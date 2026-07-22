Őrült öngól, dráma és füttykoncert – botrányos visszatérés hat év után az európai fociporondra

A dán bajnokot kiütötték

Óriási maflást kapott a dán BL-induló Aarhus, amely hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a lengyel Lech Poznan csapatától. Ezzel a lengyelek fél lábbal már a harmadik fordulóban érezhetik magukat. Ráadásul a dán bajnokcsapat kapusát, Jesper Hansent a 35. percben kiállította a bíró, mert a kapus a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához. A kapus nem vitatta a kezezést, de szerinte az ellenfél nem volt abszolút gólhelyzetben, ezért vitatta a bíró döntését.