A válogatott Vitális Milán nem ért egyet a Győr edzőjével

Az ETO FC Győr vasárnap a Ferencvárost fogadja, és túlzás nélkül állítható, hogy az ETO–FTC rangadó bajnoki döntővel felérő mérkőzés lehet. A győriek válogatott középpályása, Vitális Milán – aki a télen a Fradi szeretett volna megszerezni Tóth Alex pótlásaként – az Origónak adott interjúban végig higgadtan és csapatközpontúan beszélt a szezon hajrájáról, egy ponton azonban különösen figyelemfelkeltő mondatokat fogalmazott meg.

Vitális Milán Ötvös Bencével küzd a korábbi ETO–FTC rangadón (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Nem akarta kimondani, így is hatásos választ adott Borbély Balázsnak

A kérdés apropóját Borbély Balázs korábbi nyilatkozata adta. Az ETO vezetőedzője korábban így fogalmazott arról, mit szeretne: bajnoki címet vagy inkább jó nemzezközi szereplést:

– Nehéz kérdés. Ha önző lennék, akkor azt mondanám, hogy a bajnoki cím, de az nem lenne jó, ha olyan csapat nyerné a bajnokságot, amelyikben nincs meg a megfelelő minőség és ambíció, hogy nemzetközi szinten is komoly eredményeket érjen el, és ne érje el a csoportkört, mert az a magyar focinak nem lenne jó. Így azt mondom, inkább a B opciót választanám.

Amikor erről Vitális Milánt kérdezték, a játékos feltűnően visszafogott választ adott:

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Teljes mértékben tiszteletben tartom a vezetőedző véleményét, de én erről nem szeretnék bővebben nyilatkozni. Abban biztos vagyok, hogy ő a lehető legjobbat akarja a klubnak, a csapatnak és az egész városnak, úgyhogy részemről maradjunk is ennyiben.

Ugyan nem mondja ki, de a sorok között olvasva aligha lehet mást érezni: Vitális nem akart azonosulni Borbély Balázs álláspontjával.

ETO–FTC: Győrben tudják, mekkora a tét

A válogatott középpályás az interjúban arról is beszélt, hogy az ETO–FTC rangadó előtt ugyan még nincs aranyérmes hangulat az öltözőben, a légkör abszolút pozitív és bizakodó. A csapat pontosan tudja, mi forog kockán, és ennek megfelelően dolgozik nap mint nap. Vitális szerint az ETO optimistábban is vághat neki a hajrának, de a legfontosabb, hogy a Ferencváros elleni rangadót meg kell nyerni. Érdekesség, hogy Dibusz Dénes ezt a kérdést másként látja.

Vitális Milán úgy látja, aki behúzza ezt a meccset, akkora lendületet kaphat, hogy az utolsó három fordulót is sikerrel veheti.

A győriek középpályása nem is köntörfalazott: ezen a meccsen csak a győzelem az elfogadható. Kiemelte azt is, hogy minden jegy elkelt, vagyis a szurkolókon biztosan nem múlik majd semmi, a pályán a játékosoknak kell mindent kiadniuk magukból.