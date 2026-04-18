kézilabda magyar kupaOTP Bank-Pick SzegedONE Veszprém

Mikler vallomása a rangadó után: itt a fájó szegedi igazság

Végletekig kiélezett küzdelem után, hétméteresekkel jutott a férfikézilabda Magyar Kupa döntőjébe a One Veszprém. Az OTP Bank-Pick Szeged ellen vívott elődöntőben a Veszprém sokáig hátrányban volt, de a Szegednek egyszer sem sikerült stabilizálnia a vezetését, ami megbosszulta magát. A veszprémiek egy év után hódíthatják vissza a Magyar Kupát.

Kibédi Péter
2026. 04. 18. 19:00
A Veszprém jutott a Magyar Kupa döntőjébe Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Azt már a sorsolás pillanatában lehetett tudni, hogy a Szeged és a Veszprém elődöntős párharca döntőnek beillő csatát hoz majd. Végül talán az utóbbi évek egyik, ha nem a legszorosabb küzdelmét hozta a mérkőzés, ahol egy apró nüansz, egy hétméteres döntött a veszprémiek javára a rendes játékidőben döntetlent hozó összecsapáson.

A két magyar BL-induló kőkemény csatát vívott a Magyar Kupa elődöntőjében, a Veszprém eggyel kevesebb hibával harcolta ki a döntőbe jutást Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Nem engedte meglépni a Szegedet a Veszprém

Játékban nem lehetett különbséget tenni a Veszprém és a Szeged között: mindkét oldalon akadtak technikai hibák és bravúros védések, ezek száma pedig végig közel azonos volt. A címvédő szegediek többször is megléptek két góllal, de nagyobb különbséget kialakítani, vagy akár ezt a kétgólos előnyt biztosan megtartani nem sikerült.

Úgy éreztem belülről, hogy magunknak köszönhetjük, hogy így alakult ez a mérkőzés, és nem nyertük meg. Az első félidőben több olyan lehetőségünk is volt, amikor picit megléphettünk volna. Vezethettünk volna több góllal is, de nem tettük meg, és így belemenni a végjátékba… Ember legyen a talpán, aki ezt a Veszprémet a végén könnyedén, vagy akárhogy le tudja győzni

– fogalmazott a lefújás után a tizenöt védést bemutató Mikler Roland a lapunknak adott videóinterjúban. A kapus hozzátette: a hétmétereseknél már nemcsak a tudás számít, a szerencse is befolyásolja a végeredményt, és ez most a Veszprémnek kedvezett.

Nem cáfolta ezt Ligetvári Patrik sem. A Veszprém védekezőspecialistája kiemelte: a két csapat rangadója a sportág reklámja volt.

Ilyen meccsekre van szükség, ebből kell minél több. A szurkolók kőkemény küzdelmet láttak, ahol eggyel kevesebbet hibáztunk. Hatalmas csapatmunkát vittünk a pályára, ami meghozta az eredményét. Fáradtak vagyunk, de sokat nem pihenhetünk: holnap már jön a döntő. Az ellenfelünket még nem ismerjük, de sem a NEKA, sem a Tatabánya nem adja ingyen a sikert

– mondta Ligetvári.

Mikler Roland és Ligetvári Patrik mérkőzés utáni értékelését itt tudják megnézni:

A Veszprém 1985 óta minden Magyar Kupa-döntőbe bejutott, a vasárnapi sorozatban a negyvenedik fináléja lesz, ami alighanem világrekord. A Magyar Kupa másik elődöntőjét a Mol Tatabánya KC és a NEKA vívja; a bronzmérkőzést vasárnap 14.15-től rendezik, a döntő 17 órakor kezdődik.

 

