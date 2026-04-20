Liverpooli újság: „Szoboszlai ismét megmutatta magát, a hatása megkérdőjelezhetetlen”

Vasárnap a Liverpool 2-1-re nyert az Everton ellen a Mersey-parti derbin a Premier League-ben, így nagy lépést tett az ötödik hely megszerzése és a Bajnokok Ligája-indulás felé. Hétfő reggel a liverpooli lapokat a városban megnézve a mérkőzés kapcsán Szoboszlai Dominik teljesítményét is kiemelik, a Liverpool Echo különösen nagy dicsérettel illette a 25 éves magyar játékost.

Perlai Bálint
2026. 04. 20. 11:48
Szoboszlai Dominik nagy dicséretet kapott a liverpooli újságban a derbi másnapján Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES
Természetesen még hétfőn is téma volt Liverpoolban a vasárnapi Mersey-parti derbi. Az Anfield és a Goodison Park közötti reggelizőbe betérve sokan egyből sört kértek – ez itt Angliában teljesen normális már reggel nyolckor is –, majd a vasárnapi mérkőzés volt a téma, ahol a Liverpool az utolsó percekben szerzett góllal 2-1-re nyert idegenben . A kocsmában az Everton-szurkolók voltak többségben, akik dühösen mormogták, hogy csapatuknak nem adtak meg egy büntetőt az első félidőben még 0-0-s állásnál – erre még később visszatérünk. Majd a végén Szoboszlai Dominik neve is felröppent a beszélgetésben, ami nem is véletlen, hiszen a magyar középpályás a 100. percben gólpasszt adott szögletből Virgil van Dijknak. 

A Liverpool Echo címlapja az Everton–Liverpool derbi másnapján – a belső cikk Szoboszlai Dominik teljesítményét is méltatta. Fotó: A szerző felvétele

Kiemelt figyelmet kapott a liverpooli derbi és az Everton-szurkolók

Az újságosnál a legnagyobb helyi lapot, a Liverpool Echót vettem meg 2,20 fontért. A lap, ahogy azt kell, kiemelten foglalkozott a mérkőzéssel. Már a címlap is sokatmondó volt, ahol a magányos Everton-drukkerrel (gyötrelem, írja a lap), vele szemben a pár ezer vendégszurkoló, alatta ezzel a szöveggel: „eksztázis”.

Az Echo – amely 48 oldalas, pedig napilapról beszélünk! – az elején az Everton-fanatikusokkal foglalkozik, amely nem is véletlen, a helyszíni beszámolómban is hosszasan írtam róluk. A Hill Dickinson Stadionban az első derbit rendezték, ennek pedig a szurkolók meg is adták módját, írja az újság, amely kiemeli: majdnem 53 ezren voltak a stadionban, amely természetesen telt házat jelent. 

Ezt követően a liverpooli híreket, időjárást és politikát lehetett olvasni a lapban, aztán az utolsó nyolc oldal ismét a derbié volt. Az Echo szakírója, Ian Doyle kiemeli, a Liverpool már hatszor nyert a rendes játékidő letelte után az Everton ellen a Premier League-ben, amely új rekord.

„Amikor Mamardasvilit hordágyon vitték le, a Liverpool-játékosok össze is törhettek volna 1-1-es állásnál, de nem így tettek. A hajrában már ők voltak a veszélyesebbek. A Liverpool mögött az összes csapat botlott, a klub pedig nem szalasztotta el az esélyt, óriási lépést tett az ötödik hely és a Bajnokok Ligája-indulás megszerzéséért. Tökéletes lett volna a teljesítmény? Ugyan, dehogy. De a Vörösök játékosai az utolsó pillanatig hittek a győzelemben. Ezt pedig az a pár ezer vendégszurkoló, aki ott volt a stadionban, nagyon is értékelte a lefújás után” – írja Doyle a cikkében. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool participates in the pregame warmup session during the Premier League match between Everton and Liverpool at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, United Kingdom, on April 19, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool nyerőembere volt. Forrás: NurPhoto/News Images

Ezúttal nem Szoboszlai volt a jobbhátvéd

Doyle ezután kiemeli, Arne Slot döntése nyomán ezúttal Curtis Jones volt a védelem jobb szélén, míg Szoboszlai egy sorral feljebb, a védekező középpályás posztján játszott Ryan Gravenberch mellett.

„Slot döntése kifizetődő volt, mert így Szoboszlai is a középpályán tudott játszani. A magyar válogatott csapatkapitánya igencsak fontos szerepet játszott a Liverpool támadásépítéseiben, emellett fizikálisan is keményen beleállt a párharcokba” – írja Doyle. 

A szakíró zárásnak megemlíti, nem szabad elfelejteni, hogy a hajrában éppen Szoboszlai adta a gólpasszt Van Dijknak. Az újságíró ezt írta zárszónak: „Szoboszlai továbbra is bizonyítja: bármilyen poszton játszik, a csapatra gyakorolt elképesztő hatása megkérdőjelezhetetlen.”

Talán ezután történik előrelépés a magyar klasszis szerződése kapcsán, amelyről a játékos maga sok újat nem tudott mondani a lefújás után.

A mérkőzés után Slotot a hosszabbításról kérdezték, mondván, hogy nem aggódott-e, amikor meglátta, hogy 11 perc a ráadás. A Liverpool a mostani idényben 18 alkalommal kapott gólt a 75. perc után.

– Abszolút nem aggódtam, ha jól rémlik, már régen volt, hogy az utolsó percekben kaptunk gólt. Amikor a játékosaimra néztem, főleg nem azt gondoltam, hogy megint kapitulálni fogunk. Egyre közelebb kerültünk a gólhoz, amit teljesen megérdemeltünk. Jár az elismerés a srácoknak, hiszen 15 nap alatt öt mérkőzést játszottunk le – mondta Slot, aki most némi pihenőt adhat a játékosoknak, hiszen legközelebb szombaton lép pályára a csapat a Crystal Palace ellen a PL-ben. 

Elmaradt egy büntető az Evertonnak?

Mindeközben a túloldalt háborognak. David Moyes, az Everton edzője nem érti, hogy még az első félidőben, amikor Curtis Jones a tizenhatoson belül faultolta Kiernan Dewsbury-Hallt, miért maradt néma a játékvezető sípja. – Persze, büntetőt kellett volna kapnunk. Szerintetek miért esett el a játékosom? Azt mondhatnánk, hogy egy gyenge kontakt volt, de ha már hozzáér a védő, akkor miről beszélünk? – mondta Moyes, aki szerint kegyetlen a futball, mert csapata nem ezt érdemelte a városi derbin.

Mindeközben a Daily Star igyekszik viccesen megközelíteni a mérkőzést. A címlapon Van Dijk gólöröme látható, hozzá ezzel a szöveggel: „Van Tasy”, ami szójáték a nevével és a „fantasztikus” szóval.

 

