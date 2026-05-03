Annus AdriánSzabados ÁrminHalász Bencepars krisztiándoppingbotrányatlétikakalapácsvetésFazekas Róbert

A magyar sport legnagyobb doppingbotrányának főszereplője edzőként dobhat nagyot

Csaknem 81 méterre repült a kalapács Szabados Ármin kezéből, amivel a húszéves szombathelyi atléta óriási egyéni csúcsot döntött – egyúttal megjavította az olimpiai bajnok Pars Krisztián korosztályos magyar rekordját. A tavalyi világbajnokságon már döntős Szabados edzője Annus Adrián, akit a magyar sport legnagyobb doppingbotrányában megfosztottak az olimpiai aranytól. Edzőként azért is tért haza Egyiptomból, hogy a csúcsra vezesse tanítványát.

Szalay Attila
2026. 05. 03. 5:50
Annus Adrián 2004-ben olimpiai bajnkok lett, de nem sokkal később kitört a doppingbotrány Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura
Egyiptomból jött haza Szabados Ármin miatt

Annus Adrián visszavonult, és később dobóedzőnek állt. A kalapácsvetésben immáron 23 éve magyar csúcstartó (84,19 méter) Annus az elmúlt években Egyiptomban dolgozott, ahol a korábbi hírek szerint jó fizetésért szolgálta a helyi atlétikát. Szabados Ármin miatt is tért haza Szombathelyre, ahol a Haladás külső szponzorok bevonásával tudta állni a fizetését, de a cél nem kisebb, mint a dobogó megközelítése a 2026-os Los Angeles-i olimpián.

Ármin elégedett, mert a sportolói példaképével dolgozhat együtt, noha tudja, hogy olykor öntörvényű sportolóként a jövőben kevesebbet engedhet meg magának, mint a korábban vele foglalkozó edzőkkel szemben

– árulta el korábban Szabados Ottó, a fiatal kalapácsvető édesapja, egyben menedzsere az Annus Adriánnal való együttműködésről.

Szabados Ármin a tervek szerint legközelebb május végén előbb Bergenben, majd Drezdában lép dobókörbe. Az idei év fő versenye az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon lesz, ahol, ha így folytatja, már Halász Bencével is konkurálhat, aki nemrég, egy áprilisi szombathelyi versenyen szintén 80 méter fölött dobott (80,54) a szabadtéri szezon elején.

Mi történt Fazekas Róberttel?

A 2004-es athéni olimpia magyar doppingbotrányának másik főszereplője, Fazekas Róbert Annussal ellentétben az eltiltás lejárta után visszatért sportolóként, és ki is jutott a 2008-as pekingi olimpiára, ahol a nyolcadik helyen végzett diszkoszvetésben. Később, a 2010-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, de a 2012-es londoni olimpia előtt pozitív doppingtesztet produkált egy táplálékkiegészítő miatt, ami után kikerült az olimpiai csapatból.

Fazekas a visszavonulása után egy őrző-védő cégnél dolgozott, majd 2021 decemberében szívátültetésen esett át.

Ezután ő is edzőnek állt, a 2024-es párizsi olimpián egy algériai diszkoszvető, a 24 éves Usszama Hennusszi indult a tanítványaként. Fazekas atlétája nem jutott túl a selejtezőn, amelyben nem volt érvényes dobása. A versenyen Mykolas Alekna lett az ezüstérmes, aki a 2004-ben Fazekas kizárása után olimpiai bajnokká vált Virgilius Alekna fia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

