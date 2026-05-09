Oroszország a győzelem napját ünnepelte, Irán az Egyesült Államokat vádolta

Soha nem volt még ennyire feszült a viszony Kijev és Brüsszel között az orosz–ukrán háború kezdete óta – erről számolt be a Politico több bennfentes forrásra hivatkozva. A brüsszeli lap szerint az ukrán vezetés és az Európai Unió kapcsolata történelmi mélypontra süllyedt az elmúlt időszakban. A Politico szerint a feszültség kialakulásában jelentős szerepet játszik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommunikációs stílusa is.