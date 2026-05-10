A harmincas évek óta nem látott pénzügyi gödörben van New York városa

Alig négy hónap telt el azóta, hogy New York élére radikális baloldali polgármester került, de a hangzatos ígéretek lufija máris kidurrant. Zohran Mamdani, aki választási kampányát az „ingyenebéd” ígéretére építette, most történelmi léptékű költségvetési válságról beszél, és kétségbeesetten keresi azt a több milliárd dollárt, amellyel betömhetné a progresszív álmok ütötte lyukakat a New York városának kasszáján – írja az Origo.

2026. 05. 10. 2:24
Zohran Mamdani New York-i polgármester Fotó: NurPhoto via AFP
A kritikusok, köztük neves gazdasági szakemberek is, vak ostobaságnak nevezik Mamdani terveit. Arra figyelmeztetnek, hogy ha a város továbbra is ellenségként kezeli a tőkeerős befektetőket és a munkaadókat, azok elhagyják New Yorkot, és magukkal viszik az adódollárokat is. Erre már van is példa: a milliárdos Ken Griffin és cége, a Citadel – amely az elmúlt öt évben több milliárd dollár adót fizetett a városnak – éles kritikával illette a polgármestert, és a kormányzónál lobbizik a káros adótervek ellen.

Mamdani kénytelen szembenézni azzal, hogy aki egyre nagyobb terheket ró a gazdagokra és a vállalatokra, az végül pont azokat az embereket űzi el, akiknek a pénzére New Yorknak szüksége van.

A szorult helyzetben lévő polgármester most olyan veszélyes eszközökhöz nyúlna, amelyek az 1970-es évek csődközeli állapotait idézik: a nyugdíjalapok és a tartalékkeretek megcsapolását fontolgatja. Ha ez sem válik be, a végén a dolgozó emberek – akiket elvileg védeni akar – fogják megfizetni az árát a megemelt ingatlanadókon keresztül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
