A Metz magyarja az összefoltozott Fradit dicsérte, melynek edzője keresi a gólokat

A szűk kerettel játszó Fradi fordulatos meccsen ért el 31-31-es döntetlent a Metz ellen, így a döntés a női kézilabda BL negyeddöntős párharcában a szombati visszavágóra maradt. Noha a magyar csapat nem tudott előnyt kiharcolni hazai pályán, Jespen Jensen szerint nincs reménytelen helyzetben a fővárosi együttes.

A Fradival ellentétben a Győr nyerni tudott a női kézilabda BL negyeddöntőjének odavágóján. Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Robert Wengler

A Fradi játékosai bíznak a továbbjutásban

– Nem vagyok elégedett a döntetlennel, de egyik csapat sem lehet az. Jár a gratuláció mindkét gárdának, és a női kézilabdának is, mert fantasztikus mérkőzés volt. Úgy érezzük, hogy jobban is alakulhatott volna a mai nap, ugyanakkor rosszabbul is. Hat napunk van arra, hogy találjunk itt vagy ott egy-két gólt – idézte a dán szakembert a nemzetközi szövetség hivatalos oldala.

A Ferencváros balszélsője, Márton Gréta az MTI-nek arról beszélt: bíztak benne, hogy a fantasztikus hangulatot teremtő közönség támogatásával előnyre tehetnek szert, ugyanakkor arra is felkészültek, ha két-háromgólos hátránnyal kell Franciaországba utazniuk.

– Voltak hibáink, de ha visszanézzük, teljesítettük azt, amit kért tőlünk a szakmai stáb. Noha fej fej mellett haladtunk, végig mi voltunk azok, akik kapaszkodni próbáltunk. Magamra is értve talán a legfontosabb pillanatokban hibáztunk, pont ezekben a pillanatokban lehetett volna picit közelebb kerülni vagy átbillenteni a mérleg nyelvét. Ugyanakkor csúsztunk-másztunk, mindent megtettünk a pályán, ugyanezt fogjuk tenni Franciaországban is.

Albek Anna szerint a Ferencváros vendégeként egyik csapatnak sincs könnyű dolga: – Ez a döntetlen mindkét csapat számára kielégítő eredmény, a jövő heti mérkőzésen fog eldőlni a párharc, azon mindkét együttes mozgósítani fogja az összes energiáját – mondta az MTI-nek a jobbátlövő, aki a második félidőben kapott lehetőséget, akkor szeretett volna új lendületet hozni csapatába. – Ez viszonylag jól sikerült, bár a végén én is hibáztam. A Fradi is nagyon jól játszott, az összes játékosa, akiket összefoltoztak erre a meccsre, nagyon jól teljesített, hazai pályán sem lesz könnyebb dolgunk.