Újvidék, új Fradi: kőkemény nyitány az európai porondon

Dibusz Dénes a felkészülés két azeri ellenfél elleni meccse, a Sabah elleni 1-1 és a Qarabag elleni 1-0-s győzelem után bizakodóan beszélt: szerinte a Fradi kellő önbizalommal mehet bele a párharcba, de „tisztelettel és óvatossággal” kell pályára lépnie. A csapatkapitány abban bízik, hogy a Ferencváros már az első mérkőzésen előnyt szerezhet a visszavágóra.

Erős csapat a Vojvodina, az edzője tiszteli a Ferencvárost Fotó: FK Vojvodina

Patinás szerb ellenfél, friss ezüstérmekkel

A Vojvodina neve Magyarországon nem cseng úgy, mint a Crvena zvezdáé vagy a Partizané, de a szerb futballban komoly múltja van. Az újvidéki klub kétszeres jugoszláv bajnok (1966, 1989), tavaly pedig a szerb bajnokságban és a kupában is a második helyen végzett. A kupadöntőt a Crvena zvezda ellen, 2-2 után tizenegyespárbajban veszítette el, ami Újvidéken különösen fájó emlék maradt.