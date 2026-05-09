iránoroszországegyesült államokMagyar Péter

Oroszország a győzelem napját ünnepelte, Irán az Egyesült Államokat vádolta

Rendkívüli biztonsági intézkedések között ünnepelte Oroszország a győzelem napját. Irán katonai eszkalációval vádolja az Egyesült Államokat. Az Európai Bizottság elnöke gratulált Magyar Péter beiktatásához – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 05. 09. 23:48
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A győzelem mindig Oroszországé lesz

– hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a „különleges hadművelet” keretében Ukrajnában harcolnak. A a győzelem napi díszszemlét rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg Moszkvában, a Vörös téren ezúttal nehézfegyverek nélkül vonultak fel az orosz erők.

Soha nem volt még ennyire feszült a viszony Kijev és Brüsszel között az orosz–ukrán háború kezdete óta – erről számolt be a Politico több bennfentes forrásra hivatkozva. A brüsszeli lap szerint az ukrán vezetés és az Európai Unió kapcsolata történelmi mélypontra süllyedt az elmúlt időszakban. A Politico szerint a feszültség kialakulásában jelentős szerepet játszik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommunikációs stílusa is.

Gratulált beiktatása alkalmából Magyar Péternek Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Európa napján szívünk Budapesten dobog – írta X-oldalán Von der Leyen. – A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a nehéz időkben. Fontos munka van előttünk. Magyarországért és Európáért együtt haladunk előre” – zárta bejegyzését a bizottsági elnök. 

Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja során – erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában. Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar–lengyel kapcsolatok helyreállítása volna.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJókai Mór

Jókai üzent nekünk a mai napra

Bayer Zsolt avatarja

Íme, itt az örök harc „Isten” és az „állat” között – mindkettő emberi alakban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu