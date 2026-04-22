Borbély Balázst súlyos dilemma nyomja az újabb Fradi–ETO meccs előtt

Győrben az ETO fegyelmezett hatékony futballal, cseppet sem érdemtelenül nyert 1-0-ra , s Borbély Balázs csapata ezzel három pontos előnyre tett szert, a maga kezébe vette a bajnoki arany sorsát. A kupameccsen a Ferencváros játszik hazai környezetben, s ennél is fontosabb különbség, hogy Robbie Keane ezúttal nagyobb mozgástérrel rakhatja össze a csapatát.

Az ETO-FTC bajnoki rangadót Bánáti Kevin gólja döntötte el. Visszavágó a Magyar Kupában Fotó: Csapó Balázs

A ferencvárosi vezetőedző nem is nagyon rejtette véka alá, mire utal: mivel a kupában nincs magyarszabály, több olyan külföldi futballistája is szóhoz juthat, aki a bajnokságban kevesebb lehetőséget kap. Magyarán: a Fradi szerdán várhatóan több légióssal, erősebbnek gondolt összetételben fut ki a pályára, mint tette vasárnap.

A Magyar Kupa győzteseként a Fradi az Európa-ligába kerülhet

Ez önmagában is pikánssá teszi a párharcot, mert a vasárnapi eredmény után a nyomás egyértelműen a Ferencvároson van. Ha a bajnoki címet elbukja, a klubnál aligha lehetne sikerként eladni az idényt, ezért a Magyar Kupa-győzelem szinte létkérdéssé vált. Nemcsak presztízsből: a kupagyőztes a 2026–27-es idényben az Európa-liga selejtezőjébe jut, de ha a bajnoki cím mellett ezt is elbukja az FTC, akkor marad a Magyarországon is kissé lesajnált Konferencialiga.

A Fradinál szemmel láthatóan próbálják oldani a feszültséget. A Népligetben feltűnt a télen az AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás, aki meglátogatta korábbi társait, és egy könnyed gesztussal, közös kávézással idézte meg a sikeresebb hónapok hangulatát. Az ilyen látogatás önmagában nem változtat meg egy elődöntőt, de jelzi: Ferencvárosnál érzik, hogy most nem csupán egy újabb meccs következik, hanem az idény egyik vízválasztó estéje.

Feláldozza-e a kupát Borbély Balázs az ETO bajnoki címéért?

A másik oldalon feltűnő a csend. Az ETO a nyilvánosság felé legalábbis nem verte nagy dobra a készülődés részleteit, ami akár tudatos döntés is lehet. Borbély Balázs helyzete még érdekesebb, mint Robbie Keane-é: miközben csapata karnyújtásra került a bajnoki címtől, négy nappal a Magyar Kupa-elődöntő után Debrecenben játszik újabb kulcsmeccset.

Ebből következik a szerdai mérkőzés egyik legizgalmasabb kérdése: a bajnokság immár első számú esélyeseként mennyire tekinti fontosnak a kupát az ETO? Nem lenne meglepő, ha néhány kulcsember csak korlátozott szerepet kapna, hiszen a csapat vasárnap Debrecenben újabb fontos lépést tehet a bajnoki cím felé.

Kínos rendőrségi ügy

A párharcnak van egy kellemetlen mellékzöngéje is van. A győri bajnoki után a ferencvárosi szurkolók egy részének viselkedése miatt nyomozás indult csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, így a futballszakmai visszavágást egy rendőrségi ügy árnyéka is kíséri. Ez sem segít a Fradi körüli közhangulaton, ahogyan az sem, hogy a vasárnapi vereség után már nem a saját kezében van a bajnoki cím sorsa.