Súlyos pofon Izlandon: kikapott a Győr a BL-selejtezőben

A 80. percben megint izlandi helyzet következett: Gudjonsson baloldali beadását Csinger úgy fejelte ki, hgy közben ott volt mögötte Hansen gólra éhesen.

Már-már úgy tűnt, hogy nem születik gól a meccsen, amikor a 92. percben Borgthórsson egy jobbról érkező labdát a kapura fejelt. Petras védett, a kipattanó Hansen elé került, aki fejelt és ez már gól. Ezzel nyerte meg a meccset 1-0-ra a Vikingur, azaz az izlandi csapat előnnyel utazhat a jövő héten esedékes győri visszavágóra.

Az pedig, hogy nem 2-0 lett a vége, Ingimundarsonnak köszönhettük meg, aki a 95. percben hat méterről tisztán lőhetett, de mellétrafált. A Győr tehát kikapott és a látottak alapján összeteheti a két kezét, hogy csak 1-0-ra.

Labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező, 1 forduló, 1. mérkőzés: Vikingur Reykjavík–ETO FC Győr 1-0.