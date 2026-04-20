Liverpooli újság: „Szoboszlai ismét megmutatta magát, a hatása megkérdőjelezhetetlen”

Természetesen még hétfőn is téma volt Liverpoolban a vasárnapi Mersey-parti derbi. Az Anfield és a Goodison Park közötti reggelizőbe betérve sokan egyből sört kértek – ez itt Angliában teljesen normális már reggel nyolckor is –, majd a vasárnapi mérkőzés volt a téma, ahol a Liverpool az utolsó percekben szerzett góllal 2-1-re nyert idegenben . A kocsmában az Everton-szurkolók voltak többségben, akik dühösen mormogták, hogy csapatuknak nem adtak meg egy büntetőt az első félidőben még 0-0-s állásnál – erre még később visszatérünk. Majd a végén Szoboszlai Dominik neve is felröppent a beszélgetésben, ami nem is véletlen, hiszen a magyar középpályás a 100. percben gólpasszt adott szögletből Virgil van Dijknak.

A Liverpool Echo címlapja az Everton–Liverpool derbi másnapján – a belső cikk Szoboszlai Dominik teljesítményét is méltatta. Fotó: A szerző felvétele

Kiemelt figyelmet kapott a liverpooli derbi és az Everton-szurkolók

Az újságosnál a legnagyobb helyi lapot, a Liverpool Echót vettem meg 2,20 fontért. A lap, ahogy azt kell, kiemelten foglalkozott a mérkőzéssel. Már a címlap is sokatmondó volt, ahol a magányos Everton-drukkerrel (gyötrelem, írja a lap), vele szemben a pár ezer vendégszurkoló, alatta ezzel a szöveggel: „eksztázis”.

Az Echo – amely 48 oldalas, pedig napilapról beszélünk! – az elején az Everton-fanatikusokkal foglalkozik, amely nem is véletlen, a helyszíni beszámolómban is hosszasan írtam róluk. A Hill Dickinson Stadionban az első derbit rendezték, ennek pedig a szurkolók meg is adták módját, írja az újság, amely kiemeli: majdnem 53 ezren voltak a stadionban, amely természetesen telt házat jelent.

Ezt követően a liverpooli híreket, időjárást és politikát lehetett olvasni a lapban, aztán az utolsó nyolc oldal ismét a derbié volt. Az Echo szakírója, Ian Doyle kiemeli, a Liverpool már hatszor nyert a rendes játékidő letelte után az Everton ellen a Premier League-ben, amely új rekord.

„Amikor Mamardasvilit hordágyon vitték le, a Liverpool-játékosok össze is törhettek volna 1-1-es állásnál, de nem így tettek. A hajrában már ők voltak a veszélyesebbek. A Liverpool mögött az összes csapat botlott, a klub pedig nem szalasztotta el az esélyt, óriási lépést tett az ötödik hely és a Bajnokok Ligája-indulás megszerzéséért. Tökéletes lett volna a teljesítmény? Ugyan, dehogy. De a Vörösök játékosai az utolsó pillanatig hittek a győzelemben. Ezt pedig az a pár ezer vendégszurkoló, aki ott volt a stadionban, nagyon is értékelte a lefújás után” – írja Doyle a cikkében.