A Metz magyarja az összefoltozott Fradit dicsérte, melynek edzője keresi a gólokat

A Ferencváros 31-31-es döntetlent játszott vendégével, a két magyar játékossal felálló francia Metz HB-vel a női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő vasárnapi első mérkőzésén. A Fradit irányító Jesper Jensen vezetőedző szerint egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, míg a franciák részéről Albek Anna a zöld-fehéreket dicsérte.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 10:39
Márton Grétáékra nagyon nehéz visszavágó vár Franciaországban Forrás: Fradi.hu
A szűk kerettel játszó Fradi fordulatos meccsen ért el 31-31-es döntetlent a Metz ellen, így a döntés a női kézilabda BL negyeddöntős párharcában a szombati visszavágóra maradt. Noha a magyar csapat nem tudott előnyt kiharcolni hazai pályán, Jespen Jensen szerint nincs reménytelen helyzetben a fővárosi együttes.

A Fradival ellentétben a Győr nyerni tudott a női kézilabda BL negyeddöntőjének odavágóján. Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Robert Wengler

A Fradi játékosai bíznak a továbbjutásban

– Nem vagyok elégedett a döntetlennel, de egyik csapat sem lehet az. Jár a gratuláció mindkét gárdának, és a női kézilabdának is, mert fantasztikus mérkőzés volt. Úgy érezzük, hogy jobban is alakulhatott volna a mai nap, ugyanakkor rosszabbul is. Hat napunk van arra, hogy találjunk itt vagy ott egy-két gólt – idézte a dán szakembert a nemzetközi szövetség hivatalos oldala.

A Ferencváros balszélsője, Márton Gréta az MTI-nek arról beszélt: bíztak benne, hogy a fantasztikus hangulatot teremtő közönség támogatásával előnyre tehetnek szert, ugyanakkor arra is felkészültek, ha két-háromgólos hátránnyal kell Franciaországba utazniuk.

– Voltak hibáink, de ha visszanézzük, teljesítettük azt, amit kért tőlünk a szakmai stáb. Noha fej fej mellett haladtunk, végig mi voltunk azok, akik kapaszkodni próbáltunk. Magamra is értve talán a legfontosabb pillanatokban hibáztunk, pont ezekben a pillanatokban lehetett volna picit közelebb kerülni vagy átbillenteni a mérleg nyelvét. Ugyanakkor csúsztunk-másztunk, mindent megtettünk a pályán, ugyanezt fogjuk tenni Franciaországban is.

Albek Anna szerint a Ferencváros vendégeként egyik csapatnak sincs könnyű dolga: – Ez a döntetlen mindkét csapat számára kielégítő eredmény, a jövő heti mérkőzésen fog eldőlni a párharc, azon mindkét együttes mozgósítani fogja az összes energiáját – mondta az MTI-nek a jobbátlövő, aki a második félidőben kapott lehetőséget, akkor szeretett volna új lendületet hozni csapatába. – Ez viszonylag jól sikerült, bár a végén én is hibáztam. A Fradi is nagyon jól játszott, az összes játékosa, akiket összefoltoztak erre a meccsre, nagyon jól teljesített, hazai pályán sem lesz könnyebb dolgunk.

A Metz másik magyarja szerint mindkét csapat nagyot küzdött: – Tisztában vagyunk vele, hogy nem könnyű Érden az FTC ellen. Azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz bejutni a Final Fourba, de tudatában vagyunk annak, min kell dolgoznunk a visszavágó előtt – értékelt Vámos Petra.

A Győr kiütötte ellenfelét a női kézilabda BL-ben

A Ferencvárossal ellentétben a Győr jó eséllyel már az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését: a lehengerlően játszó címvédő 36-28-ra nyert a tavaly a fináléban legyőzött Odense otthonában, s így óriási meglepetés lenne, ha végül nem jutna be a budapesti négyes döntőbe.

– Természetesen készültünk erre a viharos kezdésre, amivel előállt az Odense, de úgy gondolom, még annál is keményebben kezdtek, mint amire számítottunk. Az első tizenkét percben gondban voltunk, mindenhol támadtak minket, így nagyon korán rotálnunk kellett a csapatot. Úgy érzem azonban, hogy már az első félidőben sikerült visszavennünk az irányítást, a szünetben pedig lényegében ugyanazokról a dolgokról beszéltünk, mint a mérkőzés előtt. A támadójátékunk rendkívül magas szinten működött, és úgy gondolom, Kellyvel és Breistöllel a középső védekezésben is találtunk jó megoldásokat. Természetesen mindig a maximumon szeretnénk teljesíteni, és úgy érzem, ezt sikerült is megvalósítanunk, ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy még hatvan perc hátravan – idézte Per Johansson vezetőedzőt a győriek hivatalos oldala.

Jakob Vestergaard, az Odense trénere szerint a Győr nagyszerű munkát végzett, saját csapata pedig sokat szenvedett a második félidőben.

– A mérkőzésen akadtak hullámvölgyek, de a végére kialakult nyolcgólos különbség talán túl nagy. Három körül volt a különbség, aztán az utolsó percekben olyan hibákat követtünk el, amelyekre nagyon ráfizettünk. Jól kezdtünk, és ez nem először fordul elő ebben az évadban. Az első félidőben összességében rendben voltunk, aztán a második játékrészben elkezdtünk könnyű hibákat elkövetni, ami végül megbosszulta magát. Talán néhány játékosunk el is fáradt, a Győr pedig kiváló csapat, amely hatvan percen keresztül hatalmas nyomást helyez az ellenfélre; emiatt is volt nehezebb dolgunk a szünet után. Volt egy kis esélyünk, de Győrben tökéletes mérkőzést kell játszanunk – mondta Vestergaard.

Mindkét magyar csapat szombat délután játssza a visszavágót: a Győr 16 órától küzd meg hazai pályán az Odensével, míg a Ferencváros franciaországi mérkőzése 18 órakor kezdődik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
