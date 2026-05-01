Ilyen ajándékokat nem kapott a Fradi, egymásnak ugrottak a Braga játékosai
A nyolcaddöntőben az FTC-t ütötte ki a Braga, most már az Európa-liga döntőjének kapujába lépett a portugál csapat. Az első felvonást a Braga 2-1-re nyerte meg a Freiburg ellen, s alakulhatott volna még jobban portugál szempontból a meccs, ha a hazaiak nem ajándékoznak egy gólt a németeknek, vagy ha Rodrigo Zalazar belövi a büntetőjét. Mivel a másik ágon a Nottingham Forest szerzett előnyt, fél távnál két olyan csapat áll jól az Európa-liga elődöntőiben, amelyik játszott a sorozatban a Ferencváros ellen.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
