Sznúker-vb: nincs kínai ellenszer az átokra, amely még sokáig kísérthet

Új döntős lesz a sznúker-vb-n

Murphy a 2005-ös vb-címe óta további három döntőt játszott Sheffieldben, a legutóbbi, 2021-es, Mark Selby ellen elveszített finálé óta viszont a mostani volt az első negyeddöntője. Az elődöntőben a négyszeres vb-győztes John Higgins vagy a 2010-es bajnok Neil Robertson lesz az ellenfele, utóbbiak összecsapásán a szerda esti zárószakasz előtt 9-7-re Robertson vezet.

A másik ágon viszont nemhogy korábbi győztes, már korábbi döntős sem maradt versenyben, miután Barry Hawkins egy szerencsés lökés után a döntő frém kiharcolása helyett kapitális bakit követett el Mark Allen ellen. Az északír játékos ellenfele a fináléba jutásért Vu Ji-cö vagy Hosszein Vafaei lehet, abban a párharcban a kínai 10-6-ra vezet az iráni sznúkeres ellen.

