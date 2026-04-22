Borbély Balázst súlyos dilemma nyomja az újabb Fradi–ETO meccs előtt

Három nappal a győri bajnoki után ismét egymásnak feszül a Ferencváros és az ETO, szerda este nyolc órától a Groupama Arénában a Magyar Kupa döntője a tét. A vasárnapi 1-0-s győzelemmel a győriek nemcsak hárompontos előnybe kerültek a tabella élén, hanem lélektani fölényt is szereztek, miközben a Fradi számára hirtelen a kupasorozat lett a menekülő út. Robbie Keane a kupában több légiós vethet be, győri oldalról pedig az kérdés, az újabb kulcsfontosságú, debreceni bajnoki előtt Borbély Balázs vajon forgatja-e a csapatát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 5:05
Újra összecsap a két zöld-fehér csapat. Vajon Daniel Stefulj (labdával) pályára lép a kupameccsen? Fotó: Csapó Balázs
Győrben az ETO fegyelmezett hatékony futballal, cseppet sem érdemtelenül nyert 1-0-ra , s Borbély Balázs csapata ezzel három pontos előnyre tett szert, a maga kezébe vette a bajnoki arany sorsát. A kupameccsen a Ferencváros játszik hazai környezetben, s ennél is fontosabb különbség, hogy Robbie Keane ezúttal nagyobb mozgástérrel rakhatja össze a csapatát.

Az ETO-FTC bajnoki rangadót Bánáti Kevin gólja döntötte el. Visszavágó a Magyar Kupában
Az ETO-FTC bajnoki rangadót Bánáti Kevin gólja döntötte el. Visszavágó a Magyar Kupában Fotó: Csapó Balázs

A ferencvárosi vezetőedző nem is nagyon rejtette véka alá, mire utal: mivel a kupában nincs magyarszabály, több olyan külföldi futballistája is szóhoz juthat, aki a bajnokságban kevesebb lehetőséget kap. Magyarán: a Fradi szerdán várhatóan több légióssal, erősebbnek gondolt összetételben fut ki a pályára, mint tette vasárnap.

A Magyar Kupa győzteseként a Fradi az Európa-ligába kerülhet

Ez önmagában is pikánssá teszi a párharcot, mert a vasárnapi eredmény után a nyomás egyértelműen a Ferencvároson van. Ha a bajnoki címet elbukja, a klubnál aligha lehetne sikerként eladni az idényt, ezért a Magyar Kupa-győzelem szinte létkérdéssé vált. Nemcsak presztízsből: a kupagyőztes a 2026–27-es idényben az Európa-liga selejtezőjébe jut, de ha a bajnoki cím mellett ezt is elbukja az FTC, akkor marad a Magyarországon is kissé lesajnált Konferencialiga.

A Fradinál szemmel láthatóan próbálják oldani a feszültséget. A Népligetben feltűnt a télen az AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás, aki meglátogatta korábbi társait, és egy könnyed gesztussal, közös kávézással idézte meg a sikeresebb hónapok hangulatát. Az ilyen látogatás önmagában nem változtat meg egy elődöntőt, de jelzi: Ferencvárosnál érzik, hogy most nem csupán egy újabb meccs következik, hanem az idény egyik vízválasztó estéje.

Feláldozza-e a kupát Borbély Balázs az ETO bajnoki címéért?

A másik oldalon feltűnő a csend. Az ETO a nyilvánosság felé legalábbis nem verte nagy dobra a készülődés részleteit, ami akár tudatos döntés is lehet. Borbély Balázs helyzete még érdekesebb, mint Robbie Keane-é: miközben csapata karnyújtásra került a bajnoki címtől, négy nappal a Magyar Kupa-elődöntő után Debrecenben játszik újabb kulcsmeccset.

Ebből következik a szerdai mérkőzés egyik legizgalmasabb kérdése: a bajnokság immár első számú esélyeseként mennyire tekinti fontosnak a kupát az ETO? Nem lenne meglepő, ha néhány kulcsember csak korlátozott szerepet kapna, hiszen a csapat vasárnap Debrecenben újabb fontos lépést tehet a bajnoki cím felé.

 

Kínos rendőrségi ügy

A párharcnak van egy kellemetlen mellékzöngéje is van. A győri bajnoki után a ferencvárosi szurkolók egy részének viselkedése miatt nyomozás indult csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, így a futballszakmai visszavágást egy rendőrségi ügy árnyéka is kíséri. Ez sem segít a Fradi körüli közhangulaton, ahogyan az sem, hogy a vasárnapi vereség után már nem a saját kezében van a bajnoki cím sorsa.

Minden együtt van tehát egy különösen feszült kupaelődöntőhöz. A Fradi számára ez a meccs menekülés a szezon végjátékában, az ETO pedig nehéz dilemma előtt áll: feláldozza-e a Magyar Kupát a bajnoki cím érdekében. A kupamérkőzés visszavágási esélyt jelent a Fradinak, de most már az ETO diktálja a párharc ritmusát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
