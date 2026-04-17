Liverpool FCArne SlotKerkez Milos

Slot bejelentést tett, ami Kerkez Milost közvetlenül érinti Liverpoolban

Megtartotta Arne Slot a vasárnapi, Everton–Liverpool városi rangadó előtt a sajtótájékoztatóját. A Liverpool holland edzője kitért a PSG elleni BL-meccsen megsérülő Hugo Ekitike állapotára, akit még nem műtöttek meg. Slot a nyári átigazolási tervekről is beszélt, és bejelentette, hogy a balhátvéd posztjára Kosztasz Címikasz visszatér a nyáron Liverpoolba, ami Kerkez Milos helyzetét közvetlenül is érinti.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 11:27
Kerkez Milos posztjáról is beszélt Arne Slot a Liverpool nyári terveit illetően Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A Liverpool kedden hazai pályán is kikapott 2-0-ra a PSG-től, és összesítésben 4-0-s vereséget szenvedett a címvédő ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A kiesés után Arne Slot szerint „minibajnokság” vár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatára a Premier League hátralévő hat fordulójában, amelyben minimálisan meg kellene őrizni az ötödik helyet a BL-induláshoz.

Arne Slot bejelentette, hogy Kerkez Milos a nyártól új riválist kap Liverpoolban (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Vasárnap 15 órától a városi rivális Everton otthonában lép pályára a Liverpool, és ez a meccs Slot szerint mindig különleges, de most a bajnokság miatt különösen nagy a tétje, hiszen az ellenfél is ott van a környéken, a nyolcadik helyen.

– Kicsit olyan érzés, mint egy minibajnokság – fogalmazott Slot. – Minden csapat a közvetlen riválisaira koncentrál. Mi most nem az éllovas Arsenalra figyelünk, hanem a körülöttünk lévő csapatokra. A fő fókuszunk mindig a következő mérkőzésen van, jelen esetben az Evertonon.

Bár sokan arra számítanak, hogy Arne Slot a Liverpool gyenge idénye miatt távozhat a nyáron, a 2027 nyaráig szerződéssel rendelkező edző úgy beszélt a nyári átigazolásokról, mint aki már tervezi a következő idénybeli csapatát.

– Változásokra lesz szükség Robbo és Mo távozásával – utalt arra Slot, hogy Andy Robertson és Mohamed Szalah elhagyja a klubot az idény végén. – De a jövő ígéretesnek tűnik. Nem számokban gondolkodom, ami az új játékosokat illeti, inkább posztokban, és abban, hogy kik azok, akikről már tudjuk, hogy távozni fognak.

Robertson balhátvédként távozik, és Slot most nyíltan bejelentette, hogy ki lesz helyette Kerkez Milos új posztriválisa a következő idényben.

– Kosztas Címikasz visszatér – jelentette be Slot az eddig csak meg nem erősített hír szintjén felvetődő lehetőséget, hogy a görög válogatott balhátvéd új esélyt kap Liverpoolban, miután tavaly nyáron kölcsönadták Kerkez leigazolása miatt az AS Romának.

Slot szerint Kerkez posztjánál is fontosabb kérdés Mohamed Szalah pótlása.

A legfontosabb az, hogyan reagálunk Mo pozíciójában: hasonló játékossal akarjuk-e pótolni, vagy más megoldást választunk

– pedzegette Slot, aki szerint sok játékos távozása nem várható a nyáron, de megemlítette, hogy a középhátvéd Ibrahima Konaté lejáró szerződésére még mindig nem került pont.

A Liverpool edzője tisztázta  megsérülő Hugo Ekitike helyzetét

A PSG elleni meccsen az első félidőben sérülés miatt kellett lecserélni a Liverpool idénybeli házi gólkirályát, és az első hírek szerint a francia Hugo Ekitike a nyári világbajnokságról is lemaradhat. Slot rá külön kitért.

– Még nem műtötték meg. Ez hatalmas csapás számára, hiszen egy új klubhoz érkezve azonnal nagy hatást gyakorolt. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a korábbi csapata ellen játszott, miközben még annyi minden vár rá a nyáron. Ha hosszú időre kiesik, sok különleges pillanatról lemaradhat. Nem ő az első, és nem is az utolsó játékos, aki ilyesmit él át a karrierje elején, és rengeteg példa van arra, hogy a játékosok még erősebben térnek vissza. Biztos vagyok benne, hogy ő is közéjük fog tartozni.

A Liverpool tavaly nyáron Ekitike mellett Alexander Isaket is leigazolta a csatárposztra, aki az ősszel sérült meg, és pont most tért vissza. Slot szerint elképesztő, hogy így „váltják egymást”.

– Sokan vitatták, hogy miért hoztunk két csatárt, most viszont már jó döntésnek tűnik. Ki hitte volna, hogy azon a napon, amikor Alex visszatér és először kezd, a másik csatárunk súlyos sérüléssel hagyja el a pályát? Jó hír, hogy Alex visszatért, de még nem áll készen arra, hogy 90 percet játsszon, és nem először fordul elő, hogy egy adott poszton nincs bevethető játékosom, például jobbhátvédként.

Slot ez utóbbi megszólalása Szoboszlai Dominikre is utalt, aki az idény során sokszor szerepelt kényszerűségből jobbhátvédként, mert nem volt más.

 

Összesen 0 komment

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
