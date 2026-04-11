A Vasas egy hajszálra a feljutástól, a Honvéd otthon bukott el

Az előző fordulóig a Bp. Honvéd volt az NB II bajnoki címének fő várományosa, de a kispestiek akkor nem bírtak idegenben a Tiszakécskével, és 1-0-s vereségükkel lehetőséget adtak a Vasasnak arra, hogy megelőzzék őket. Az angyalföldiek éltek is vele, a 25. fordulóban pedig meg is erősítették első helyüket. Nem is akárhogy.

A Vasas magabiztos győzelemmel tett nagy lépést a célja elérése felé Fotó: Vasasfc.hu/Somogyi Dániel

A Vasas az álmok kapujában

Erős Gábor alakulata a szünetben még csak egygólos előnyben volt a sereghajtó Szentlőrinc vendégeként, a második félidőben viszont Pethő Bence megszerezte saját maga és csapata második gólját, hogy aztán a Vasas a hajrában további kétszer legyen még eredményes és végül magabiztosan nyerjen. Ahhoz, hogy a Vasas ebben a körben még ne ünnepelhessen feljutást, többek között a Mezőkövesd budafoki sikere is kellett, de a piros-kékek már ott vannak az álmok kapujában, és a következő körben be is biztosíthatják a feljutásukat.

Erős Gábor ennyire nem tekintett előre: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, amivel folytattuk a remek sorozatunkat. Különösen jó látni, hogy hetek óta milyen egységes a csapat és a játékosok tudnak örülni egymás sikereinek. Akik beszállnak, mindig hozzá tudnak tenni, nem véletlen, hogy ma is két csereként beálló játékosunk tudott gólt lőni a hajrában. Jó hangulatú hazaút vár ránk! – idézte a Vasas honlapja a vezetőedzőt.

A Bp. Honvédnak nem sikerült ilyen jól a szombat estéje, otthon szenvedett 2-1-es vereséget a Kozármislenytől, ezzel négypontos hátrányba került a Vasashoz képest. A kispestiek feljutása ezzel együtt nincs veszélyben, a harmadik Kecskemét a Békéscsaba elleni sikere ellenére is kilencpontos lemaradással követi őket.