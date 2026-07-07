Vikingur ReykjavikBajnokok Ligája selejtezőETO FC

Súlyos pofon Izlandon: kikapott a Győr a BL-selejtezőben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az izlandi fővárosban kezdte meg szereplését a magyar bajnok Győr labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A Vikingur Reykjavík együttese kemény diónak bizonyult, s a magyar csapatot többször is csak a szerencse mentette meg a góltól. Már-már úgy tűnt, hogy 0-0 lesz a vége, de a 92. percben a hazaiak belőtték a mérkőzés egyetlen találatát, s 1-0-ra nyertek.

Lantos Gábor
2026. 07. 07. 23:01
Nagy csatát vívott egymás ellen a Vikingur és a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében Forrás: Vikingur
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 80. percben megint izlandi helyzet következett: Gudjonsson baloldali beadását Csinger úgy fejelte ki, hgy közben ott volt mögötte Hansen gólra éhesen. 

Már-már úgy tűnt, hogy nem születik gól a meccsen, amikor a 92. percben Borgthórsson egy jobbról érkező labdát a kapura fejelt. Petras védett, a kipattanó Hansen elé került, aki fejelt és ez már gól. Ezzel nyerte meg a meccset 1-0-ra a Vikingur, azaz az izlandi csapat előnnyel utazhat a jövő héten esedékes győri visszavágóra. 

Az pedig, hogy nem 2-0 lett a vége, Ingimundarsonnak köszönhettük meg, aki a 95. percben hat méterről tisztán lőhetett, de mellétrafált. A Győr tehát kikapott és a látottak alapján összeteheti a két kezét, hogy csak 1-0-ra.

Labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező, 1 forduló, 1. mérkőzés: Vikingur Reykjavík–ETO FC Győr 1-0. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekm1

Félelmetes párhuzam rajzolódik ki a szemünk előtt

Csépányi Balázs avatarja

Az ötödik pecsét megrázó világa valósággá válik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.