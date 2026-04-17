Slot bejelentést tett, ami Kerkez Milost közvetlenül érinti Liverpoolban

A Liverpool kedden hazai pályán is kikapott 2-0-ra a PSG-től, és összesítésben 4-0-s vereséget szenvedett a címvédő ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A kiesés után Arne Slot szerint „minibajnokság” vár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatára a Premier League hátralévő hat fordulójában, amelyben minimálisan meg kellene őrizni az ötödik helyet a BL-induláshoz.

Arne Slot bejelentette, hogy Kerkez Milos a nyártól új riválist kap Liverpoolban

Vasárnap 15 órától a városi rivális Everton otthonában lép pályára a Liverpool, és ez a meccs Slot szerint mindig különleges, de most a bajnokság miatt különösen nagy a tétje, hiszen az ellenfél is ott van a környéken, a nyolcadik helyen.

– Kicsit olyan érzés, mint egy minibajnokság – fogalmazott Slot. – Minden csapat a közvetlen riválisaira koncentrál. Mi most nem az éllovas Arsenalra figyelünk, hanem a körülöttünk lévő csapatokra. A fő fókuszunk mindig a következő mérkőzésen van, jelen esetben az Evertonon.

Slot a nyári igazolásokról beszélt, Kerkez új riválist kap

Bár sokan arra számítanak, hogy Arne Slot a Liverpool gyenge idénye miatt távozhat a nyáron, a 2027 nyaráig szerződéssel rendelkező edző úgy beszélt a nyári átigazolásokról, mint aki már tervezi a következő idénybeli csapatát.

– Változásokra lesz szükség Robbo és Mo távozásával – utalt arra Slot, hogy Andy Robertson és Mohamed Szalah elhagyja a klubot az idény végén. – De a jövő ígéretesnek tűnik. Nem számokban gondolkodom, ami az új játékosokat illeti, inkább posztokban, és abban, hogy kik azok, akikről már tudjuk, hogy távozni fognak.

Robertson balhátvédként távozik, és Slot most nyíltan bejelentette, hogy ki lesz helyette Kerkez Milos új posztriválisa a következő idényben.

– Kosztas Címikasz visszatér – jelentette be Slot az eddig csak meg nem erősített hír szintjén felvetődő lehetőséget, hogy a görög válogatott balhátvéd új esélyt kap Liverpoolban, miután tavaly nyáron kölcsönadták Kerkez leigazolása miatt az AS Romának.

Slot szerint Kerkez posztjánál is fontosabb kérdés Mohamed Szalah pótlása.

A legfontosabb az, hogyan reagálunk Mo pozíciójában: hasonló játékossal akarjuk-e pótolni, vagy más megoldást választunk

– pedzegette Slot, aki szerint sok játékos távozása nem várható a nyáron, de megemlítette, hogy a középhátvéd Ibrahima Konaté lejáró szerződésére még mindig nem került pont.