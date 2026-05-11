Gyomormérgezés, potyagól, kiesés

Az NSZK-tól elszenvedett vereség roppant gyászos, elkeseredett, és főképpen vádló hangulatot váltott ki a szigetországban. Íme, néhány nyilatkozat:

Malcolm Allison, a Manchester City szakvezetője: „Sir Alf Ramsey kitűnő menedzsere egy rossz csapatnak. De egy jó csapattal nem tud mit kezdeni?”

Dougan, a Wolverhampton Wanderers csatára: „Ezt a mérkőzést nem vesztettük el, hanem félredobtuk a győzelmet, mintha nem lett volna rá szükségünk. Ostoba dolog volt ez az egész!”

A Daily Telegraph mexikói tudósítója: „A német kitartás és az angol butaság kombinációjának eredménye ez a vereség.”

A Daily Mirror írta: „Az angol csapat gyászmenetként vonult le a pályáról a kollektív hiba miatti gyilkos kudarc után.”

Kemény szavak, na de mégiscsak egy világbajnok esett ki Leónban. Viszont ezekben a nyilatkozatokban nem lehetett olvasni arról, hogy Anglia a hosszabbításban lőtt egy gólt, amelyet azonban nem adtak meg. Az angolok akár verhették is volna az asztalt – mégsem tették meg. Arról sem beszéltek, hogy az NSZK ezen a világbajnokságon már Marokkó ellen is hátrányból fordítva nyerte meg a meccset, igaz, az afrikai csapat ott csak 1:0-ra vezetett.

Anglia 2:0-s előnyben volt a németekkel szemben, de a férfias, nem fetrengő, a test test elleni küzdelembe belemenő NSZK ezúttal sem adta fel.

A németek harmadik gólja tizenegyesből született, az angolok azonban ekkor sem rohanták le a bírót. Sportszerűen, emelt fővel fogadták a vereséget és a kiesést.