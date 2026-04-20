kosárlabdaNBA-rájátszásVictor WembanyamaSan Antonio SpursTim DuncanNBA

Legendás elődjei előtt írt történelmet a megállíthatatlan Wembanyama

Hétfő hajnalban folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása, ahol a San Antonio Spurs hét év szünet után az első playoffgyőzelmét ünnepelhette: 111-98-ra győzte le a Portland Trail Blazers csapatát. Történelmi estét hozott Victor Wembanyama bemutatkozása is a rájátszásban: a francia kosaras a 35 pontjával felülmúlta az ötszörös NBA-bajnok klublegenda Tim Duncan korábbi csúcsát, miközben a nézőtéren Duncan mellett a texasi csapat másik ikonja, az Admirálisnak becézett David Robinson is tanúja volt a Spurs sikerének.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 9:47
Victor Wembanyama a San Antonio legjobbja volt Fotó: Getty Images via AFP/Ronald Cortes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb rekord születetett az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában hétfő hajnalban. Victor Wembanyama 35 pontot szerzett a Portland Trail Blazers elleni 111-98-as győztes meccsen a nyugati főcsoport rájátszásának első körös mérkőzésén. A francia a San Antonio Spurs történetének legjobb ponttermését produkálta, ami a klub játékosainak első rájátszásmeccsét illeti: túlszárnyalta a Hírességek Csarnokába (Hall of Fame) is beválasztott Tim Duncan korábbi, 32 pontos rekordját. A Spurs ötszörös NBA-bajnok játékosa ott ült a Blazers elleni meccsen a nézőtéren, és mellette a texasiak másik ikonja, David Robinson is megtekintette a történelmi találkozót.

Victor Wembanyama megállíthatatlan volt a San Antonio Spurs NBA-meccsén. Fotó: Getty Images via AFP/Ronald Cortes

Victor Wembanyama ellen nem volt mit tenni

A francia kosaras domináns teljesítményt nyújtott egy olyan ellenféllel szemben, amely különböző taktikákkal és játékoscserékkel is próbálta megállítani őt. Wembanyama 33 perc alatt összesen nyolc különböző védővel találta magát szembe, és a 22 éves játékost egyik sem tudta megállítani vagy lelassítani. Védekezésben Wembanyama szintén remekelt és 

az NBA történetének első játékosa lett, aki legalább 35 pontot szerzett a playoffdebütálásán úgy, hogy közben legalább öt triplát is bedobott.

A francia 13/21-es mezőnymutatóval és 5/6-os triplamutatóval zárt, emellett öt lepattanót és két blokkot is jegyzett.

– Amikor először kiléptem a pályára, már a bemelegítésnél éreztem, hogy más a hangulat. Mindenki készen állt. A szurkolók is. Valószínűleg ez volt a legizgalmasabb pillanat, amit idén ebben az arénában láttam – mondta Wembanyama, aki túl is szárnyalta a Trail Blazers kiscsatára, az izraeli Deni Avdija erős playoffdebütálását: a vendégek játékosa 30 pontig jutott, és a franchise történetében elsőként ért el 30 pontot, tíz lepattanót és öt gólpasszt egy rájátszásmeccsen.

Wembanyama úgy kezdte a találkozót, hogy első hat dobásából négyet értékesített, és a félidőre 21 pontnál járt, miután mezőnyből 13-ból nyolcat, távolról pedig négyből hármat dobott be. San Antonio 59-49-re vezetett a félidei szünetben. A Portland a második félidőt egy 8-0-s rohammal kezdte, és Scoot Henderson középtávoli dobásával két pontra felzárkózott, de ennél közelebb már nem jutott. 

A Spurs a Trail Blazers ellen hazai pályán immár 11 győztes meccset ért el a playoffban, ami az NBA történetének legjobb hazai mérlege egy csapattól egy másik klub ellen.

A San Antonio Spurs NBA-legendái is látták

Wembanyama 14 pontos negyedik negyedet zárt, miközben a Spurs legendái – az ötszörös bajnok Tim Duncan és az Admirálisnak becézett, egyszeres bajnok center David Robinson, akinek civil foglalkozása haditengerészeti bázisokat tervező mérnök volt – is a helyszínen figyelték a franciát. 

Amikor a kivetítőn a második félidőben megjelent Duncan és Robinson egymás mellett ülve, a 19 372 néző a meccs egyik leghangosabb ovációjával ünnepelte őket.

 Wembanyama ezt is észrevette.

Tim Duncan és David Robinson is tanúja volt a Spurs győzelmének és Wembayama történelmi meccsének. Fotó: Getty Images via AFP/Ronald Cortes

– Hallottam a közönséget, amikor rájuk váltott a kamera. Hihetetlen volt látni őket az oldalvonal mellett, és azt a tiszteletet, amit a szurkolóktól kapnak – mondta el a Spurs játékosa.

A többi rájátszás meccsen egy kisebb meglepetés született. Az Orlando Magic idegenben győzte le 112-101-re a keleti főcsoport győztesét, a Detroit Pistonst. A Boston Celtics 123-91-re verte meg a Philadelphia 76erst, míg a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder 119-84-re gázolta le a Phoenix Sunst.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.