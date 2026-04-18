A válogatott Vitális Milán nem ért egyet a Győr edzőjével

Vasárnap csúcsrangadót rendeznek a labdarúgó NB I-ben. Az ETO–FTC összecsapás előtt Vitális Milán olyan választ adott, amelyből nehéz nem azt kiolvasni: a válogatott középpályás nincs egy hullámhosszon Borbély Balázs vezetőedzővel a klub jövőjét érintő egyik fontos kérdésben. Miközben az ETO az aranyéremért harcol, a győriek kulcsjátékosa óvatosan, de beszédesen reagált arra a felvetésre, hogy hosszú távon többet érhet-e egy erős nemzetközi szereplés, mint maga a bajnoki cím.

2026. 04. 18. 9:59
Vitális Milán csillaga egyre magasabbra tör, a válogatottban is bemutatkozott már Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az ETO FC Győr vasárnap a Ferencvárost fogadja, és túlzás nélkül állítható, hogy az ETO–FTC rangadó bajnoki döntővel felérő mérkőzés lehet. A győriek válogatott középpályása, Vitális Milán – aki a télen a Fradi szeretett volna megszerezni Tóth Alex pótlásaként – az Origónak adott interjúban végig higgadtan és csapatközpontúan beszélt a szezon hajrájáról, egy ponton azonban különösen figyelemfelkeltő mondatokat fogalmazott meg.

Vitális Milán Ötvös Bencével küzd a korábbi ETO–FTC rangadón (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Nem akarta kimondani, így is hatásos választ adott Borbély Balázsnak

A kérdés apropóját Borbély Balázs korábbi nyilatkozata adta. Az ETO vezetőedzője korábban így fogalmazott arról, mit szeretne: bajnoki címet vagy inkább jó nemzezközi szereplést:

– Nehéz kérdés. Ha önző lennék, akkor azt mondanám, hogy a bajnoki cím, de az nem lenne jó, ha olyan csapat nyerné a bajnokságot, amelyikben nincs meg a megfelelő minőség és ambíció, hogy nemzetközi szinten is komoly eredményeket érjen el, és ne érje el a csoportkört, mert az a magyar focinak nem lenne jó. Így azt mondom, inkább a B opciót választanám.

Amikor erről Vitális Milánt kérdezték, a játékos feltűnően visszafogott választ adott:

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Teljes mértékben tiszteletben tartom a vezetőedző véleményét, de én erről nem szeretnék bővebben nyilatkozni. Abban biztos vagyok, hogy ő a lehető legjobbat akarja a klubnak, a csapatnak és az egész városnak, úgyhogy részemről maradjunk is ennyiben.

Ugyan nem mondja ki, de a sorok között olvasva aligha lehet mást érezni: Vitális nem akart azonosulni Borbély Balázs álláspontjával.

ETO–FTC: Győrben tudják, mekkora a tét

A válogatott középpályás az interjúban arról is beszélt, hogy az ETO–FTC rangadó előtt ugyan még nincs aranyérmes hangulat az öltözőben, a légkör abszolút pozitív és bizakodó. A csapat pontosan tudja, mi forog kockán, és ennek megfelelően dolgozik nap mint nap. Vitális szerint az ETO optimistábban is vághat neki a hajrának, de a legfontosabb, hogy a Ferencváros elleni rangadót meg kell nyerni. Érdekesség, hogy Dibusz Dénes ezt a kérdést másként látja.

Vitális Milán úgy látja, aki behúzza ezt a meccset, akkora lendületet kaphat, hogy az utolsó három fordulót is sikerrel veheti.

A győriek középpályása nem is köntörfalazott: ezen a meccsen csak a győzelem az elfogadható. Kiemelte azt is, hogy minden jegy elkelt, vagyis a szurkolókon biztosan nem múlik majd semmi, a pályán a játékosoknak kell mindent kiadniuk magukból.

Vitális szerint az ETO egyik nagy erőssége idén a mentális stabilitás volt. A csapat többször állt fel hátrányból, többször fordított, és ezzel megmutatta, hogy fejben is erős. Bízik benne, hogy most már nem kerülnek ilyen helyzetbe, de szerinte az biztos, hogy a Győr taktikailag és mentálisan is készen áll a vasárnapi ETO–FTC rangadóra.

Vitális Milán nagy idényt fut, de még nem elégedett meg

A középpályás arról is beszélt, hogy ha valaki a szezon előtt azt mondja neki: az ETO bajnoki címért harcol majd, ő pedig a válogatottban kezdőként kap szerepet, azt gondolkodás nélkül aláírta volna. Hatalmas visszacsatolásként éli meg a mostani időszakot, de hangsúlyozta, még nincs vége a munkának, mert fontos meccsek várnak rájuk.

Nem érzi úgy, hogy tőle várnák a megváltást a pálya közepén, szerinte teljesen mindegy, ki rúgja a gólt vagy ki adja a gólpasszt, a lényeg az, hogy a csapat nyerjen. Ugyanakkor örül annak, hogy jó játékkal hozzá tud tenni az eredményekhez, és annak is, hogy a stáb bizalmat szavaz neki azon a poszton, ahol igazán ki tud teljesedni.

Vitális a DAC-nál szerzett tapasztalatairól is beszélt: szerinte a szlovák élvonal fizikálisan keményebb, miközben Magyarországon népszerűbb a futball.

A saját játékával kapcsolatban azt emelte ki, hogy igyekszik megtalálni az egyensúlyt a bátrabb, előrefelé mutató megoldások és a biztosabb döntések között. Az ETO idei menetelését kívülről bravúrnak, belülről azonban már kevésbé meglepőnek nevezte, mert a csapaton belül pontosan érzik a saját erejüket. A Ferencváros elleni rangadó szerinte kulcsfontosságú, de a hajrá többi mérkőzése is ugyanolyan kegyetlen lesz.

A teljes interjú az Origón olvasható.

ETO–FTC esélylatolgatás a Szpíker korneren:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

