A brazilverés után egy egész ország lerészegedett

Az, hogy a skandináv ország 1998-ban veretlenül, hat győzelemmel és két döntetlennel jutott ki a világbajnokságra, részben a magyaroknak is köszönhető volt. Norvégia és Magyarország ugyanis azonos selejtezőcsoportba került. A budapesti 1-1 is kellemes eredmény volt a számukra, az oslói 3-0 még inkább. Ez volt az a 3-0-s magyar vereség, amelyen a 83. percig 0-0 volt az állás. Amikor már azt hittük, hogy a bab is hús, jött Kjetil André Rekdal és három góljával egymaga elintézett mindent. Akkor még senki sem sejtette, hogy 1998. június 23-án, Marseille-ben ugyancsak ő lesz a hősök egyike, akarom mondani, a főhős Brazília ellen. Ezt akkor sem gondolhatta, ha a norvégok kifejezetten kellemes emlékeket ápoltak az akkor még csak négyszeres világbajnok ellen. 1997. május 30-án Oslóban a világ legnagyobb meghökkenésére barátságos meccsen 4-2-re legyőzték a brazilokat.

Norvégia csapata, amely az 1998-as vb-n legyőzte a brazilokat. Fotó: AFP/Boris Horvat

Norvégia kibabrált Marokkóval

De azt sem sejtette senki sem, hogy a brazilok úgy nyerik meg a csoportot (amelyben Norvégia mellett Marokkó és Skócia szerepelt), hogy lesz egy vereségük, s

Norvégia úgy lesz csoportmásodik, hogy egyszer sem kap ki a csoportmérkőzések során.

Pedig ez történt. Lássuk be, a Marokkó elleni 2-2 és a Skócia elleni 1-1 sem jelezte azt, hogy az utolsó körben valami nagy dolog történik az délfrancia kikötővárosban. Már csak azért sem, mert a brazilok az első két meccsüket megnyerték (Skócia ellen 2-1-re, Marokkó ellen 3-0-ra), azaz számukra az utolsó összecsapás tét nélkülinek ígérkezett. S amikor a brazilok erről a vereségről mesélnek (nem túl gyakran persze), akkor mindig arra hivatkoznak, hogy nekik már ez az eredmény nem osztott, nem szorzott. A maguk szempontjából persze igazuk van.

A meccs: XVI. labdarúgó-világbajnokság, A-csoport, 3. forduló: Norvégia–Brazília 2-1 (0-0)

Marseille, 63 ezer néző. Vezette: Baharmast (amerikai) Brazília: Taffarel - Cafu, Goncalves, Junior Baiano, Roberto Carlos - Leonardo, Dunga, Rivaldo, Denilson - Bebeto, Ronaldo.

Norvégia: Gordaas - Berg, Johnsen, Eggen, Björnebye - H. Flo (Solskjaer, 68.), Strand (Mykland, 46.), Rekdal, Leonhardsen, Riseth (Östenstad, 83.) - T. A. Flo. Gól: Bebeto (83.), T. A. Flo (87.), Rekdal (89., 11-esből).

Mondanunk sem kell, hogy a meccs napjára Marseille szinte megőrült. A kikötővárosba több ezer olyan brazil drukker érkezett, akinek jegye sem volt az összecsapásra. Ők a kikötőben lebzseltek. A norvég drukkerek a stadion felé menetelve eltorlaszolták a Velodrome-ba vezető utat. Akik látták ezt a meccset, kacagva állapíthatták meg: a norvég válogatott megtanulta a szurkolóktól kapott leckét. Mert az északi csapat nagyjából úgy állta útját a braziloknak a pályán, mint a skandináv drukkerek órákkal korábban az utcán. Akkor persze nem a focisták, hanem a gépkocsik, a taxik, az autóbuszok voltak az „ellenfelek”.