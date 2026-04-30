Az öreg róka szereti a rivaldafényt, pláne, ha ő sütkérezik benne
John Higgins 7-9-ről fordított Neil Robertson ellen, 13-10-re megnyerte a negyeddöntőt, és ismét bejutott a sznúker-vb elődöntőjébe, a Crucible egyasztalos színpadára. A skót klasszis tavaly még csak a tévé előtt irigykedett erre a hangulatra, most viszont újra ő lehet a főszereplő.
Robertson elismerte Higgins tartását
Neil Robertson számára fájdalmas a vereség, hiszen 2014 óta nem jutott elődöntőbe Sheffieldben. Az ausztrál ugyanakkor nem tagadta, hogy Higgins különleges ellenfél, szerinte O’Sullivan legyőzése óriási önbizalmat adhatott a skótnak.
Higgins pedig arról beszélt, hogy az elmúlt két évben mentálisan is változott: kevésbé ostorozza magát, jobb hozzáállással érkezik a versenyekre, és ez segíti a játékát. A snooker-vb legnagyobb színpadán most újabb bizonyítási lehetőséget kap.
Sznúker-vb, a negyeddöntők eredményei
- Shaun Murphy–Csao Hszin-tung (Zhao Xintong) 13-10
- John Higgins–Neil Robertson 13-10
- Mark Allen–Barry Hawkins 13-11
- Vu Ji-ce (Wu Yize)–Hossein Vafaei 13-8
Az elődöntők programja
Az elődöntők már 33 frame-ig tartanak, tehát 17 megnyert játék kell a végső győzelemhez, négy szakaszban játsszák a meccseket. A program:
Shaun Murphy–John Higgins
- április 30., csütörtök 14.00
- május 1., péntek 11.00
- május 1., péntek 20.00
- május 2., szombat 15.30
Mark Allen–Vu Ji-ce (Wu Yize)
- április 30., csütörtök 20.00
- május 1., péntek 15.30
- május 2., szombat 11.00
- május 2., szombat 20.00
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
