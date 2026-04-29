Csao Hszin-tungMark AllenCrucible színházsznúker-vbShaun Murphy

Sznúker-vb: nincs kínai ellenszer az átokra, amely még sokáig kísérthet

Újra lecsapott a Crucible-átok. Csao Hszin-tung sem védi meg a vb-címét a sznúker legendás helyszínén, miután a negyeddöntőben 13-10-re kikapott Shaun Murphy ellen. A 2005-ös világbajnok Murphy a 2021-es elveszített fináléja óta először jutott be a legjobb négy közé a sznúker-világbajnokságon. Az alsó ágról biztosan új finalista jut az idei vb-döntőbe, miután Mark Allen 13-11-re nyert Barry Hawkins ellen.

Koczó Dávid
2026. 04. 29. 19:03
Csao Hszin-tung ugyanúgy a sznúker-vb negyeddöntőjében vérzett el, mint húsz éve Shaun Murphy, amikor ő esett áldozatául a Crucible-átoknak Fotó: Northfoto/PA Wire/Martin Rickett
Ronnie O’Sullivan éppen Hendry ellen elveszített 2002-es elődöntője óta pedig még a legjobb négy közé sem jutott az első vb-címét védeni igyekvő játékos. Öten már az első fordulóban elvéreztek, ehhez képest Csao idei szereplése még egészen jó volt, ugyanúgy a negyeddöntőig jutott a Crucible-átok hatása alatt, mint húsz éve mostani legyőzője, Shaun Murphy.

Új döntős lesz a sznúker-vb-n

Murphy a 2005-ös vb-címe óta további három döntőt játszott Sheffieldben, a legutóbbi, 2021-es, Mark Selby ellen elveszített finálé óta viszont a mostani volt az első negyeddöntője. Az elődöntőben a négyszeres vb-győztes John Higgins vagy a 2010-es bajnok Neil Robertson lesz az ellenfele, utóbbiak összecsapásán a szerda esti zárószakasz előtt 9-7-re Robertson vezet.

A másik ágon viszont nemhogy korábbi győztes, már korábbi döntős sem maradt versenyben, miután Barry Hawkins egy szerencsés lökés után a döntő frém kiharcolása helyett kapitális bakit követett el Mark Allen ellen. Az északír játékos ellenfele a fináléba jutásért Vu Ji-cö vagy Hosszein Vafaei lehet, abban a párharcban a kínai 10-6-ra vezet az iráni sznúkeres ellen.

Sznúker-világbajnokság, negyeddöntők

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 10-13
  • John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 7-9 (részeredmény)
  • Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.) 13-11
  • Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni) 10-6 (részeredmény)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu