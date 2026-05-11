futball-vb-sztorikvb 1970Gordon Banks

Gyomormérgezés, potyagól, kiesés

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 69. részben az 1970-es mexikói világbajnokság Anglia–NSZK negyeddöntőjét idézzük fel. A meccs, amelyen a németeknek sikerült a visszavágás – mindenért.

Lantos Gábor
2026. 05. 11. 5:43
Az angol válogatott kapusa, Gordon Banks, aki gyomormérgezést kapott a németek elleni vb-negyeddöntő előtt Fotó: SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Az NSZK-tól elszenvedett vereség roppant gyászos, elkeseredett, és főképpen vádló hangulatot váltott ki a szigetországban. Íme, néhány nyilatkozat: 
Malcolm Allison, a Manchester City szakvezetője: „Sir Alf Ramsey kitűnő menedzsere egy rossz csapatnak. De egy jó csapattal nem tud mit kezdeni?”

Dougan, a Wolverhampton Wanderers csatára: „Ezt a mérkőzést nem vesztettük el, hanem félredobtuk a győzelmet, mintha nem lett volna rá szükségünk. Ostoba dolog volt ez az egész!”

A Daily Telegraph mexikói tudósítója: „A német kitartás és az angol butaság kombinációjának eredménye ez a vereség.”

A Daily Mirror írta: „Az angol csapat gyászmenetként vonult le a pályáról a kollektív hiba miatti gyilkos kudarc után.”

Kemény szavak, na de mégiscsak egy világbajnok esett ki Leónban. Viszont ezekben a nyilatkozatokban nem lehetett olvasni arról, hogy Anglia a hosszabbításban lőtt egy gólt, amelyet azonban nem adtak meg. Az angolok akár verhették is volna az asztalt – mégsem tették meg. Arról sem beszéltek, hogy az NSZK ezen a világbajnokságon már Marokkó ellen is hátrányból fordítva nyerte meg a meccset, igaz, az afrikai csapat ott csak 1:0-ra vezetett. 

Anglia 2:0-s előnyben volt a németekkel szemben, de a férfias, nem fetrengő, a test test elleni küzdelembe belemenő NSZK ezúttal sem adta fel.

A németek harmadik gólja tizenegyesből született, az angolok azonban ekkor sem rohanták le a bírót. Sportszerűen, emelt fővel fogadták a vereséget és a kiesést. 

Hogy került erre a meccsre argentin bíró?

Persze lehetett volna itt még másról is beszélni. Négy évvel korábban ugyanis az angolok az Argentína ellen 1:0-ra megnyert vb-negyeddöntőben úgy jutottak tovább, hogy egy nyugatnémet bíró, Rudolf Kreitlein kisebb show-műsort rendezett, amely miatt tíz percig állt a játék a Wembley-ben. Az argentinok akkor óriási botrányt csaptak, kifogásolták a német játékvezető tevékenységét. Erre mit tett a FIFA? A négy évvel későbbi, Anglia–NSZK meccsre argentin bírót küldött. De Anglia erre sem fogta rá a vereséget, s a kiesést. Pedig éppen szót is emelhettek volna. Ámbátor nagyon jól tudták, hogy semmi esélyük nem lenne a FIFA hatalmasságaival szemben. 

Ebben az egészben azonban az volt a legszebb, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökét Sir Stanley Rous-nak hívták. Aki angol volt.

Pont ő akadályozhatta meg volna ezt a bíróküldést, de nem tette. Túlságosan sportszerű lett volna, esetleg naiv? Ma már édesmindegy. 

Helmut Schön, az NSZK válogatottjának szakvezetője csapata csodálatos egységével és küzdőszellemével magyarázta a győzelmet, illetve hogy Bobby Charlton lecserélésével megtört az angolok lendülete. Schön azt is megállapította, hogy az angol kapus néhány esetben hibázott.

A mexikói világbajnokságon amúgy egészen elképesztő angolellenes hangulat uralkodott, s ez nem csak annak volt köszönhető, hogy Anglia négy évvel korábban vitatható körülmények között lett világbajnok. A brazil csapat legnagyobb sztárja, Pelé is sokat tett az indulatok felkorbácsolásáért, mert úton-útfélen az angolokat szidta. Többször elmondta, hogy az 1966-os világbajnokságon a bírók nem óvták meg a játékosok testi épségét, amely az angol közönségnek biztosan tetszett, de Pelé ezt úgy emlegette, hogy az ellenfelek vadásztak rá, amit a FIFA és a bírók szó nélkül eltűrtek. 

Most viszont eljött az igazság pillanata, s Pelé szerint minden szépen és jól alakult. 

(Naná, hiszen pár nappal később a Fekete Gyöngyszem háromszoros világbajnok lett.)

Angliának nagyon jó csapata volt az 1970-es mexikói világbajnokságon, mégsem siratta meg őket senki, amikor a vesztes negyeddöntő után hazautaztak. A nyugatnémetek pedig mehettek az elődöntőbe, ahol az évszázad vb-elődöntőjének nevezett összecsapáson, hosszabbítás után estek ki, mert az olaszok 4:3-ra legyőzték őket.

 

