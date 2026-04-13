Megdöbbentek az amerikaiak, amikor meglátták a következő olimpia jegyárait

A Los Angeles-i olimpia szervezőbizottsága 2026. április 2-án kezdte meg a jegyek árusítását a 2028-as olimpiára. Jó néhány belépőt elkülönítettek Los Angeles és Oklahoma City lakosságának. de amikor e két város lakói meglátták a jegyárakat, kis híján rosszul lettek.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia egyik nagykövete az egykori úszó, Janet Evans Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

2028-ban sem lesz olcsó mulatság az olimpiára bejutni

Bár a szervezők azt hangsúlyozták, hogy lesznek kifejezetten olcsó belépők, ezek nagyon hamar elfogytak. Az igaz, hogy a csomagban akadtak 28 dolláros jegyek, ám a legolcsóbb tikettek alig-alig voltak elérhetők a drukkerek számára. Az is kiderült, hogy ezek a 28 dolláros jegyek bizonyos sportágakra egyáltalán nem voltak elérhetők.

Ilyen a torna és az atlétika.

Kiderült az is, hogy a jegytulajdonosoknak minden egyes belépő mellé 24 százalékos szolgáltatási díjat kell fizetniük.

Egy Los Angelesben élő sportrajongó, Kathy Dorn az angol The Guardian című lapnak nyilatkozott saját tapasztalatairól. Elmondása szerint a tornaversenyekre szeretett volna belépőket venni. A 28 dolláros jegyekre esélye sem volt. Végül 1200 dollárt költött el a belépőkre. Szeretett volna elmenni az úszóversenyekre is, de

amikor meglátta, hogy egyetlen napra 558 dollár a belépő, hátat fordított az egésznek. Elmondása szerint ennyit nem hajlandó fizetni azért, hogy két órát üldögéljen az uszodában.

Egy másik, Los Angelesben élő drukker elmondása szerint 11 ezer dollárt fizetett ki a jegyekért, s ebből 400 dollár volt az úgynevezett szolgáltatási díj. Ezt pedig nevetségesnek tartja.

Reynold Hoover, a Los Angeles-i olimpia vezérigazgatója elmondta, hogy a 28 dolláros jegyek nagy része Dél- Kaliforniában és Oklahoma Cityben került vásárlókhoz. Közleményében azt hangsúlyozta, hogy a rémhírek nem igazak, rengeteg 28 dolláros jegy került a piacra. Az igazgató kiemelte:

a modern kori olimpiák történetében ez a 28 dollár a valaha volt legolcsóbb belépő.

Gigi Gutierrez, az LA28 szóvivője az NBC-nek elmondta, hogy az olimpiai játékok legnépszerűbb eseményeire, mint például az úszásra és a focira a jegyek ára megegyezik más kiemelt sportesemények, például a Super Bowl és a közelgő labdarúgó-világbajnokság árával.