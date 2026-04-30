sznúker vbjohn higginsshaun murphyneil robertson

Az öreg róka szereti a rivaldafényt, pláne, ha ő sütkérezik benne

John Higgins 7-9-ről fordított Neil Robertson ellen, 13-10-re megnyerte a negyeddöntőt, és ismét bejutott a sznúker-vb elődöntőjébe, a Crucible egyasztalos színpadára. A skót klasszis tavaly még csak a tévé előtt irigykedett erre a hangulatra, most viszont újra ő lehet a főszereplő.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 7:27
John Higgins tizenkettedszerre elődöntős a sznúker-vb-n Forrás: WST
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Robertson elismerte Higgins tartását

Neil Robertson számára fájdalmas a vereség, hiszen 2014 óta nem jutott elődöntőbe Sheffieldben. Az ausztrál ugyanakkor nem tagadta, hogy Higgins különleges ellenfél, szerinte O’Sullivan legyőzése óriási önbizalmat adhatott a skótnak.

Higgins pedig arról beszélt, hogy az elmúlt két évben mentálisan is változott: kevésbé ostorozza magát, jobb hozzáállással érkezik a versenyekre, és ez segíti a játékát. A snooker-vb legnagyobb színpadán most újabb bizonyítási lehetőséget kap.

 

Sznúker-vb, a negyeddöntők eredményei

 

Az elődöntők programja

Az elődöntők már 33 frame-ig tartanak, tehát 17 megnyert játék kell a végső győzelemhez, négy szakaszban játsszák a meccseket. A program:

Shaun Murphy–John Higgins

  • április 30., csütörtök 14.00
  • május 1., péntek 11.00
  • május 1., péntek 20.00
  • május 2., szombat 15.30

Mark Allen–Vu Ji-ce (Wu Yize)

  • április 30., csütörtök 20.00
  • május 1., péntek 15.30
  • május 2., szombat 11.00
  • május 2., szombat 20.00



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu