Bondár Anna alaposan visszavágott, két 6:0-t is kiosztott Olijnyikovának + videó

Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe a franciaországi Rouenban zajló salakpályás WTA 250-es tenisztornán. Ez már önmagában szép siker, attól pedig igazán édes lehet a magyar teniszezőnek, hogy az ukrán Olekszandra Olijnyikova ellen győzött, aki két hónapja egyenesen háborús bűnösként kezelte őt megnyilvánulásaiban. Bondár Anna két 6:0-s játszmát is kiosztott az ukránnak, igaz, köztük egy szettet 6:4-re elveszített. Olijnyikova most sem nyújtott kezet Bondárnak.

2026. 04. 17. 7:45
Bondár Anna továbbra is remek formában teniszezik, az ukrán Olijnyikova elleni roueni győzelme több szempontból is elégtételt jelenthet Fotó: AFP/Filipe Amorim
Bondár Anna visszavágott Olekszandra Olijnyikovának. Nem is elsősorban a februári, kolozsvári vereségért, hanem az ukrán teniszező szidalmazó szavaiért, amelyekkel lényegében háborús bűnösnek könyvelte el Bondárt. Olijnyikova a két hónappal ezelőtti összecsapásukon egy régi, 2022-es oroszországi tornával indokolta, hogy miért nem fog kezet a magyar teniszezővel. Az újabb összecsapásnak már nem volt hasonlóan éles felvezetése, de a kiváló formába lendült Bondár Anna számíthatott rá, hogy nem sok minden változik Olijnyikova viselkedésében.

Olekszandra Olijnyikova legyintett egyet, az ukrán teniszező a Bondár Anna elleni roueni vereség után sem fogott kezet magyar riválisával (Fotó: NurPhoto/AFP/Marcin Golba)

Az extravagáns megjelenésű Olijnyikova egyébként a nagy vihart kavart februári meccs óta kapott már ki magyar teniszezőtől, Tóth Amarissa hajtott végre bravúrt ellene, Bondárral viszont most nézhetett ismét farkasszemet.

Bondár Anna győzelme Olijnyikova ellen

A roueni összecsapás magyar szempontból kiválóan kezdődött, Bondár Anna az első játszmában játékot sem engedélyezett Olijnyikovának.

Az ukrán innen még talpra állt, 6:4-gyel kiegyenlített, de a döntő szettben Bondár újabb 6:0-t osztott ki neki.

Kézfogás, sportszerű gratuláció persze nem volt. Olijnyikova rohant a székbíróhoz, mire Bondár ünneplése után a hálóhoz ért, ukrán riválisa már rég pakolászásba kezdett.

Bondár Anna péntek este, várhatóan 19.30 körül játssza negyeddöntőjét a torna második kiemeltje, a román Sorana Cirstea ellen.

Marozsán Fábián kiesett

Csütörtökön pályára lépett Marozsán Fábián is, aki Münchenben a Sztefanosz Cicipasz elleni, két napos meccsen aratott győzelme után újabb egykezes fonákot ütő rivális, Denis Shapovalov ellen lépett pályára. A kanadai játékos 7:6, 6:2-re győzött, s mivel Marozsán tavaly elődöntős volt a németországi tornán, valamelyest vissza fog majd esni a világranglistán.

 

