Kós Hubert öccse dobogóra állt, Milákot hárman előzték meg 200 pillangón

Negyedórán belül kétszer állt rajthoz Milák Kristóf a Sopronban zajló úszó országos bajnokság első napjának esti programjában. Láthatóan megviselte a nagy terhelés, de vette az akadályokat: Milák 100 gyorson és 200 pillangón is bejutott a csütörtöki döntőbe, bár fő számában csak a negyedik helyen. Az ob első érmesei között a Sopronból hiányzó Kós Hubert öccse, Kós Olivér is ott van.

Szalay Attila
2026. 04. 15. 19:01
Milák Kristóf bejutott a döntőbe 200 pillangón az ob-n Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy és negyed órával a kezdés előtt, baseballsapkában, az edzője, Szabó Álmos társaságában jelent meg Milák Kristóf a soproni Lőver uszodánál az országos bajnokság első napján. Két aktív olimpiai bajnok medencés úszónk közül Kós Hubert ezúttal nem utazott haza az ob-re az Egyesült Államokból, így a vasárnapig tartó viadalon a legnagyobb érdeklődés Milák szereplését övezi, aki egy év kihagyás után versenyez először.

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

A délelőtti előfutamokban felemás volt a kétszeres olimpiai bajnok teljesítménye: 100 gyorson fél másodperccel jobbat úszott (49,20), mint a tavalyi ob előfutamában, ugyanakkor 200 pillangón, amelynek a világcsúcstartója, rá abszolút nem jellemző módon két percen kívül rekedt (2:00,84) – valójában tíz éve, azaz 16 éves kora óta nem úszott ennyire rossz időt. Így is mindkét számban a második helyen jutott tovább az esti középdöntőkbe.

Milák Kristóf a bemelegítő medencénél fülhallgatóval a fülében, a külvilágot kizárva készült, csak az edzőjével kommunikált, miközben a többi úszó zizegett, ahogy az egy ob-n megszokott.

Milák a 100 gyors első középdöntős futamát 49,34 másodperces idővel nyerte meg, vagyis 14 századdal lassabb volt, mint délelőtt. Jobbat így is csak a számban vb-bronzérmes Németh Nándor tudott, aki 48,11 másodperccel az első helyen jutott be a csütörtöki döntőbe.

Beúszott két perc alá Milák, de csak negyedik 200 pillangón

Mindössze szűk negyedóra telt el a 100 gyors és a 200 pillangó középdöntői között, Miláknak nem volt sok ideje, hogy fújjon egyet. A jelenlegi edzettségi állapotában az állóképessége okozza a legnagyobb bizonytalanságot, és nem is tudott sokat javítani, nem sokkal csúszott be két perc alá: 1:59,88 perccel megnyerte a saját futamát, de az utolsó hosszon szemmel láthatóan küszködött.

Az sem segítette Milák dolgát, hogy a két legnagyobb, referenciának számító rivális, az Eb-ezüstérmes Márton Richárd és a junior vb-ezüstérmes Antal Dávid a másik futamban úsztak. Mindketten megelőzték Milákot, aki végül csak a negyedik idővel jutott be a döntőbe – Márton lett az első (1:56,56), Antal a második (1:57,34), Holló Balázs a harmadik (1:58,31).

Kós Hubert öccse először érmes a felnőtt-ob-n egyéniben

Az ob első döntőit 50 méteres hátúszásban rendezték szerdán. A férfiaknál Jászó Ádám győzött (25,30) Kovács Bendegúz (25,47) és Kós Olivér (25,54) előtt. Utóbbi az olimpiai bajnok Kós Hubert öccse, aki most először lett felnőtt-ob-érmes egyéni számban.

A nőknél Kokas Fanni (28,47) lett az arany-, Komoróczy Lora (28,57) az ezüst-, Burián Katalin a bronzérmes (29,47). 

