Az öreg róka szereti a rivaldafényt, pláne, ha ő sütkérezik benne

Robertson elismerte Higgins tartását

Neil Robertson számára fájdalmas a vereség, hiszen 2014 óta nem jutott elődöntőbe Sheffieldben. Az ausztrál ugyanakkor nem tagadta, hogy Higgins különleges ellenfél, szerinte O’Sullivan legyőzése óriási önbizalmat adhatott a skótnak.

Higgins pedig arról beszélt, hogy az elmúlt két évben mentálisan is változott: kevésbé ostorozza magát, jobb hozzáállással érkezik a versenyekre, és ez segíti a játékát. A snooker-vb legnagyobb színpadán most újabb bizonyítási lehetőséget kap.