Fenyegeti-e a hantavírus a labdarúgó-világbajnokságot?

Ne féljen senki a fertőzéstől

„Megértjük, hogy a szurkolók és a sportrajongók egyre jobban aggódnak, hiszen ezek az emberek rengeteg szurkolóval lesznek majd közös helyen, s ezek az emberek a világ minden tájáról érkeznek az Egyesült Államokba” – mondta Gregory Sugalski, az amerikai hadsereg veteránja és a New Jersey-ben található Hackensack kórház sürgősségi osztályának vezetője a The New York Postnak. „De két szót szeretnék mondani nekik: »Ne féljenek!«”

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság az egyik legnagyobb tömegrendezvény, amelyet valaha amerikai földön rendeztek. Logisztikai szempontból pedig annyira összetett munkát igényel, amilyenre korábban még nem volt példa. Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy 5-7 millió külföldi látogatóra számít a világbajnokságon, tehát hatalmas tömeg érkezik majd több mint 200 országból, s ezek az emberek magukkal hozhatják a világon fellelhető valamennyi fertőző betegséget. Néhányan úgy utaznak be a világbajnokság három rendező országába, hogy bennük lappang valamilyen fertőzés, de erről nem is tudnak. Erre pedig mindenképpen fel kell készülni.

Kockázatok és mellékhatások: hőhullámok és nemzeti ünnep Amerikában

Közben Washingtonban azt közölték, hogy a hantavírus megjelenése miatt a világbajnokság idején valós időben töltik le azokat az adatokat, amelyeket az amerikai kórházak sürgősségi osztályairól kapnak. Jelenleg ez az adatgyűjtés hetente történik.

Az egészségügyi minisztérium felkészült arra is, hogy adatokat cseréljen az összes vb-meccset rendező amerikai várossal.

A szakértők a világbajnokságot egyfajta közegészségügyi maratonként jellemezték, kimondva, hogy a vb rendezése soha nem látott kihívások elé állítja az állami és helyi tisztviselőket.