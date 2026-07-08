Tragikus futballbarátság: az FTC ellen készülő edző és a szabadrúgás-legenda közös története

Mihajlovics és Tanjga karrierje edzőként összefonódott, a szerb válogatott, a Sampdoria, a Milan, a Torino és a Bologna kispadján is együtt ültek, mielőtt jött a barátság újabb tragikus fejezete. Amikor Mihajlovicsnál leukémiát diagnosztizáltak, átmenetileg az addigi asszisztens Tanjga vette át a helyét a Bolognánál.

Mihajlovics 2022 decemberében hunyt el, s Tanjga rövid időn belül még egy közeli barátját, valamint a szüleit is elveszítette. A kispadra egészen 2025 tavaszáig nem tért vissza, akkor lett a Vojvodina vezetőedzője.

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Az újvidéki csapattal tavaly bajnoki és kupaezüstöt nyert, utóbbi esetében a finálét botrányos körülmények között veszítette el a Vojvodina a Crvena zvezda ellen, Tanjga nem is finomkodott, rablásról beszélt a tizenegyespárbajban elbukott döntő után. Most, a Fradi ellen bravúrra készül.