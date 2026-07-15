Lionel Messi újra világbajnok lehet, Anglia megint elbukott

38 perc után került elő az első sárga lap ezen a mérkőzésen - Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az első félidő hátralévő perceiben nem történt érdemleges esemény, így a szünetben 0-0 volt az állás. Annyit érdemes megjegyezni, hogy az első 45 percben 19 szabálytalanság történt.

A második félidő elején jött egy kis foci is. Álvarez elvette a labdát Spence-től, majd lőtt, de Pickford védett. A labda újra Álvarez elé került, aki megint lőtt, Pickford szögletre mentett. S miközben az argentin csapat folyamatosan nyomott, Anglia az 54. percben megszerezte a vezetést. Egy hosszú angol indításnál Tagliafico ollózva mentett, ám röviden, mert

Rogers lecsapott a labdára, átlőtt a másik oldalra, ahol Gordon érkezett és közelről a kapuba pörgetett. 1-0 Anglia javára, nagy bajban volt a címvédő.

Rákapcsoltak az argentinok, de az angolok önbizalmát alaposan megacélozhatta Gordon gólja. Az 58. percben Spence tanári módon szerelte Simeonét, ez tényleg parádés mentés volt. A percek múlásával egyre sürgősebb lett az argentin csapatnak, fel is pörgették a tempót.

Anthony Gordon, az angol gól szerzője - Fotó: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az angol gól határozottan jót tett a meccsnek, mert Argentínának el kellett kezdeni futballozni. A 68. percben óriási egyenlítési lehetőség maradt ki. Jobb oldali beadás után González 7 méterről fejelt, Pickford óriási bravúrral védett. Ekkor jött el a második hidratációs szünet. Anglia perceken keresztül csak védekezett, nagy kérdés volt, hogy ezt a nyomást képes-e elviselni az európai csapat. Mindenesetre az angol gólszerzőt, Gordont lehozta Tuchel és helyére védekező játékost küldött be.