Legendás elődjei előtt írt történelmet a megállíthatatlan Wembanyama

Újabb rekord születetett az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában hétfő hajnalban. Victor Wembanyama 35 pontot szerzett a Portland Trail Blazers elleni 111-98-as győztes meccsen a nyugati főcsoport rájátszásának első körös mérkőzésén. A francia a San Antonio Spurs történetének legjobb ponttermését produkálta, ami a klub játékosainak első rájátszásmeccsét illeti: túlszárnyalta a Hírességek Csarnokába (Hall of Fame) is beválasztott Tim Duncan korábbi, 32 pontos rekordját. A Spurs ötszörös NBA-bajnok játékosa ott ült a Blazers elleni meccsen a nézőtéren, és mellette a texasiak másik ikonja, David Robinson is megtekintette a történelmi találkozót.

Victor Wembanyama megállíthatatlan volt a San Antonio Spurs NBA-meccsén. Fotó: Getty Images via AFP/Ronald Cortes

Victor Wembanyama ellen nem volt mit tenni

A francia kosaras domináns teljesítményt nyújtott egy olyan ellenféllel szemben, amely különböző taktikákkal és játékoscserékkel is próbálta megállítani őt. Wembanyama 33 perc alatt összesen nyolc különböző védővel találta magát szembe, és a 22 éves játékost egyik sem tudta megállítani vagy lelassítani. Védekezésben Wembanyama szintén remekelt és

az NBA történetének első játékosa lett, aki legalább 35 pontot szerzett a playoffdebütálásán úgy, hogy közben legalább öt triplát is bedobott.

A francia 13/21-es mezőnymutatóval és 5/6-os triplamutatóval zárt, emellett öt lepattanót és két blokkot is jegyzett.

– Amikor először kiléptem a pályára, már a bemelegítésnél éreztem, hogy más a hangulat. Mindenki készen állt. A szurkolók is. Valószínűleg ez volt a legizgalmasabb pillanat, amit idén ebben az arénában láttam – mondta Wembanyama, aki túl is szárnyalta a Trail Blazers kiscsatára, az izraeli Deni Avdija erős playoffdebütálását: a vendégek játékosa 30 pontig jutott, és a franchise történetében elsőként ért el 30 pontot, tíz lepattanót és öt gólpasszt egy rájátszásmeccsen.

Wembanyama úgy kezdte a találkozót, hogy első hat dobásából négyet értékesített, és a félidőre 21 pontnál járt, miután mezőnyből 13-ból nyolcat, távolról pedig négyből hármat dobott be. San Antonio 59-49-re vezetett a félidei szünetben. A Portland a második félidőt egy 8-0-s rohammal kezdte, és Scoot Henderson középtávoli dobásával két pontra felzárkózott, de ennél közelebb már nem jutott.