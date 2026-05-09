Oroszország a győzelem napját ünnepelte, Irán az Egyesült Államokat vádolta

A győzelem mindig Oroszországé lesz
– hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a „különleges hadművelet” keretében Ukrajnában harcolnak. A a győzelem napi díszszemlét rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg Moszkvában, a Vörös téren ezúttal nehézfegyverek nélkül vonultak fel az orosz erők.
