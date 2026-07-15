Elhunyt Szántó Imre, az olimpiai bajnok Kovács Kokó István legendás edzője
Hosszú betegség után, 82 éves korában elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A sokal által kedvesen csak Öcsi bácsiként ismert szakember meghatározó szerepet játszott Kovács Kokó István 1996-os atlantai olimpiai győzelmében, amely mindmáig a magyar ökölvívás legutóbbi ötkarikás aranyérme.
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