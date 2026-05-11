Fenyegeti-e a hantavírus a labdarúgó-világbajnokságot?

A koronavírus-járványt követően most a hantavírus megjelenése tartja lázban a világot. Világjárványról egyelőre nincsen szó, de az idei év legnagyobb sporteseményét, a labdarúgó-világbajnokságot, illetve annak megrendezését komolyan befolyásolhatja az újabb kór, a hantavírus.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 5:47
A hantavírus egyelőre nem fenyegeti a labdarúgó-világbajnokság sikeres megrendezését Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Ne féljen senki a fertőzéstől

„Megértjük, hogy a szurkolók és a sportrajongók egyre jobban aggódnak, hiszen ezek az emberek rengeteg szurkolóval lesznek majd közös helyen, s ezek az emberek a világ minden tájáról érkeznek az Egyesült Államokba” – mondta Gregory Sugalski, az amerikai hadsereg veteránja és a New Jersey-ben található Hackensack kórház sürgősségi osztályának vezetője a The New York Postnak. „De két szót szeretnék mondani nekik: »Ne féljenek!«”

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság az egyik legnagyobb tömegrendezvény, amelyet valaha amerikai földön rendeztek. Logisztikai szempontból pedig annyira összetett munkát igényel, amilyenre korábban még nem volt példa. Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy 5-7 millió külföldi látogatóra számít a világbajnokságon, tehát hatalmas tömeg érkezik majd több mint 200 országból, s ezek az emberek magukkal hozhatják a világon fellelhető valamennyi fertőző betegséget. Néhányan úgy utaznak be a világbajnokság három rendező országába, hogy bennük lappang valamilyen fertőzés, de erről nem is tudnak. Erre pedig mindenképpen fel kell készülni.

Kockázatok és mellékhatások: hőhullámok és nemzeti ünnep Amerikában

Közben Washingtonban azt közölték, hogy a hantavírus megjelenése miatt a világbajnokság idején valós időben töltik le azokat az adatokat, amelyeket az amerikai kórházak sürgősségi osztályairól kapnak. Jelenleg ez az adatgyűjtés hetente történik. 

Az egészségügyi minisztérium felkészült arra is, hogy adatokat cseréljen az összes vb-meccset rendező amerikai várossal.

A szakértők a világbajnokságot egyfajta közegészségügyi maratonként jellemezték, kimondva, hogy a vb rendezése soha nem látott kihívások elé állítja az állami és helyi tisztviselőket.

New York New Jersey Stadium (temporarily renamed from MetLife stadium) is seen from the inside ahead of the 2026 FIFA World Cup, in East Rutherford, New Jersey on May 7, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A labdarúgó-világbajnokság egy hónap múlva kezdődik Észak-Amerikában - Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Az is kiderült, hogy a vb-t megelőzően több amerikai városban olyan gyakorlatokat végeztek el, amelyek során egy esetleges vészhelyzet kialakulását imitálták. Az első megállapítások szerint ezek a gyakorlatok jól sikerültek, ugyanakkor elismerték, hogy minden esetet nem lehet tökéletesen reprodukálni. Dr. Laura Evans, a Washingtoni Egyetem professzora a következőket mondta: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy a világbajnokság júniusban és júliusban Észak-Amerikában kerül megrendezésre, ahol az időjárási körülmények amúgy is rendkívüliek lesznek. 

Fel kell készülni a már most jelzett hatalmas hőhullámokra és arra is, hogy a rengeteg ideérkező ember közül jó néhányan akár komoly fertőzéssel is küzdhetnek.

Ráadásul a világbajnokság és az Egyesült Államok nemzeti ünnepén (július 4.) rendezett események újabb és újabb kockázatokat jelentenek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

