Ritka büntetés a Forma–1 Brit Nagydíja után, Hamilton dobogójáról is ítéletet hoztak

Carlos Sainz nem mindennapi büntetést kapott

Ritka büntetést osztottak ki utólag Carlos Sainznak a biztonsági autós szabály megsértése miatt. A spanyol úgynevezett „büntetőkörös” szankciót kapott a Brit Nagydíj után, ami miatt a 12. helyről a 17.-re sorolták vissza.

Carlos Sainz büntetést kapott Silverstone-ban Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A silverstone-i verseny a safety car mögött ért véget, miután Max Verstappen Red Bulljával a hajrában a kavicságyban kötött ki. Az utolsó előtti körben a lekörözött versenyzők a szabályok értelmében megelőzhették a biztonsági autót, majd visszazárkózhattak a mezőny végére. Sainz is azok közé tartozott, akik ezt megtették.

A futam után azonban megállapították, hogy a Williams pilótája szabálytalanul vette vissza a körét, mivel az FIA szerint erre nem lett volna jogosult.

A sportfelügyelők szerint Sainz ugyan még lekörözöttnek számított, amikor behajtott a bokszutcába, ám Silverstone sajátos pálya- és bokszutca-kialakítása miatt ideiglenesen visszavette a körét, mire a kör végén áthaladt a célvonalon.

A felügyelők szerint a csapat nem vette észre, hogy Sainz a vonatkozó referenciaponton már nem számított lekörözöttnek, így nem kapott engedélyt a biztonsági autó megelőzésére. Emiatt Sainz utólagos „büntetőkört” kapott, így az eredetileg megállapított 12. helyről a 17. pozícióba esett vissza.