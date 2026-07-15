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Lionel Messi újra világbajnok lehet, Anglia megint elbukott

ArgentínaAnglialabdarúgó-vb 2026

Lionel Messi újra világbajnok lehet, Anglia megint elbukott

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Egészen drámai mérkőzést vívott egymással Atlantában a labdarúgó-vb elődöntőjében az angol és az argentin válogatott. Az első félidőben nem láttunk futballt, csak favágást, s azt, ahogy a játékosok egymást faragták. A második félidőben Anthony Gordon lőtt egy gólt, s a 86. percig úgy tűnt, hogy ez a gól elég lesz a döntőbe jutáshoz. Nem volt elég, mert Argentína vesztett helyzetből megfordította a meccset, Messi két gólpasszával 2-1-re nyert és 2022 után újra vb-döntőt játszhat.

Lantos Gábor
2026. 07. 15. 23:03
Argentína megfordította és megnyerte az elődöntőt Anglia ellen Fotó: EVRIM AYDIN Forrás: ANADOLU
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ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Referee Ismail Elfath shows a yellow card to Elliot Anderson #8 of England as players argue during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
38 perc után került elő az első sárga lap ezen a mérkőzésen - Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az első félidő hátralévő perceiben nem történt érdemleges esemény, így a szünetben 0-0 volt az állás. Annyit érdemes megjegyezni, hogy az első 45 percben 19 szabálytalanság történt.

A második félidő elején jött egy kis foci is. Álvarez elvette a labdát Spence-től, majd lőtt, de Pickford védett. A labda újra Álvarez elé került, aki megint lőtt, Pickford szögletre mentett. S miközben az argentin csapat folyamatosan nyomott, Anglia az 54. percben megszerezte a vezetést. Egy hosszú angol indításnál Tagliafico ollózva mentett, ám röviden, mert 

Rogers lecsapott a labdára, átlőtt a másik oldalra, ahol Gordon érkezett és közelről a kapuba pörgetett. 1-0 Anglia javára, nagy bajban volt a címvédő.

Rákapcsoltak az argentinok, de az angolok önbizalmát alaposan megacélozhatta Gordon gólja. Az 58. percben Spence tanári módon szerelte Simeonét, ez tényleg parádés mentés volt. A percek múlásával egyre sürgősebb lett az argentin csapatnak, fel is pörgették a tempót. 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Anthony Gordon #18 of England celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Anthony Gordon, az angol gól szerzője - Fotó: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az angol gól határozottan jót tett a meccsnek, mert Argentínának el kellett kezdeni futballozni. A 68. percben óriási egyenlítési lehetőség maradt ki. Jobb oldali beadás után González 7 méterről fejelt, Pickford óriási bravúrral védett. Ekkor jött el a második hidratációs szünet. Anglia perceken keresztül csak védekezett, nagy kérdés volt, hogy ezt a nyomást képes-e elviselni az európai csapat. Mindenesetre az angol gólszerzőt, Gordont lehozta Tuchel és helyére védekező játékost küldött be.

Másodpercekre sem volt a labda Angliánál, elképesztő nyomást kellett elviselnie az angoloknak. A

 75. percben De Paul adott középre, Mac Allister érkezett és 9 méterről a kapufára fejelt.

Az angolokat itt a szerencse mentette meg attól, hogy gólt kapjanak. 

Peregtek a percek, Argentína játékán egyre inkább látszott a kétségbeesés. Az angol cseréken látszott, hogy Thomas Tuchel mindenképp ki akarja húzni ezzel az egyetlen góllal a meccset. Az angolok átálltak az ötvédős játékra, ez ellen pedig nagyon nehéz volt futballozni. A kérdés csak az volt, hogy mindezt ki lehet-e bírni? 

Nem lehetett. A 86. percben egyenlített az argentin válogatott. Messi megint adott egy gólpasszt, majd Enzo Fernández 21 méterről bombagólt lőtt Pickfordnak. 1-1, minden újra kezdődhetett. 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Enzo Fernandez #24 of Argentina celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Enzo Fernández gólöröme - egyenlített Argentína - Fotó: SHAUN BOTTERILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az angolok felállását nézve az jutott mindenkinek az eszébe, hogy Thomas Tuchel talán túl korán csinált védekező csapatot ezen az elődöntőn.

Az amerikai bíró 9 perces hosszabbítást rendelt el, ennyi maradt a két csapatnak, hogy eldöntse a meccset a második félidőben.

A 92. percben előbb Mac Allister lőtt kapufát, majd fél perccel később Messi gólpassza után Lautaro Martinez bebólintotta az argentinok vezető gólját. Óriási dráma volt ez Angliának.

Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez celebrates scoring his team's first goal past England's midfielder #10 Jude Bellingham during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Anglia a földön, Argentína a vb-döntőben - Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Innentől kezdve az argentinoknak nem maradt más hátra, mint lepörgetni az időt. Ezt sikeresen megtették, s így jutottak be a vb-döntőbe, ahol vasárnap a spanyol csapat lesz az ellenfelük. 

Az angoloknak marad a bronzmeccs a franciák ellen szombaton Miamiban. 

Anglia egészen drámai körülmények között bukott el, s továbbra is arra vár, hogy 1966 után ismét vb-döntőt vívhasson. Erre azonban 2030-ig kell várnia. 

Labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Anglia–Argentína 1-2 (0-0).

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