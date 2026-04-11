Abból lett múzeumi tárgy, ahogy a sydney-i olimpián zokog

– Olimpiai ezüstérmesként és bronzérmesként hogyan éli meg a mai magyar női kézilabdázás helyzetét?

– Annak ellenére szomorít el az eredménytelenség (a magyar női válogatott 2005 óta nem szerzett vb-érmet, 2000 óta egyszer sem állt olimpiai dobogón), hogy a sportágat ma már több helyen űzik magas szinten. Szurkolok a maiaknak, megnézem a meccseket, de ha azt mondom, hogy mélyen megérint az, ami velük történik, akkor nem szólok igazat.

Tudja, mi érint meg? Ha innen, Pesterzsébetről átmegyek az NB II-ben játszó csepeli lányokhoz és látom, mennyit dolgoznak azért, hogy munka mellett, kvázi amatőrként küzdjenek.

Ott még megvannak azok a személyes kapcsolatok, amelyek a felnőttválogatottnál régen elszakadtak. Csepelen kapusedző vagyok az NB II-ben, de ezt tényleg élvezem. Ott, ennél az amatőr csapatnál kaptam vissza a hitemet, hogy érdemes csinálni ezt az egészet. Én egy egyszerű lány vagyok, az apró dolgoknak is nagyon tudok örülni. Annak, ha mentális segítőként egy-egy mélyponton lévő sportolónak tudok segíteni.

– Kik fordulnak önhöz?

– Labdarúgók, kézilabdázók, jégkorongozók. Fiúk is, lányok is, főleg a 14–16 évesek, de az idősebbek is. Van olyan U21-es válogatott labdarúgó, aki bennem bízik, s ez adja meg annak az értelmét, hogy minden nap felkeljek.

Farkas Andrea, aki mentális segítőként igyekszik könnyebbé tenni a fiatal sportolók életét. Fotó: Mirkó István

Soha nem hirdettem magam, mégis sokan vagyunk. A magabiztosság keresése, az önbizalom felkutatása, a sérülések utáni félelmek – ezek mind olyan dolgok, amiben tudok nekik segíteni. Nehezen feledhető, amikor az általános iskolában megkérdezték tőlünk, mik szeretnénk lenni? Jöttek az obligát válaszok, hogy villanyszerelő meg fodrász, én pedig azt mondtam, hogy kézilabdázó.

Erre azonnal földbe döngöltek, nekem szegezték a kérdést, mit képzelek én magamról, azt gondolom, hogy ez egy normális foglalkozás, ez egy szakma?

Miközben én ezt kitörési lehetőségnek szántam. A mai fiataloknak meg kell tanítani, hogyan kezeljék a nehézségeket, a sportban meglévő alá-fölérendeltségi viszonyokat, az őket érő sikereket. Ugyanakkor soha nem akartam egyelten helyen leragadni.

– Ezért kezdett el ingatlanokkal foglalkozni? Ott mi a sikerélmény? Ha elad egy lakást?

– Igen. Imádtam, imádom, nagyon ment, jók voltak a visszajelzések. A magam ura lehettem, ehhez persze az is kellett, hogy pár hónapon keresztül egy nagy cég alkalmazottja legyek. Ez utóbbi annyira nem tetszett. Ezt a pályát sem engedtem el teljesen, de ma már csak és kizárólag a barátoknak, ismerősöknek csinálom.

– Milyen vágyai vannak még?

– Hogy a mindennapokban megtaláljam a boldogságomat. Jaj, ez annyira közhelyes…

– De annyira, hogy nem is fogadom el válaszként.

– Jó lenne sokkal többet utazni, világot látni. Fel, a messzi északra vagy Indonéziába. A divathelyeket már láttam, jó volna eljutni azokra az ismeretlen tájakra, ahol nincsenek sokan. Van egy kis présházam Lovasberényben. Szeretném, ha erre több időm maradna. Megtanultam a metszést, a permetezést, a gyümölcsfák ültetésének titkait, miközben a ház körül az őzek szaladnak. Ha ennél a présháznál vagyok, átszellemülök. Bele szeretnék feledkezni, azt élvezni, hogy semmi dolgom nincs, csak annyi, hogy ott lehetek.

Az idő nagyon gyorsan halad, régen a hanglemez B oldala forog. Ezzel amúgy nincs bajom, elfogadom az idő múlását, csak az szomorít el, hogy egyre több kortársam hagy el idő előtt bennünket.

Éppen ezért igyekszem odafigyelni magamra. Ősszel Spanyolországban indulok el egy tíz kilométeres futóversenyen, úszom, Csepelre, a Laurencz László sportcsarnokba meg mindig kerékpárral megyek.

– Tudja, mi történt Laurencz Lászlóval?

– Igen, mert voltunk nála abban az idősotthonban, ahol él. Mátéfi Eszterrel mentem. Laci bácsi állapota nem volt szívderítő, de szellemileg teljesen rendben van, ami megnyugtatott. Amikor elbúcsúztunk tőle és eljöttünk, elsírtam magam Mátéfi Eszternek. Lehet, hogy akkor láttuk őt utoljára. Esendőnek láttam, mindent megbocsátottam neki.

– Volt, hogy haragudott rá?

– Igazából soha. Ennek talán az is lehetett az oka, hogy engem nagyon szeretett. Nem tagadom, akadtak hülye dolgai, de mindig, minden pillanatban a legjobbat akarta nekünk. Amúgy neheztelhetnék rá, mert anno a Fradival már régen bajnokcsapat tagja voltam, amikor elhitette velem, hogy én következem a magyar válogatott kapujában.

Farkas Andrea, aki a sport nélkül aligha lenne pozitív, boldog és elégedett ember. Fotó: Mirkó István

Hittem neki, miközben előre eldöntötte, hogy mégsem engem visz. Pedig hetesölő voltam. Úgy éreztem, hogy jó vagyok, ennek ellenére mégis mást választott. Ám, mit érnék azzal, ha most ezen rágnám magam? Semmit sem.

Inkább arra vagyok büszke, hogy ennek az ezüstös-bronzos aranygenerációnak lehettem a tagja.

Harmincegy évesen úgy fejeztem be a szereplést a nemzeti csapatban, hogy bőven maradt bennem még lehetőség. Ha van valami, amit sajnálok, ez mindenképpen az.

– Ki az, aki a legközelebb áll önhöz a magyar női kézilabdázásból?

– Az egykori Fradi-játékosok, Kökény Bea, Pádár Ildi, aztán Simics Judit és persze Mátéfi Eszter és Erdős Éva, akikkel ma is együtt dolgozom. Az még nagyon fontos, hogy összességében hálás vagyok minden élményért, amit a sportnak köszönhetek. Jól vagyok, eldolgoztam a pofont és a sebek is begyógyultak. A sport nélkül nem lennék az az alapvetően pozitív szemléletű, elégedett ember, akivé váltam. Megvan mindenem. Fontos, hogy a fiatal sportolókkal végzett munkában hiteles legyek. Van miből építkeznem.