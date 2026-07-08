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Tragikus futballbarátság: az FTC ellen készülő edző és a szabadrúgás-legenda közös története

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Csütörtökön megkezdi 2026/27-es nemzetközi szereplését az FTC, amely az Európa-liga selejtezőjében a Vojvodina elleni párharc első meccsét idegenben vívja. Az újvidéki csapat vezetőedzője Miroszlav Tanjga, aki már a Serie A-ban is meccselt jó barátja, Szinisa Mihajlovics helyett beugróként. Tanjga futballistaként szerzett európai kupagólt magyar csapat ellen, ezt most az FTC ellen a fia teheti meg, aki a tragikus sorsú Mihajlovics miatt kapta a Szinisa nevet.

Koczó Dávid
2026. 07. 08. 6:20
Miroszlav Tanjga és Szinisa Mihajlovics együtt a Bologna kispadján Fotó: NurPhoto via AFP/Gianluca Ricci
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Mihajlovics és Tanjga karrierje edzőként összefonódott, a szerb válogatott, a Sampdoria, a Milan, a Torino és a Bologna kispadján is együtt ültek, mielőtt jött a barátság újabb tragikus fejezete. Amikor Mihajlovicsnál leukémiát diagnosztizáltak, átmenetileg az addigi asszisztens Tanjga vette át a helyét a Bolognánál.

Mihajlovics 2022 decemberében hunyt el, s Tanjga rövid időn belül még egy közeli barátját, valamint a szüleit is elveszítette. A kispadra egészen 2025 tavaszáig nem tért vissza, akkor lett a Vojvodina vezetőedzője.

Az edző fia és magyar védő is készül az FTC ellen

Az újvidéki csapattal tavaly bajnoki és kupaezüstöt nyert, utóbbi esetében a finálét botrányos körülmények között veszítette el a Vojvodina a Crvena zvezda ellen, Tanjga nem is finomkodott, rablásról beszélt a tizenegyespárbajban elbukott döntő után. Most, a Fradi ellen bravúrra készül.

– Az egyik rivális volt, amelyet el akartam kerülni. Az, hogy elvitték a legjobb játékosunkat, aki ott aztán nem emelkedett ki annyira, önmagáért beszél. De hiszek benne, hogy a két meccs alapján mégis mi leszünk a jobbak– mondta a Ferencvárosról, illetve Bamidele Yusufról Tanjga, aki néhány hónapon át dolgozott a csatárral, mielőtt Yusuf tavaly nyáron a Fradi játékosa lett.

A Ferencváros ellen Tanjga Szűcs Kornél személyében magyar játékost is bevethet a védelemben, ahogy a saját fiát is. Szinisa Tanjga a nyári felkészülés során az ETO FC kapuját bevette, azt a mérkőzést 2-1-re elveszítette a Vojvodina. Miroszlav Tanjga még kinevezése előtt úgy nyilatkozott a fiáról, hogy nem hallgat rá, ez vélhetően az edző–játékos viszonyban megváltozott.

Azt viszont csak a szakvezető tudja, hogy fia mennyire emlékezteti Szinisa Mihajlovicsra.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló

  • Vojvodina–FTC július 9., 20.00
  • FTC– Vojvodina július 16., 20.15

 

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