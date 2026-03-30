Magyar Péter volt embere ledobta az atomot: közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna, hanem nagyon

Hiába az újabb francia siker, Deschamps figyelmeztette a játékosait

Az Egyesült Államokban játszott felkészülési mérkőzést egymással Kolumbia és Franciaország. A labdarúgó-világbajnokságra készülők csatáját végül Didier Deschamps együttese nyerte 3-1-re. A lefújás után a két szövetségi kapitány értékelt: Néstor Lorenzo szerint megmutatkozott, hogy a francia válogatott az elitet képviseli, míg Deschamps figyelmeztette csapatát, hogy alázatosnak kell maradnia.

2026. 03. 30. 8:33
Didier Deschamps összességében elégedett volt csapatával Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
A francia válogatott Brazília 2-1-es legyőzésével, míg Kolumbia a horvátoktól elszenvedett 2-1-es vereséggel hangolt az egymás elleni összecsapásra. A franciák egy óra leforgása alatt háromszor is bevették a kolumbiai kaput – Désiré Doué az első két gólját jegyezte a nemzeti együttesben –, a dél-amerikaiak erejéből csupán a szépítésre futotta.

A Didier Deschamps vezette francia válogatott Kolumbia együttesét is legyőzte (Fotó: Getty Images North America/AFP/Hannah Foslien)

A kolumbiaiak szövetségi kapitánya, Néstor Lorenzo már a találkozó előtt is reálisan értékelte az erőviszonyokat, és ezt a lefújás után is megerősítette: – Franciaországhoz képest jelenleg egy vagy két lépcsőfokkal hátrébb vagyunk, de pontosan az ilyen mérkőzések kellenek ahhoz, hogy felmérjük, miben kell előrelépnünk, és hogy közelebb kerüljünk ehhez a szinthez.

Lorenzo hangsúlyozta, hogy csapata számára nem pusztán az eredmény számít, hanem az a folyamat, amelynek során egyre versenyképesebbé válhatnak az elit ellen: – Látni akartuk, hol tartunk valójában, mert ezek az ellenfelek kényszerítenek rá minket arra, hogy fejlődjünk, és hogy kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek ezen a szinten azonnal megbosszulják magukat.

Nem bízhatja el magát a francia válogatott

Francia oldalon Didier Deschamps a győzelem ellenére tudatosan visszafogott hangot ütött meg, és a mérkőzés utáni értékelésében inkább a hozzáállás fontosságát emelte ki: – Voltak nagyon jó periódusaink, elégedett vagyok több játékos teljesítményével is, ugyanakkor nem szabad, hogy elveszítsük az alázatunkat, mert egy ilyen mérkőzés könnyen félrevezető lehet, ha nem a helyén kezeljük.

Deschamps arra is kitért, hogy a rotáció ellenére mutatott stabilitás biztató, de önmagában nem jelent garanciát a jövőre: – A keret mélysége kétségtelenül az egyik erősségünk, de ezt minden egyes alkalommal bizonyítanunk kell, és nem szabad abból kiindulnunk, hogy ez automatikusan elegendő lesz a legmagasabb szinten.

A nyári vb-n Franciaország Szenegál, Norvégia, valamint az Irak–Bolívia interkontinentális pótselejtező győztesével került egy csoportba, míg Kolumbiára Portugália és Üzbegisztán mellett Jamaica vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság vár a kvartettjében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
