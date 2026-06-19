Brutális jelenetek a vb-n, még a vétkes is elsírta magát, az edzők ölre mentek az éjjel

Marsch és Lopetegui balhéja, a két szövetségi kapitány összeveszett

A drámai meccs után a kanadai szövetségi kapitány, Marsch az újságíróknak azt mondta, hogy „hallotta, ahogy a csont eltörik”, amikor Koné sérüléséről kérdezték. Mindez nem sokkal azután történt, hogy a lefújást követően szóváltásba keveredett Katar szövetségi kapitányával, a spanyol Julen Lopetegui-vel a szokásos kézfogás helyett.

Julen Lopetegui eltorzult arccal üvölt Jesse Marsch után Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marsch hangsúlyozta, hogy Madibo bocsánatot kért a tette miatt: – A játékos bement az öltözőbe, és bocsánatot kért Ismaëltől, aki ezt elmondta a csapatnak is. Nem hiszem, hogy szándékosan okozott volna ilyen szörnyű sérülést.

Hozzátette:

Amit nem értek, az az egész katari kispad reakciója. Egy egyértelmű szabálytalanság történt, amely eltörte egy játékos lábát, mégis vitatkozni kezdtek a piros lap miatt. Furcsa viselkedés volt.

Vélhetően ez magyarázza a Lopetegui-vel való összeszólalkozását is.

– Összeszorul az ember szíve miatta. Mindenkit megrázott, ami történt – mondta Marsch Konéról a Daily Mail szerint, majd hozzátette, hogy egyenesen a kórházba megy, hogy játékosa mellett legyen. – Mindenkit lesújtott a történtek, de meg kellett őriznünk a koncentrációnkat. Tudtuk, hogy Koné azt szeretné, ha befejeznénk a munkát.

Kanada hat nap múlva ismét Vancouverben lép pályára Svájc ellen. A mérkőzés döntő jelentőségű lesz a B csoport első helyének szempontjából, mivel Kanada és Svájc egyaránt négy ponttal áll.