Los Angeles

Megdöbbentek az amerikaiak, amikor meglátták a következő olimpia jegyárait

A következő nyári olimpiai játékoknak Los Angeles és Oklahoma City ad majd otthont. 2028-ban tehát Amerikában rendezik meg a világ legnagyobb sporteseményét. Sok helyi lakos abban reménykedett, hogy olcsón jut majd jegyekhez. Most derült ki, hogy hatalmasat tévedtek.

2026. 04. 13. 18:05
Az amerikai sportrajongók megdöbbentek a 2028-as olimpia jegyárain Fotó: FREDERIC J. BROWN Forrás: AFP
A Los Angeles-i olimpia szervezőbizottsága 2026. április 2-án kezdte meg a jegyek árusítását a 2028-as olimpiára. Jó néhány belépőt elkülönítettek Los Angeles és Oklahoma City lakosságának. de amikor e két város lakói meglátták a jegyárakat, kis híján rosszul lettek.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia egyik nagykövete az egykori úszó, Janet Evans Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

2028-ban sem lesz olcsó mulatság az olimpiára bejutni

Bár a szervezők azt hangsúlyozták, hogy lesznek kifejezetten olcsó belépők, ezek nagyon hamar elfogytak. Az igaz, hogy a csomagban akadtak 28 dolláros jegyek, ám a legolcsóbb tikettek alig-alig voltak elérhetők a drukkerek számára. Az is kiderült, hogy ezek a 28 dolláros jegyek bizonyos sportágakra egyáltalán nem voltak elérhetők.

Ilyen a torna és az atlétika. 

Kiderült az is, hogy a jegytulajdonosoknak minden egyes belépő mellé 24 százalékos szolgáltatási díjat kell fizetniük.

Egy Los Angelesben élő sportrajongó, Kathy Dorn az angol The Guardian című lapnak nyilatkozott saját tapasztalatairól. Elmondása szerint a tornaversenyekre szeretett volna belépőket venni. A 28 dolláros jegyekre esélye sem volt. Végül 1200 dollárt költött el a belépőkre. Szeretett volna elmenni az úszóversenyekre is, de 

amikor meglátta, hogy egyetlen napra 558 dollár a belépő, hátat fordított az egésznek. Elmondása szerint ennyit nem hajlandó fizetni azért, hogy két órát üldögéljen az uszodában.

Egy másik, Los Angelesben élő drukker elmondása szerint 11 ezer dollárt fizetett ki a jegyekért, s ebből 400 dollár volt az úgynevezett szolgáltatási díj. Ezt pedig nevetségesnek tartja.

Reynold Hoover, a Los Angeles-i olimpia vezérigazgatója elmondta, hogy a 28 dolláros jegyek nagy része Dél- Kaliforniában és Oklahoma Cityben került vásárlókhoz. Közleményében azt hangsúlyozta, hogy a rémhírek nem igazak, rengeteg 28 dolláros jegy került a piacra. Az igazgató kiemelte: 

a modern kori olimpiák történetében ez a 28 dollár a valaha volt legolcsóbb belépő. 

Gigi Gutierrez, az LA28 szóvivője az NBC-nek elmondta, hogy az olimpiai játékok legnépszerűbb eseményeire, mint például az úszásra és a focira a jegyek ára megegyezik más kiemelt sportesemények, például a Super Bowl és a közelgő labdarúgó-világbajnokság árával.

Miért ennyire drágák a 2028-as olimpia jegyei?

Az LA28 szervezőbizottsága az utóbbi időben számos kérdést kapott, hogy miért ennyire drágák a jegyek. Közleményükben azt hangsúlyozzák, hogy az olimpia rendezését nullszaldósra akarják kihozni, ehhez pedig az kell, hogy a belépők ára széles skálán mozogjon. A teljes olimpiai költségvetést 7.1 milliárd dollárra tervezik, ugyanakkor

az is cél, hogy a rendezést ne az amerikai adófizetőknek kelljen állniuk. 

Az amerikai szervezők azt is elmondták, nem szeretnének abba a hibába esni, amibe 2004-ben Athén, 2016-ban pedig Rio de Janeiro került. Ezekben a városokban a nyári olimpia rendezése súlyosan felborította a költségvetést, a hatalmas hiányt végül az adófizetők nyakába varrták.

Mindez azonban nem boldogítja a californiai Inglewood városának lakóit, akik szerint az olimpiai rendezés borzalmas terheket ró majd a lakosságra. Inglewood ad majd otthont a megnyitó- és záróünnepségnek, valamint a kosárlabdatorna mérkőzéseinek és az úszóversenyeknek is. Ezek az események hatalmas tömegeket vonzanak majd. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
