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Nagy meglepetések a Fradi Európa-liga keretében – hova tűnt Varga Barnabás utódja?

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A Ferencváros labdarúgó-csapata jövő héten a szerb Vojvodina ellen kezdi meg a szereplését az Európa-liga selejtezőjében. Borbély Balázs kihirdette a Fradi keretét az El-selejtezőre, és több meglepetés is található benne. Hiányzik a listáról a télen hárommillió euróért Varga Barnabás utódjának szerződtetett Franko Kovacevic és a magyar válogatott védő, Szalai Gábor is.

Magyar Nemzet
2026. 07. 03. 13:28
Franko Kovacevic nem játszik a Fradi Vojvodina elleni El-selejtezőin Fotó: Molnár Ádám Forrás: Fradi.hu
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