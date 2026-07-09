Kylian MbappéParaguayfesztivál

Mbappé bábuját tűzre vetették Paraguay-ban

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Továbbra sem csitulnak az indulatok Paraguayban azok után, hogy a francia labdarúgó-válogatott a világbajnokság nyolcaddöntőjében kiütötte a dél-amerikai csapatot. Most éppen egy paraguayi városka fesztiválján került elő és lett a lángok martaléka Kylian Mbappé.

Magyar Nemzet
2026. 07. 09. 6:37
Kylian Mbappé Marokkó ellen készül Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
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Pilhál Tamás
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Narcisztikus zsarnokság épül

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