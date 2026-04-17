Magyar származású játékos gólja, majd tömegverekedés a Konferencialigában + videó

A Konferencialiga negyeddöntőjében a francia Strasbourg a németországi 2-0-s vereség után hazai pályán 4-0-ra nyert a Mainz ellen. A franciák első gólját a magyar származású, de svéd válogatott Sebastian Nánási lőtte, később pedig egy kihagyott büntető is belefért a Strasbourgnak. A Mainz játékosai szerint az már sokkal kevésbé fért bele, ahogy Martial Godo ünnepelte a továbbjutást: tömegverekedés és piros lap lett belőle.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 11:51
A magyar származású, svéd válogatott Sebastian Nánási fontos gólt szerzett a Strasbourg színeiben a Mainz elleni Konferencialiga-negyeddöntőben Fotó: AFP/Sebastien Bozon
A Konferencialiga negyeddöntői közül egyetlen párharc fordult meg a visszavágón: az alapszakaszelső Strasbourg az idegenbeli 2-0-s vereség után odahaza 4-0-ra nyert a Mainz ellen. A francia csapat első gólját Sebastian Nánási lőtte, az a magyar származású középpályás , aki végül svéd válogatott lett, s Marco Rossi nem éppen kedvező fényben tüntette őt fel. Nánási találata után még három Strasbourg-gól született, és egy kihagyott tizenegyes sem állt a francia fordítás útjába.

A videó elején Nánási gólja:

Nánási nem az egyetlen olyan magyar származású, de svéd válogatott futballista, aki nemzetközi kupaelődöntőre készülhet: Gyökeres Viktor az Arsenallal a Bajnokok Ligájában jutott be a legjobb négy csapat közé.

 

Nánási kimaradt a Strasbourg és a Mainz balhéjából

A Strasbourg a visszavágón egyértelműen lejátszotta a pályáról német ellenfelét, ez azonban Martial Godónak nem volt elég: a hazaiak elefántcsontparti játékosa úgy ünnepelte a továbbjutást, hogy a mezét a vendégszektor előtt szögletzászlóra tette, majd felmutatta a mainzi drukkereknek.

A vendégjátékosok a csapatkapitány Amirivel az élen azonnal kérdőre vonták és lökdösni kezdték Godót, akinek a csapattársai a segítségére siettek, így a sarokban vívott tömegverekedéssel zárult le a párharc. Amiri piros, Godo és további három játékos sárga lapot kapott.

A Mainz csalódottan nyilatkozó játékosa, Nebel szerint Godo tettének semmi köze nem volt a tisztelethez, a büntetőt hibázó, később viszont a végeredmény beállító Strasbourg-játékos, Emegha szerint viszont a németek csak azt kapták, amit megérdemeltek, amiért a mainzi drukkerek az első meccs végén „Auf Wiedersehen!” skandálással búcsúztatták a Strasbourg játékosait.

A Konferencialiga elődöntőjében a Strasbourg ellenfele a Rayo Vallecano lesz, amely a Varga Barnabással felálló AEK Athént búcsúztatta.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

