A brazilverés után egy egész ország lerészegedett

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 35. részben annak a mérkőzésnek a történetét meséljük el, amikor Norvégia legyőzte az aktuális világbajnoki címvédőt, azaz 1998-ban Brazíliát.

Lantos Gábor
2026. 04. 07. 5:05
Norvég boldogság a brazilok legyőzése után 1998-ban Fotó: AFP/Omar Torres
Az, hogy a skandináv ország 1998-ban veretlenül, hat győzelemmel és két döntetlennel jutott ki a világbajnokságra, részben a magyaroknak is köszönhető volt. Norvégia és Magyarország ugyanis azonos selejtezőcsoportba került. A budapesti 1-1 is kellemes eredmény volt a számukra, az oslói 3-0 még inkább. Ez volt az a 3-0-s magyar vereség, amelyen a 83. percig 0-0 volt az állás. Amikor már azt hittük, hogy a bab is hús, jött Kjetil André Rekdal és három góljával egymaga elintézett mindent. Akkor még senki sem sejtette, hogy 1998. június 23-án, Marseille-ben ugyancsak ő lesz a hősök egyike, akarom mondani, a főhős Brazília ellen. Ezt akkor sem gondolhatta, ha a norvégok kifejezetten kellemes emlékeket ápoltak az akkor még csak négyszeres világbajnok ellen. 1997. május 30-án Oslóban a világ legnagyobb meghökkenésére barátságos meccsen 4-2-re legyőzték a brazilokat.

Norvégia csapata, amely az 1998-as vb-n legyőzte a brazilokat. Fotó: AFP/Boris Horvat

Norvégia kibabrált Marokkóval

De azt sem sejtette senki sem, hogy a brazilok úgy nyerik meg a csoportot (amelyben Norvégia mellett Marokkó és Skócia szerepelt), hogy lesz egy vereségük, s 

Norvégia úgy lesz csoportmásodik, hogy egyszer sem kap ki a csoportmérkőzések során.

Pedig ez történt. Lássuk be, a Marokkó elleni 2-2 és a Skócia elleni 1-1 sem jelezte azt, hogy az utolsó körben valami nagy dolog történik az délfrancia kikötővárosban. Már csak azért sem, mert a brazilok az első két meccsüket megnyerték (Skócia ellen 2-1-re, Marokkó ellen 3-0-ra), azaz számukra az utolsó összecsapás tét nélkülinek ígérkezett. S amikor a brazilok erről a vereségről mesélnek (nem túl gyakran persze), akkor mindig arra hivatkoznak, hogy nekik már ez az eredmény nem osztott, nem szorzott. A maguk szempontjából persze igazuk van. 

A meccs:

XVI. labdarúgó-világbajnokság, A-csoport, 3. forduló: Norvégia–Brazília 2-1 (0-0)
Marseille, 63 ezer néző. Vezette: Baharmast (amerikai)

Brazília: Taffarel - Cafu, Goncalves, Junior Baiano, Roberto Carlos - Leonardo, Dunga, Rivaldo, Denilson - Bebeto, Ronaldo. 
Norvégia: Gordaas - Berg, Johnsen, Eggen, Björnebye - H. Flo (Solskjaer, 68.), Strand (Mykland, 46.), Rekdal, Leonhardsen, Riseth (Östenstad, 83.) - T. A. Flo. 

Gól: Bebeto (83.), T. A. Flo (87.), Rekdal (89., 11-esből).  

Mondanunk sem kell, hogy a meccs napjára Marseille szinte megőrült. A kikötővárosba több ezer olyan brazil drukker érkezett, akinek jegye sem volt az összecsapásra. Ők a kikötőben lebzseltek. A norvég drukkerek a stadion felé menetelve eltorlaszolták a Velodrome-ba vezető utat. Akik látták ezt a meccset, kacagva állapíthatták meg: a norvég válogatott megtanulta a szurkolóktól kapott leckét. Mert az északi csapat nagyjából úgy állta útját a braziloknak a pályán, mint a skandináv drukkerek órákkal korábban az utcán. Akkor persze nem a focisták, hanem a gépkocsik, a taxik, az autóbuszok voltak az „ellenfelek”.

Annak ellenére, hogy a brazilok számára ez a meccs már nem volt fontos, a dél-amerikai csapat a lehető legerősebb összeállításban lépett pályára. Az akkori nevek ma is félelmetesen csengenek. Ugyanakkor a sárgák nem diktáltak eszeveszett tempót. A „0-0 is jó nekünk” jegyében csendesen gurigáztak. 

Természetesen hatalmas technikai fölényben voltak a norvégokkal szemben. 

De az első félidőben semmit nem mutattak meg abból a tudásból, ami jellemezte őket. Amikor az amerikai bíró szünetet rendelt el, a lelátón ülő brazil nézők éktelen füttykoncertbe kezdtek. 

A második félidőben változott a helyzet. A norvégok – akik egy vereség esetén ki is eshettek volna – rájöttek: ha odateszik a csülköt, még kereshetnek is valamit. Ennek jegyében Mykland úgy felrúgta Roberto Carlost, hogy az összes brazil a szívéhez kapott. Szerencsére nem lett belőle nagy baj, de az, hogy ezek után a norvég miként maradhatott a pályán, csak a bíró tudhatta. A 83. percben a brazilok megunták a semmittevést, Denilson beadását Bebeto befejelte. Brazília pedig ezzel a részéről a meccset tekintette befejezettnek. 

Brazilian forward Bebeto (R) heads the ball into the net of Norwegian goalkeeper Frode Grodas (L) 23 June at the Stade Velodrome in Marseille, south of France, during the 1998 Soccer World Cup Group A first round match between Brazil and Norway. Norway won 2-1. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO CHRISTOPHE SIMON (Photo by Christophe SIMON / AFP)
A pillanat, amikor Bebeto fejesével vezetett Brazília. Fotó: AFP/Christophe Simon

Nem úgy Norvégia. Előbb Tore Andre Flo kicselezte Junior Baianót, majd egyenlített, majd ugyanő olyan színészi teljesítményt dobott be a tizenhatoson belül, hogy a bíró megette a kefét és a 88. percben tizenegyest adott Norvégiának. Rekdal odaállt, belőtte, a meccsnek vége lett. Norvégia 5 ponttal veretlenül továbbjutott, míg az addig magát továbbjutónak gondoló Marokkó kiesett. De nem akárhogy. Szerencsétlen marokkói játékosok az öklüket rázva ünnepeltek, mert 3-0-ra verték Skóciát. Azt hitték, hogy továbbjutottak. Szóltak nekik, korai az öröm, mert Marseille-ben még megy a norvég–brazil. A többit már tudjuk. 

Egy ország lerészegedett

A váratlan norvég diadal hihetetlen reakciókat váltott ki Marseille-ben és Norvégiában. 

A Velodrome melletti vidámparkban több ezer norvég drukker órákkal a meccs lefújása után is részegen fetrengett és ünnepelt.

Odahaza sem volt más a helyzet. Történelmi visszaemlékezések szerint már a mérkőzés előtt az ország összes alkoholt árusító boltjában üresen ásítoztak a polcok. Aztán 23 órakor, amikor az amerikai bíró lefújta a mérkőzést, elszabadult a pokol. Az örömittas norvégok az utcán ünnepeltek, s amíg csak bírtak, ittak. 

Norvégia amúgy most is a vb-re készül (megjegyzem, 1998 óta nem jártak ott), nem véletlen, hogy a helyi sajtómunkások elővették Rekdalt, s az emlékeiről faggatták. Rekdal azonban nem akarta bő lére ereszteni mondandóját. A brazilok legyőzéséről csak annyit mondott: „Nyernünk kellett, s úgy csináltunk mindent, ahogyan annak idején látták. Nehéz ennek a győzelemnek az emlékétől megszabadulni.”

Amikor az idei labdarúgó-vb-re vezető úton, a selejtezőben Norvégia Oslóban 3-0-ra legyőzte az olaszokat, sokan elővették ezt az 1998-as brazilverést. A nagy örömmámorban mindenki összehasonlította a két meccset. Rekdal szerint ez is felesleges volt. Azt mondta: „hülyeség lenne az 1998-as mérkőzést ezzel hasonlítani. 

Nem szabad a különböző generációkat összevetni. Ma már teljesen más a labdarúgás, mint akkor volt.

Az újságírók persze nem bírtak magukkal. Az egyik lapban még szavazást is rendeztek, az volt a kérdés, melyik győzelem a nagyobb? Az 1998-as brazilverés vagy a 2025-ös olaszok elleni 3-0. Kis különbséggel az 1998-as meccs nyerte meg a voksolást.

Brazília csak legyintett egyet

Ami a brazilokat illeti, ők csak legyintettek egyet. Kikaptak, van ilyen, kész. Mario Zagallo szövetségi kapitány sem csinált nagy ügyet a dologból. Mondta ő. Akik azonban ott voltak a lefújást követően a sajtótájékoztatón, egészen mással szembesültek. A kritikus brazil újságírók okvetetlenkedő kérdései hamar kihozták a sodrából a mestert, aki kidagadt nyaki ütőerekkel, magából kikelve ordított. Miért? Mert a derűlátását nem nagyon osztották a brazilok. Mondjuk a zsurnaliszták is megtették a magukét. Visszatérő kérdés volt, hogy a mester a következő meccsen kit vág ki a csapatból? Kiemelték, hogy Junior Baiano ennek a csapatnak a leggyengébb láncszeme, Zagallo azonban mégis ragaszkodik hozzá. 

A norvégok győzelmével odalett a verhetetlenségi mítosz, ne feledjük, hogy az 1994-es amerikai vb-t (ha borzalmas játékkal is), de veretlenül nyerte meg a dél-amerikai csapat.

Ugyanakkor a repedések már Marseille előtt is látszottak, mert a vb-t megelőzően, 1998. április 30-án Argentína 1-0-ra nyert Brazília ellen a Rio de Janeiróban rendezett felkészülési összecsapáson. A norvégok elleni vereség először tárta fel ennek a brazil csapatnak a gyengeségeit. A legfontosabb megállapítás az volt, hogy a tömörülő védelem ellen nem megy a szamba, a feltűnő ötlettelenség jól megmutatkozott az északi csapattal szemben. A dél-amerikai újságírók nem hallgattak Zagallóra, s nem voltak hajlandóak „véletlen balesetként” tekinteni erre a meccsre. 

Norwegian forward Tor Andre Flo jubilates 23 June at the Stade Velodrome in Marseille, south of France, at the end of the 1998 Soccer World Cup Group A first round match between Brazil and Norway. Norway won 2-1 and qualified for the second round. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO GEORGES GOBET (Photo by Georges GOBET / AFP)
Tore André Flo, a norvégok egyik hőse. Fotó: AFP/Georges Gobet

Tehát miközben Norvégiában hőskölteményről, történelmi csodáról beszéltek, miközben ez a marseille-i meccs eufóriát váltott ki, addig Brazíliában mindenki azt hangsúlyozta, hogy ez a mérkőzés semmit sem számított. A maguk szempontjából persze igazuk volt. Talán épp e vereség kellett ahhoz, hogy Ronaldo és társai meg se álljanak a párizsi döntőig. Norvégia pedig? Hiába jutott be a legjobb tizenhat közé, onnan már nem tudott továbblépni. mert négy nappal e nagy győzelem után, ugyancsak Marseille-ben 1-0-ra kikaptak az olaszoktól és ezzel kiestek. 

 

