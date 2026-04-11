Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
NB IIBp. HonvédKozármislenyVasas

A Vasas egy hajszálra a feljutástól, a Honvéd otthon bukott el

Egy hete helycsere történt a labdarúgó NB II tabellájának élén: a Vasas átugrotta a botló Bp. Honvédet. Mint kiderült, nem egyszeri botlásról volt szó, a kispestiek a 25. fordulóban, szombaton is kikaptak, a Kozármisleny 2-1-es győzelemmel vitte el a három pontot az otthonukból. A Vasas eközben simán, 4-0-ra verte el a sereghajtó Szentlőrincet, és már csak egy hajszál választja el az angyalföldieket a feljutástól.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 21:32
A Szentlőrinc elleni sikerrel megerősítette az első helyét a Vasas az NB II-ben Fotó: vasasfc.hu/Somogyi Daniel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző fordulóig a Bp. Honvéd volt az NB II bajnoki címének fő várományosa, de a kispestiek akkor nem bírtak idegenben a Tiszakécskével, és 1-0-s vereségükkel lehetőséget adtak a Vasasnak arra, hogy megelőzzék őket. Az angyalföldiek éltek is vele, a 25. fordulóban pedig meg is erősítették első helyüket. Nem is akárhogy.

A Vasas magabiztos győzelemmel tett nagy lépést a célja elérése felé Fotó: Vasasfc.hu/Somogyi Dániel

A Vasas az álmok kapujában

Erős Gábor alakulata a szünetben még csak egygólos előnyben volt a sereghajtó Szentlőrinc vendégeként, a második félidőben viszont Pethő Bence megszerezte saját maga és csapata második gólját, hogy aztán a Vasas a hajrában további kétszer legyen még eredményes és végül magabiztosan nyerjen. Ahhoz, hogy a Vasas ebben a körben még ne ünnepelhessen feljutást, többek között a Mezőkövesd budafoki sikere is kellett, de a piros-kékek már ott vannak az álmok kapujában, és a következő körben be is biztosíthatják a feljutásukat.

Erős Gábor ennyire nem tekintett előre: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, amivel folytattuk a remek sorozatunkat. Különösen jó látni, hogy hetek óta milyen egységes a csapat és a játékosok tudnak örülni egymás sikereinek. Akik beszállnak, mindig hozzá tudnak tenni, nem véletlen, hogy ma is két csereként beálló játékosunk tudott gólt lőni a hajrában. Jó hangulatú hazaút vár ránk! – idézte a Vasas honlapja a vezetőedzőt.

A Bp. Honvédnak nem sikerült ilyen jól a szombat estéje, otthon szenvedett 2-1-es vereséget a Kozármislenytől, ezzel négypontos hátrányba került a Vasashoz képest. A kispestiek feljutása ezzel együtt nincs veszélyben, a harmadik Kecskemét a Békéscsaba elleni sikere ellenére is kilencpontos lemaradással követi őket.

NB II, 25. forduló:

  • Budapest Honvéd FC–Kozármisleny 1-2 (0-0)
  • Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1-1 (1-0)
  • FC Ajka–Tiszakécskei LC 1-4 (0-1)
  • Csákvár–Karcagi SC 1-2 (1-1)
  • Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (0-0)
  • Szentlőrinc–Vasas FC 0-4 (0-1)
  • BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (1-0)
  • Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC 0-2 (0-1)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.