Elképesztő csata: hétméteresek döntöttek a Veszprém és a Szeged elődöntőjén

A bajnoki idény eddigi két csúcsrangadóját a Veszprém nyerte: ősszel Szegeden hatgólos hátrányból fordított, legutóbb pedig a kupadöntő hetének első napján, hazai pályán a második félidőben elszáguldott legnagyobb honi riválisa mellett. A BL-csoportkört egyaránt a várakozások alatt záró két csapat a tavasz közepére magára talált, és mindkettő bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Amióta négyes döntőt rendeznek a Magyar Kupában, negyedszer találkozik a két hazai nagy az elődöntőben, az eddigi három alkalommal egyaránt veszprémi siker született. Tavaly viszont kupadöntőt játszott a két csapat, amelyet a szegediek nyertek meg 31-30-ra.

A Szeged kapuját hetek óta kiváló formában védi Mikler Roland, a kupadöntőn is közel ötvenszázalékos teljesítményt nyújtott Fotó: MTI

A Szeged többször is előnyben volt, de nem tudta azt megőrizni

Feszült, kapkodó játékkal kezdődött az összecsapás, a kapusok pedig azonnal főszerepbe kerültek. Mikler több bravúrt is bemutatott, védte Remili és Hesam próbálkozásait, míg a túloldalon Corrales állította meg Smárasont.

Az első gólig az 5. percig kellett várni, ekkor Garciandia talált be, majd a Szeged gyorsan kettőre növelte az előnyét, kihasználva a veszprémi hibákat, akik nehezen kapták el a ritmust. A vendégek stabilan tartották előnyüket, Sostaric hetesből is eredményes volt, miközben a Veszprém támadásai sokszor pontatlanul zárultak.

A játékrész közepére kiegyenlítődött a játék: mindkét csapat feszesen védekezett, a kapusok pedig továbbra is bravúrosan teljesítettek. A Pick többször is két góllal vezetett, de nem tudta megtartani előnyét, a Veszprém rendre egyenlített. A félidő hajrájában fej fej mellett haladtak a csapatok, majd az utolsó percben hosszan állt a játék. Kukics talált be, majd fájdalmas arccal a veszprémi kispad mellé futott, ahol egy stábtag pólóját harapva várta az orvost. Nem sokkal később az öltözőbe kísérték a szerb irányítót.

A játékrész utolsó gólját a szegediek szabálytalan cseréje miatt emberelőnybe kerülő Veszprém szerezte, Lenne egyenlített.

A 11-11-es döntetlen hűen tükrözte a látottakat: a kevés gól a kapusoknak és a kemény védekezésnek volt köszönhető, és 30 perc után nem lehetett eldönteni, melyik csapat a jobb.