpool-szurkolók érzelmeire, a drukkerek felháborodtak Luis Campos szavain, elképesztőnek és undorítónak nevezték, hogy a Hillsborough-tragédiát próbálta a PSG javára fordítani. Íme néhány reakció:

  • „Elfogadhatatlan, hogy Hillsboroughra hivatkozva próbálják meg kiharcolni a halasztást. Tiszteld úgy a történelmünket, hogy nem rángatod bele ezt a tragikus eseményt siralmas futballpolitikai manőverekbe, és használod arra, hogy otthon előnyt szerezz.”
  • „A PSG éppen a Hillsborough-tragédiára hivatkozva próbálta elérni, hogy elhalasszák a Lens elleni meccset? … Nem, ez nem lehet igaz.”

Valószínűleg nem Campos indoklásának köszönhetően, de a PSG elérte a célját, és ez nagy előnyt jelenthet a franciáknak az egyébként is gyötrődő Liverpoollal szemben, miközben tavaly is a később győztes gallok ejtették ki a Vörösöket a BL-ben – akkor egy fordulóval előbb, a nyolcaddöntőben találkoztak.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

