Bejött a PSG „ördögi” terve, felbőszültek Liverpoolban a BL-rangadó előtt

Néhány ligában bevett szokás, hogy egyes bajnokikat elhalasztanak annak érdekében, hogy egy-egy csapat jobban fel tudjon készülni a nemzetközi kupameccseire. A Ferencváros esetében is megesett ez az elmúlt években, de olykor még Európa gigászai is igényt tartanak ilyen „segítségre”. A Bajnokok Ligája címvédője, a PSG például annak köszönhetően is brillírozhatott a Chelsea elleni nyolcaddöntőben, hogy a párharc két mérkőzése közötti bajnokiját a kérésére máskor rendezik meg. A hazájukban éllovas franciák ugyanezt tervezték a következő állomásra, a Premier League-ben 5. Liverpool elleni negyeddöntőre is, de a másik küzdő fél, a Lens hallani sem akart a halasztásról. A liga azonban közbeszólt, mivel az a célja, hogy Franciaország megőrizze a helyét az UEFA-koefficiens ranglistán, aminek köszönhetően négy csapat indulhat a Bajnokok Ligájában. Így a Lens–Paris Saint-Germain, valamint a Brest–Strasbourg összecsapásokat is elhalasztották, utóbbit azért, mert a Mainzcal küzd a továbbjutásért a Konferencialigában.

A Liverpool nem játszik április 15-én?

Mielőtt még a liga a Paris Saint-Germain javára döntött volna, Luis Campos sportigazgató az érzelmekre hatva próbált érvelni a halasztás jogossága mellett. Sikerült is hatni az érzelmekre, a Liverpool-szurkolók nyomban felháborodtak ezt a nyilatkozatot hallva:

– Eleinte szerettük volna a Bajnokok Ligája-párharc mérkőzéseit kedden (április 7-én), majd szerdán (április 15-én) játszani. Ám a Liverpool nem léphet pályára április 15-én, tiszteletben kellett tartanunk a klub történelmét, hiszen ez egy tragikus évforduló a számukra. A PSG álláspontja egyértelmű, és alapos mérlegelés eredménye, figyelembe véve az előnyöket és hátrányokat. Ez nemcsak a PSG-t, hanem a teljes francia labdarúgást érinti – szögezte le.

Luis Campos a nyilatkozatában a Hillsborough-tragédiára utalt, amelyben és amelynek következményeként 97 Liverpool-szurkoló vesztette életét. 1989. április 15-én történt a szörnyű eset, és a Vörösök azóta valóban nem léptek pályára ezen a napon, helyette megemlékezéseket tartanak az Anfielden.

A nemzeti bajnokságok menetrendjének összeállításánál figyelembe veszik az ilyen évfordulókat, a nemzetközi kupasorozatokban azonban nincs így, viszont a kluboknak, a közvetítő csatornáknak és a helyi hatóságoknak is van némi beleszólásuk az időzítésbe, ennek köszönhetően sikerült a Liverpoolnak elkerülnie eddig és most is, hogy április 15-én pályára lépjen.

Mint ismert, a BL kieséses szakaszában keddenként és a rá következő szerdákon zajlanak a kieséses párharcok, avagy szerdánként és a rá következő keddeken. Így ebben a párosításban április 8-a lesz a franciaországi és április 14-e a párharc angliai összecsapása.