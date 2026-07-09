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Újvidék, új Fradi: kőkemény nyitány az európai porondon

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A Ferencváros csütörtökön 20.00-tól Újvidéken, a szerb Vojvodina ellen kezdi meg a 2026/27-es idényt az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A magyar közönség számára talán kevésbé ismert ellenfélről van szó, ám a Vojvodina patinás klub, tavaly szerb bajnoki és kupaezüstérmes lett, és aligha véletlen, hogy a két csapat kölcsönösen szívesen elkerülte volna egymást.

Novák Miklós
2026. 07. 09. 5:45
Borbély Balázs Újvidéken mutatkozik be a Fradi edzőjeként Fotó: Adam Molnar Forrás: FTC
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Dibusz Dénes a felkészülés két azeri ellenfél elleni meccse, a Sabah elleni 1-1 és a Qarabag elleni 1-0-s győzelem után bizakodóan beszélt: szerinte a Fradi kellő önbizalommal mehet bele a párharcba, de „tisztelettel és óvatossággal” kell pályára lépnie. A csapatkapitány abban bízik, hogy a Ferencváros már az első mérkőzésen előnyt szerezhet a visszavágóra.

Erős csapat a Vojvodina, az edzője tiszteli a Ferencvárost
Erős csapat a Vojvodina, az edzője tiszteli a Ferencvárost Fotó: FK Vojvodina

Patinás szerb ellenfél, friss ezüstérmekkel

A Vojvodina neve Magyarországon nem cseng úgy, mint a Crvena zvezdáé vagy a Partizané, de a szerb futballban komoly múltja van. Az újvidéki klub kétszeres jugoszláv bajnok (1966, 1989), tavaly pedig a szerb bajnokságban és a kupában is a második helyen végzett. A kupadöntőt a Crvena zvezda ellen, 2-2 után tizenegyespárbajban veszítette el, ami Újvidéken különösen fájó emlék maradt.

A nemzetközi porondon a Vojvodina legnagyobb sikere az 1966/67-es BEK-negyeddöntő, de az újabb időkben már nem jutott ilyen magasra. Ebben az évezredben még nem szerepelt európai főtáblán, igaz, magyar csapatok ellen kifejezetten jó a mérlege. Legutóbb 1999-ben éppen az Újpest ellen jutott fel az UEFA-kupa főtáblájára, később a Honvédot és az MTK-t is kiejtette az Európa-liga selejtezőjében. Az egyetlen magyar klub, amely UEFA-sorozatban búcsúztatta, a Honvéd volt, még az 1989/90-es BEK első fordulójában.

A Vojvodina edzője is tartott ettől a párharctól

A Vojvodina vezetőedzője, Miroszlav Tanjga külön történet. Játékosként tagja volt a klub 1988/89-es bajnokcsapatának, majd hosszú éveken át Szinisa Mihajlovics segítőjeként dolgozott, többek között a szerb válogatottnál és a Serie A-ban is. Tavaly tavasszal tért vissza a kispadra, immár a Vojvodina vezetőedzőjeként, és rögtön bajnoki, valamint kupaezüstig vezette az újvidéki együttest.

A Fradi ellen nem üres udvariasságból beszélt nehéz feladatról. Miként egy napja idéztük, Tanjga kimondta, hogy a Ferencváros az egyik olyan ellenfél volt, amelyet el szeretett volna kerülni. Azt is megjegyezte, árulkodó, hogy a Fradi elvitte korábbi legjobb játékosukat, Bamidele Yusufot.

Mindez jól mutatja, hogy a tisztelet kölcsönös. A Ferencváros nem örült a Vojvodinának, a Vojvodina sem a Ferencvárosnak. A párharc ezért lehet különösen érdekes: két olyan csapat találkozik, amely pontosan tudja, már az első körben komoly erőpróba vár rá.

Ha a Fradi sikerrel veszi az újvidéki akadályt és továbbjut, az nagy lökést adhat Borbély Balázs csapatának a folytatásra. Az Európa-liga főtáblája továbbra is cél, de az oda vezető út első lépése kifejezetten meredeknek ígérkezik. Újvidéken nemcsak egy idény kezdődik el, hanem az is kiderülhet, mennyire életképes az új Fradi az európai porondon.

 

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