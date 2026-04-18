kézilabdaOTP Bank-Pick SzegedONE VeszprémMagyar Kupa

Elképesztő csata: hétméteresek döntöttek a Veszprém és a Szeged elődöntőjén

A One Veszprém jutott a Magyar Kupa győri négyes döntőjének fináléjába, miután szombat délután egy rendkívül feszült és szoros mérkőzésen legyőzte legnagyobb riválisát, az OTP Bank-Pick Szegedet az Audi Arénában. A mérkőzés nagyobb részében a Szeged vezetett, de az előnye végig törékeny volt, a végén aztán 30-30-as döntetlen után hétméteresekkel dőlt el a továbbjutás.

Kibédi Péter
2026. 04. 18. 17:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bajnoki idény eddigi két csúcsrangadóját a Veszprém nyerte: ősszel Szegeden hatgólos hátrányból fordított, legutóbb pedig a kupadöntő hetének első napján, hazai pályán a második félidőben elszáguldott legnagyobb honi riválisa mellett. A BL-csoportkört egyaránt a várakozások alatt záró két csapat a tavasz közepére magára talált, és mindkettő bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Amióta négyes döntőt rendeznek a Magyar Kupában, negyedszer találkozik a két hazai nagy az elődöntőben, az eddigi három alkalommal egyaránt veszprémi siker született. Tavaly viszont kupadöntőt játszott a két csapat, amelyet a szegediek nyertek meg 31-30-ra.

A Szeged kapuját hetek óta kiváló formában védi Mikler Roland, a kupadöntőn is közel ötvenszázalékos teljesítményt nyújtott Fotó: MTI

A Szeged többször is előnyben volt, de nem tudta azt megőrizni

Feszült, kapkodó játékkal kezdődött az összecsapás, a kapusok pedig azonnal főszerepbe kerültek. Mikler több bravúrt is bemutatott, védte Remili és Hesam próbálkozásait, míg a túloldalon Corrales állította meg Smárasont. 

Az első gólig az 5. percig kellett várni, ekkor Garciandia talált be, majd a Szeged gyorsan kettőre növelte az előnyét, kihasználva a veszprémi hibákat, akik nehezen kapták el a ritmust. A vendégek stabilan tartották előnyüket, Sostaric hetesből is eredményes volt, miközben a Veszprém támadásai sokszor pontatlanul zárultak.

A játékrész közepére kiegyenlítődött a játék: mindkét csapat feszesen védekezett, a kapusok pedig továbbra is bravúrosan teljesítettek. A Pick többször is két góllal vezetett, de nem tudta megtartani előnyét, a Veszprém rendre egyenlített. A félidő hajrájában fej fej mellett haladtak a csapatok, majd az utolsó percben hosszan állt a játék. Kukics talált be, majd fájdalmas arccal a veszprémi kispad mellé futott, ahol egy stábtag pólóját harapva várta az orvost. Nem sokkal később az öltözőbe kísérték a szerb irányítót. 

A játékrész utolsó gólját a szegediek szabálytalan cseréje miatt emberelőnybe kerülő Veszprém szerezte, Lenne egyenlített. 

A 11-11-es döntetlen hűen tükrözte a látottakat: a kevés gól a kapusoknak és a kemény védekezésnek volt köszönhető, és 30 perc után nem lehetett eldönteni, melyik csapat a jobb.

 Bkarki Már Elisson alig hibázott a mérkőzésen, a korábbi Bundesliga-gólkirályon nem múlt a Veszprém továbbjutása Fotó: handballveszprem.hu

A második játékrészre Kukics felkötött karral ült le a kispadra, így a pénteki edzésen térdsérülést szenvedő Bodó mellett második játékosát veszítette el a címvédő.

Kiegyenlített küzdelemmel folytatódott a mérkőzés. A Veszprém a 32. percben jutott először vezetéshez, de a Szeged gyorsan reagált, és ismét fej fej mellett haladtak a csapatok. A kapusok továbbra is kulcsszerepet játszottak: Mikler és Corrales is fontos védésekkel tartotta versenyben együttesét. A hajrához közeledve a Szeged többször is előnybe került, de a Veszprém rendre visszakapaszkodott, Elísson és Remili találataival tartotta a lépést, miközben a két edző között is hatalmas taktikai harc folyt. Az utolsó percekben felgyorsultak az események: 

mindkét oldalon akadtak hibák és kihagyott lehetőségek. A 59. percben még egalizált a Veszprém, majd az utolsó támadásnál nem jutott lövésig, csak időn túli szabaddobásig, amelyet Hesam a blokkba lőtt.

A rendes játékidő így 29-29-es döntetlennel zárult, pedig mindkét csapat kezében ott volt a győzelem lehetősége. A feszült, nagy iramú rangadó végül hetesekkel folytatódott.

Az első kőrben Descat Mikler lábát találta el, Sostaric lövését Apelgren tolta fölé. Elisson és Szilágyi is kapuba talált, ahogy a harmadik körben Jelenic és Remili sem hibázott. Hesam lövésébe ugyan beleért a Miklert váltó Thulin, de védeni nem tudott, Frimmel viszont tisztán a kapuba lőtt. 

Az ötödik veszprémi lövő Ali Zein lövése majdnem kiszakította a hálót, Smárason viszont Apelgrent találta telibe, így a Veszprém jutott a döntőbe.

A Veszprém 1985 óta minden Magyar Kupa-döntőbe bejutott, a vasárnapi lesz sorozatban a negyvenedik fináléja.

A Magyar Kupa másik elődöntőjét a Mol Tatabánya KC és NEKA vívja a csúcsrangadó után közvetlenül, a bronzmérkőzést vasárnap 14.15-től rendezik, a döntő 17 órakor kezdődik.

 

 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.