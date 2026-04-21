Szoboszlait csak Szalah előzi meg a Liverpool-szurkolóknál, de már nem sokáig

Szoboszlai Dominik manapság már tényleg a Liverpool-szurkolók egyik kedvence. Ezt hétfőn mi is tapasztaltuk Liverpoolban, amikor betértünk a szurkolói boltba. A Szoboszlai nevével ellátott mezek a legkelendőbbek között vannak a mostani idényben, csak Mohamed Szalah előzi meg, de az egyiptomi egy kis „előnyben van”, hiszen az év végén távozik a csapattól. Kerkez Milos által aláírt mezt is találtunk a boltban, bár ezekkel az árakkal aligha a magyar vevőket célozzák.

Perlai Bálint
2026. 04. 21. 5:30
A Liverpool-szurkolóknak mosolygósan indult a hétfő, ami nem is véletlen a vasárnapi 2-1-es derbigyőzelem után az Everton ellen. Mielőtt még hazaindultam volna Magyarországra, kisétáltam az Anfieldhez, ahol a szurkolói boltba betérve a Liverpool felnőttcsapatainak magyarjairól kérdeztem az eladókat.

A Liverpool stadionjának a bejárata, az Anfield, ahol hétfőn nagy volt a nyüzsgés az Everton elleni mérkőzés után, ahol Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik a második legnépszerűbb választás a szurkolóknál

– Mely nevek a legnépszerűbbek a Liverpool-mezek hátulján? – tettem fel az egyszerű kérdést.

– Mostanában Mohamed Szalahé – jön a gyors válasz. Mindezt aligha kell magyarázni, ugyanis a 33 éves szélső nemrég bejelentette, hogy az idény végén, kilenc év elteltével távozik Liverpoolból.

Ezt követően megkérdeztem, hogy Szalah mögött ki jön a sorban, a válaszon én is meglepődtem.

– Egyértelműen Szoboszlai! – folytatja az eladó, aki igyekezett elmagyarázni ennek az okát, bár ezt is sejthetjük. – Elképesztő, milyen teljesítményt nyújt a mostani idényben, számomra nem is kérdés, hogy ő a szezon legjobbja.

A másik eladó is becsatlakozott a beszélgetésbe, aki hozzátette, imádja Szoboszlai játékát, bár annak nem örül, hogy gyakran jobbhátvédként játszatja Arne Slot – ez egyébként visszaköszönő válasz volt az elmúlt napokban, amikor a szurkolókkal beszélgettem.

Szalah és Szoboszlai után a sorban még a két nyári érkező, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz következik, majd az ötös lista legalsó fokára a csapatkapitány, vasárnap győztes gólt fejelő Virgil van Dijk fér fel. Azzal viszont nagyot nem mondunk, hogy ha Szoboszlai szerződéshosszabbítása megtörténik – amiről egyelőre maga a játékos sem tudott újat mondani –, akkor ezen lista elejére kerülhet, főleg, hogy a Szalah nevével ellátott Liverpool-mezeket már csak hetekig lehet venni.

Egyébként a minap leárazások vannak a Liverpool boltjában, az idei mezeket 65 fontért lehet megvenni, erre még 15 font rájön, ha egy-egy játékos nevét szeretnénk rárakni.

166 ezer forintért különleges Kerkez Milos-mez kapható

A boltban szétnézve, aki egy kicsit mélyebben belenyúl a pénztárcájába, az különleges mezeket is vehet.

250 fontért (101 ezer forint) lehet aláírt Kerkez Milos-mezt venni, de ha ez sem elég, akkor be is lehet keretezni, de ezért már 400 fontot (166 ezer forint) kérnek el.

Szoboszlainak nem volt itt aláírt meze, de például Alexander Isak és Conor Bradley különleges mezéért 300 fontot, míg ugyanez Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Joe Gomez – és ugye Kerkez – esetében 250 font.

Az aláírt mezeknél maradva, a legkülönlegesebb egyértelműen az volt, amelyet az összes játékos dedikált. Ezt 750 fontért lehet megvenni a boltban, majd utána persze dicsekedni is lehet vele.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

