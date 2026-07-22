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Őrült öngól, dráma és füttykoncert – botrányos visszatérés hat év után az európai fociporondra

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Csalódtak, akik könnyed nyári szórakozásra és biztos hazai győzelemre számítottak kedden este Göteborgban. Az IFK Göteborg csapata hat év szünet után tért vissza az európai kupaporondra, a harmadikszámú sorozatban, a Konferencia-ligában. Nos, ebben a visszatérésben nem volt sok köszönet, mert az észt Levadia csapata 2-1-es győzelmet aratott idegenben, ezzel a keddi európai kupamérkőzések legnagyobb meglepetését okozva.

Magyar Nemzet
2026. 07. 22. 8:00
Nagy pofont kapott hazai pályán a kék-fehér mezes IFK Göteborg az észt Levadia Tallinntól a Konferencia-ligában Fotó: ADAM IHSE Forrás: TT NEWS AGENCY
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A dán bajnokot kiütötték

Óriási maflást kapott a dán BL-induló Aarhus, amely hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a lengyel Lech Poznan csapatától. Ezzel a lengyelek fél lábbal már a harmadik fordulóban érezhetik magukat. Ráadásul a dán bajnokcsapat kapusát, Jesper Hansent a 35. percben kiállította a bíró, mert a kapus a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához. A kapus nem vitatta a kezezést, de szerinte az ellenfél nem volt abszolút gólhelyzetben, ezért vitatta a bíró döntését.

 

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