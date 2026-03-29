Tuchel nyolc sztárja távozott az angol válogatottból a megaláztatás után

Nyolc játékos elhagyta az angol válogatott edzőtáborát az Uruguay elleni 1-1-es döntetlen után – számolt be róla a Daily Mail . Thomas Tuchel csapatának teljesítménye nem nyerte el a Wembley közönségének a tetszését, az angol szurkolók kifütyülték a gyengén játszó válogatottat, amelynek a nyári világbajnokságon nagyot kellene alakítania. Tuchel csapata kedden újra a Wembley-ben lép pályára, akkor Japán ellen, és a szövetségi kapitány nagy változtatásokat jelentett be a keretben.

Az Arsenal sztárja, Declan Rice is elhagyta Thomas Tuchel angol válogatott keretét (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Tuchel egy igen bő, 35 fős keretet hirdetett a márciusi válogatott összetartásra, amely során még utoljára szemügyre veheti a játékosokat, mielőtt májusban kihirdeti a világbajnokságra utazó keretet. Több, korábban perifériára szorult játékos is lehetőséget kapott a bizonyításra Uruguay ellen, ám a halvány teljesítmény kritikákat váltott ki a szurkolók részéről.

Thomas Tuchel csapatát az Arsenal sztárjai is elhagyták

Talán ennek is hatására az angol szövetség megerősítette, hogy egy jelentősen módosított, 27 fős keret folytatja a felkészülést a Japán elleni barátságos mérkőzésre. Tuchel nyolc futballistától most elköszönt.

Közöttük van a Premier League-ben éllovas Arsenal három sztárja, Declan Rice, Bukayo Saka és Noni Madueke is. Előbbi kettő nem is játszott Uruguay elleni egészségügyi gondok miatt, utóbbi pedig még az első félidőben lejött sérülés miatt. Esetükben tehát kényszerű változtatásról van szó, vélhetően a vb-keretben ott lehetnek.

Vannak érkezők is, Harry Kane csatlakozik az angol válogatotthoz

John Stones, aki régóta az angol válogatott alapembere, de vélhetően utolsó szezonját tölti a Manchester Citynél és sokat küzdött sérülésekkel, szintén visszatér klubjához, miután a pénteki edzésen megsérült. A Crystal Palace játékosa, Adam Wharton szintén sérülés miatt hagyja el a keretet.

A többiek esete más: Aaron Ramsdale (Newcastle), Fikayo Tomori (AC Milan) és Dominic Calvert-Lewin (Leeds) szintén távoztak, bár ennek oka egyelőre nem ismert.

Érkezők is lesznek az angol válogatottban: Dean Henderson, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon és Harry Kane csatlakoznak a kerethez a Japán elleni felkészülésre, miután Tuchel az első hétre pihenőt adott nekik.